Presso lo stadio Alberto Picco è tutto pronto per Spezia-Sampdoria, gara valevole per la 7ª giornata di Serie A.10:13

I padroni di casa, imbattuti da sette gare di Serie A in cui hanno affrontato una formazione con meno punti in classifica a inizio giornata, si presentano a questo appuntamento con 5 punti collezionati nelle prime sei giornate.10:18

I blucerchiati, reduci da due sconfitte consecutive, vanno alla caccia della prima vittoria stagionale in campionato.10:19

SPEZIA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Dragowski - Ampadu, Kiwior, Nikolaou - Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca - Gyasi, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Ekdal, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertsson, Caldara, Sher, Agudelo, Strelec, Sanca. All. Luca Gotti.17:17

SAMPDORIA (4-5-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Audero - Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello - Leris. Rincon, Villar, Sabiri, Djuricic - Caputo. A disposizione: Contini, Amione, Verre, Conti, Vieira, Colley, Pussetto, Gabbiadini, Quagliarella, Yepes, Murru. All. vice Conti17:19

Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P) - quella blucerchiata potrebbe infatti diventare la prima avversaria contro cui i bianconeri ottengono tre successi nel massimo campionato italiano - entrambe le vittorie dello Spezia contro la Sampdoria in Serie A sono arrivate al Picco.10:14

Negli ultimi 10 Derby liguri disputati in Serie A, la squadra ospitante è rimasta imbattuta in ben otto occasioni (5V, 3N) - in particolare gli ultimi due sono terminati con un successo interno arricchito da clean sheet (1-0 dello Spezia contro la Sampdoria il 23/01/2022 e 1-0 dei blucerchiati contro il Genoa lo scorso 30 aprile).10:14