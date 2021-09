LIVE SASSUOLO - TORINO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori09:48

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sassuolo e Torino, gara che apre la quarta giornata del campionato di Serie A.09:48

Al Mapei Stadium i padroni di casa cercano la vittoria per dimenticare il pari interno con la Sampdoria e soprattutto la sconfitta in pieno recupero subita contro la Roma nel turno scorso; Il Torino invece è reduce dal rotondo 4-0 rifilato alla Salernitana e va a caccia di un risultato importante per confermare i recenti progressi e archiviare definitivamente l'incerto avvio di stagione.19:32

Storia recente favorevole ai granata che hanno vinto cinque degli ultimi dieci precedenti; completano il parziale quattro pareggi e una vittoria del Sassuolo, arrivata tra le mura amiche nel gennaio 2020.10:10

Formazioni ufficiali e Sassuolo in campo col 4-2-3-1: Consigli - Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio - Lopez, Frattesi - Berardi, Djuricic, Boga - Raspadori. A disposizione: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur, Harroui, Traore, Kyriakopoulos, Scamacca, Defrel, Henrique.19:49

Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic - Djidji, Bremer, Rodriguez - Singo, Lukic, Pobega, Aina - Praet, Brekalo - Sanabria. A disposizione: Gemello, Berisha, Zima, Vojvoda, Ansaldi, Buongiorno, Baselli, Linetty, Rincon, Mandragora, Warming, Pjaca.20:44

Dionisi recupera Raspadori e conferma per intero l'undici titolare che ha affrontato la Roma; alle spalle del giovane attaccante azzurro batteria di trequartisti formata da Berardi, Djuricic e Boga con Frattesi e Lopez a fare gioco e interdizione in mediana; in difesa, davanti a Consigli, coppia centrale formata da Chiriches e Ferrari.19:56

Juric cambia diversi interpreti rispetto all'undici titolare visto contro la Salernitana. Alle spalle del confermato Sanabria coppia di trequartisti tutta nuova con Praet e Brekalo al posto di Linetty e Pjaca; a centrocampo Pobega si piazza al fianco di Lukic, sull'out di sinistra Aina viene preferito ad Ansaldi mentre l'unica novità in difesa è l'inserimento di Djidji in luogo di Zima.19:47

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Piccinini.20:36

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Sassuolo.20:47

3' Prime battute di gioco con le squadre che si affrontano in zona mediana.20:50

5' Berardi allarga per Toljan che supera Aina palla al piede ma poi si trascina la sfera oltre la linea di fondo.20:51

6' Lukic lancia in verticale Praet. Gioco fermo però per la posizione di fuorigioco del trequartista ex Sampdoria.20:53

7' Pobega riceve da Brekalo e libera il sinistro dalla distanza. Pallone di poco a lato.20:55

7' Palo del Sassuolo! Frattesi entra in area palla al piede e conclude verso la porta. Il montante alla sinistra di Milinkovic-Savic salva i granata.20:54

9' Cross basso di Praet che arriva a centro area. Consigli devia in qualche modo ma poi è provvidenziale Frattesi nel recupero della sfera.20:56

11' Cross di Singo a cercare l'inserimento centrale di Brekalo. Si chiude e allontana la difesa di Dionisi.20:58

12' Cartellino giallo a Bremer per una trattenuta ai danni di Raspadori.20:59

14' Calcio di punizione di Berardi sporcato in corner dalla barriera granata. Occupano l'area di rigore le torri neroverdi.21:00

16' Traversone di Djidji allontanato da Ferrari. Partita piacevole con le squadre che si affrontano a viso aperto.21:03

17' Sanabria approfitta di una chiusura errata di Chiriches, si porta palla sul sinistro e calcia verso la porta dal limite dell'area. Pallone molto lontano dai pali di Consigli.21:05

20' Rogerio converge verso il centro palla al piede e costringe la mediana granata al fallo. Alza il baricentro la squadra di Dionisi.21:07

21' Boga supera Singo in uno contro uno e crossa a centro area. Djidji è ben piazzato e allontana la minaccia.21:08

23' Azione insistita di Aina che si libera di Djuricic sull'out di sinistra ma poi pasticcia nel controllo e si trascina la sfera oltre la linea di fondo.21:10

25' Poche occasioni in questa fase del match. Squadre che provano a fare gioco ma che si scontrano con le rispettive attente fasi di non possesso.21:12

26' Occasione Torino! Sanabria si presenta davanti a Consigli e lo supera con un tocco sotto. Ferrari però è provvidenziale e salva nei pressi della linea di porta.21:14

27' Palo del Torino! Brekalo si accentra palla al piede e calcia a giro verso la porta. Il palo salva Consigli e poi sul rimpallo Singo rimette al centro trovando la chiusura in corner di Rogerio.21:15

29' Doppia grande occasione per il Torino che sembra ora trovare più spazi per far male alla difesa neroverde.21:16

31' Gol annullato al Sassuolo! Frattesi porta palla centralmente e poi imbuca per Djuricic che controlla e scarica in rete da posizione di fuorigioco.21:18

33' Aina controlla ai 20 metri e poi complice la scarsa pressione avversaria libera il destro. Pallone che si spegne debolmente sul fondo.21:19

35' Dieci minuti al termine del primo tempo; un palo per parte ma partita sempre ferma sullo zero a zero.21:21

35' Cartellino giallo per Aina, autore di una trattenuta ai danni di Berardi.21:22