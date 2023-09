Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari-Udinese, gara valida per la 4a giornata di Serie A.11:50

Questa Domenica di Serie A si apre con il match tra i sardi allenati da Claudio Ranieri e i friulani guidati da Andrea Sottil, entrambi alla ricerca della prima vittoria in campionato.11:50

Il Cagliari nelle prime giornate ha faticato, trovando solamente un punto all’esordio contro il Torino, match conclusosi a reti inviolate. Nelle due successive giornate i rossoblù hanno subito due sconfitte: una interna per 2-0 contro l’Inter e una a Bologna per 2-1.11:50

Sono 27 i precedenti giocati sull’Isola tra Cagliari e Udinese: 9 successi per i padroni di casa, 10 per i friulani e 8 pareggi. I rossoblù, con una vittoria, andrebbero a pareggiare questo dato statistico.11:51

Ranieri stravolge i piani e cambia parecchi giocatori rispetto alle prime giornate. In porta confermato Radunovic, difeso dal trio formato da Wieteska, Dossena e Hatzidiakos. Sulle fasce ci saranno Zappa e Augello, mentre nella zona centrale del campo Deiola, Prati e Makoumbou. Davanti non ci sarà Petagna per problemi fisici, spazio dunque a Luvumbo e Pavoletti.11:51