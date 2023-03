Al MAPEI Stadium tutto pronto per Sassuolo-Spezia, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A.17:56

I neroverdi, reduci da tre vittorie di fila, affrontano i liguri, alla ricerca di punti salvezza e tornati al successo in campionato contro l'Inter.17:58

4-3-3 anche per lo Spezia: Dragowski - Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou - Bourabia, Ekdal, Agudelo - Gyasi, Nzola, Maldini. A disp.: Zoet, Zovko, Wisniewski, Ferrer, Sala, Zurkowski, Beck, Cipot, Esposito, Kovalenko, Krollis, Shomurodov, Verde.18:33

Squalificato Tressoldi, gioca l'ex Erlic. Dionisi conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Lauriente, Thorstvedt preferito a Frattesi in mediana.18:03

Semplici si mette a specchio con il tridente Gyasi-Nzola-Maldini. Ekdal ritorna titolare in mediana, Zurkowski parte dalla panchina.18:32

Dragowski è subito costretto ad uscire in scivolata per anticipare Berardi.18:31

Gyasi sfonda sulla destra, tocco dietro per Ekdal, tiro murato da Ferrari.18:31

Cross di Amian, Agudelo manca l'aggancio in area, Erlic spazza.18:35

Lancio per Nzola che incrocia il destro da posizione defilata, smorzato in angolo da Ferrari.18:40

Cross tagliato di Bourabia, Consigli reattivo sulla zampata di Caldara che era però in posizione irregolare.18:39

Amian lungo linea per Nzola che rientra sul sinistro calciando sul fondo.18:45

Sventagliata di Ampadu per Gyasi, Rogerio è in vantaggio.18:49

Rogerio scende sulla sinistra, cross deviato in angolo da Amian.18:54

Ampadu a terra, gioco fermo per qualche istante.18:57

Berardi cerca nel corridoio Henrique che sbaglia il controllo in area.19:01

Cross profondo di Henrique, Toljan spara il destro in orbita.19:05

Lauriente centra dalla sinistra, Ekdal si rifugia in angolo.19:10

Berardi punta l'area dalla destra, Ekdal interviene nuovamente in angolo.19:10

Ripartenza di Nzola, Amian non s'intende con Agudelo e l'azione sfuma.19:09

45'

OCCASIONE SASSUOLO! Thorstvedt calibra in area per Henrique, colpo di testa a tu per tu con Dragowski che riesce a chiudergli lo specchio.19:16