90'+5' Finisce qui: Empoli 0-0 Monza.22:43

90'+4' Timida offensiva degli ospiti, fa suo il pallone Vasquez.22:40

90'+2' Sostituzione Empoli: esce Pezzella per Cacace.22:39

90'+1' Fabbri assegna quattro minuti di recupero.22:38

89' Gyasi conquista fallo a centrocampo, sale l'Empoli.22:36

86' ANCORA EMPOLI! Gran giocata in area di Solbakken che calcia in porta da posizione defilata ma ravvicinata, si oppone Pizzignacco!22:34

85' Triplo cambio Empoli: fuori Maleh, Colombo e Fazzini per Haas, Caputo e Ekong.22:32

80' Dieci minuti al termine del match più il recupero: si resta ancora in equilibrio.22:27

78' Cross in area di Pezzella (Empoli), allontana la difesa ospite.22:26

76' CHANCE EMPOLI! Colombo supera Pablo Marì, entra in area e libera il mancino: la palla esce di pochissimo!22:29

74' OCCASIONE MONZA! Sinistro ravvicinato di Caldirola, la sua conclusione di prima intenzione è alta. Graziato l'Empoli!22:23

73' Riprende la sfida del Castellani.22:20

71' Cooling break.22:18

70' Scocca il 70': si resta sempre sullo 0-0.22:17

69' Sostituzione Monza: fuori Vignato per Caprari.22:17

69' Sostituizione Empoli: esce Esposito per Solbakken.22:16

67' Cartellino giallo per Fazzini (Empoli).22:16

66' Petagna (Monza) viene servito in area e tenta la girata, chiude la difesa toscana.22:13

62' Ancora un cambio per il Monza: esce Maldini per Dany Mota Carvalho.22:09

61' Fazzini (Empoli) prova a penetrare la difesa lombarda in dribbling, lo ferma Bondo che riconsegna il possesso al Monza.22:09

59' Attacca ancora l'Empoli, spazza il Monza.22:06

55' Questa volta tocca a Ismajli (Empoli) di testa, nessun pericolo per il Monza.22:04

54' I toscani tornano in possesso e conquistano un calcio di punizione da 30-35 metri. La calcia Esposito, la cui conclusione viene deviata in corner.22:05

52' L'Empoli tenta l'offensiva con Esposito che si fa pescare in offside. Può tornare a impostare il Monza.22:00

49' Corner a favore dell'Empoli, batte Henderson: il pallone arriva tra i piedi di Esposito che però pasticcia e spreca l'occasione.21:57

48' Cartellino giallo per Maldini (Monza), che ferma la ripartenza di Maleh.21:56

47' Subito il Monza con Birindelli che calcia in porta, para Vasquez!21:55

46' Prima sostituzione per il Monza: esce Pessina ed entra Gagliardini.21:53

46' Si ricomincia!21:53

Fino ad ora non è stato estratto alcun cartellino per i 22 giocatori in campo. Ma sono stati ben otto per parte i falli commessi.21:41

Termina in parità la prima metà della gara tra Empoli e Monza. I toscani si mostrano più propositivi ma non riescono a concretizzare. Da segnalare l'occasione in avvio del match di Maldini che tenta un diagonale da distanza ravvicinata che però è impreciso; così come il sinistro potente di Gyasi al 40' che trova un attento Pizzignacco.21:51

45'+6' Fine primo tempo: Empoli 0-0 Monza.21:37

45'+5' Vignato (Monza) prova a imporsi sulla corsia di destra, chiude gli spazi la retroguardia di casa.21:36

45'+1' Sempre possesso Empoli. Intanto sono sei i minuti di recupero.21:31

43' Prosegue il pressing alto dell'Empoli che resta nella metà campo del Monza.21:29

40' OCCASIONE EMPOLI! Sinistro potente di Gyasi, para Pizzignacco!21:26

39' Si rialza Petagna (Monza), riprende la sfida.21:25

37' A terra Petagna che subisce un colpo sul volto, ancora una volta in campo lo staff medico del Monza.21:24

36' Cross in area di Pezzella (Empoli), il Monza allontana.21:21

35' L'Empoli conquista un altro calcio di punizione in posizione avanzata. 21:21

32' Mantiene il pallone tra i piedi la formazione di Nesta, che però fatica ad avanzare.21:17

30' Possesso Monza.21:16

29' L'Empoli riparte subito forte e prova a spingere sulla destra con Fazzini. Controlla bene la difesa ospite che chiude gli spazi con attenzione.21:15

28' Le due squadre tornano in campo, tra i 22 anche Pizzignacco che può proseguire l'incontro.21:13

26' Intanto Fabbri concede il cooling break.21:11

24' Cross perfetto di Pezzella (Empoli) da sinistra che prova a servire Gyasi, ci mette la mano Pizzignacco che poi subisce fallo e resta a terra. Torna in campo lo staff medico del Monza.21:10

24' Si rialza Pessina, riprende la gara.21:09

22' A terra Pessina, in campo lo staff medico del Monza.21:08

19' Continua a pressare l'Empoli che tiene il Monza nella propria metà campo.21:05

16' Va via il primo quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 tra Empoli e Monza che si mostrano entrambe molto attive in questo avvio.21:01

13' Buona l'idea di Pezzella (Empoli) che cerca Walukiewicz in area sul secondo palo, la sfera termina però sul fondo.21:03

12' Fazzini (Empoli) recupera un buon pallone, entra in area per poi trovare Esposito che calcia di prima intenzione. Salvataggio di Izzo che manda in corner.20:58

8' Risponde il Monza con Maldini, che tenta il diagonale ma non centra lo specchio.20:54

7' Calcia Henderson (Empoli), il suo suggerimento è impreciso.20:54

6' Sale l'Empoli, che conquista un primo calcio di punizione nella trequarti avversaria.20:52

2' Prova a spingere il Monza con Birindelli che tenta il cross da destra, allontana la difesa toscana.20:48

1' Si comincia! Il primo pallone è gestito dall'Empoli!20:45

Sarà Michael Fabbri di Ravenna l’arbitro di Empoli-Monza. 20:24

Il Monza, di contro, potrà contare sul supporto dalla panchina di: Sorrentino, Mazza, Gagliardini, Caprari, Sensi, Pedro Pereira, Bettella, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Carboni, Mota, D'Alessandro.20:21

Per i padroni di casa, la panchina è composta da Seghetti, Chiorra, Goglichidze, Caputo, Cacace, Guarino, Solbakken, Ekong, Stojanovic, Tosto, Haas, Marianucci e Popov.20:20

Stesso modulo per Nesta, che davanti a Pizzignacco schiera Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Sulla linea mediana troviamo invece Birindelli, Pessina, Bondo e Kyriakopoulos, alle spalle di Maldini e Vignato a supporto di Petagna.22:29

Questo l'undici titolare scelto da D'Aversa, che schiera l'Empoli con il 3-4-2-1: Vasquez - Walukiewicz, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella - Fazzini, Esposito - Colombo. Proprio quest'ultimo, è l’unico giocatore nel roster dei toscani ex biancorosso nella gara di stasera.20:55

In massima categoria tra Empoli e Monza regna l'equilibrio: due i successi per parte nei quattro precedenti.20:11

Con fischio d'inizio alle 20:45, al Castellani di Empoli si affronteranno da una parte D'Aversa che guiderà i padroni di casa e dall'altra Nesta. Entrambi all'esordio con i due club, saranno però in tribuna: l'allenatore dei toscani sconterà il primo di quattro turni di squalifica rimediati nel finale della scorsa stagione; stesso discorso per il tecnico dei lombardi, che invece sconterà l'ultima di due giornate di squalifica.20:10