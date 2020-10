LIVE BOLOGNA - SASSUOLO 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori12:00

Benvenuti alla diretta testuale del derby dell'Emilia Bologna-Sassuolo, match valido per la 4° giornata di Serie A!11:57

Ecco le formazioni ufficiali! Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 così composto: Skorupski - De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey - Schuoten, Svanberg - Orsolini, Soriano, Barrow - Palacio. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Calabresi, Deswil, Mbaye, Paz, Kingsley, Dominguez, Baldursson, Ruffo Luci, Sansone, Santander, Vignato.12:05

Il Sassuolo scende in campo con lo stesso modulo, il 4-2-3-1, così composto: Consigli - Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos - Bourabia, Locatelli - Berardi, Djuricic, H. Traoré - Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Marlon, Peluso, Magnanelli, Lopez, Obiang, Ricci, Boga, Defrel, Raspadori.12:07

Nel Bologna, Mihajlovic deve rinunciare a Poli, Medel, Djiks e Skov Olsen. Al centro della difesa c'è Danilo con Tomiyasu, rientra Orsolini sulla destra. De Zerbi invece ha fuori Toljan, Rogerio, Haraslin e Schiappacasse, con Magnanelli e Defrel in panchina ma a mezzo servizio. Dentro Traoré e Kyriakopoulos a sostituire Toljan e Defrel.12:17

Il Bologna è reduce dalla sconfitta esterna contro il Benevento per 1-0 e fin qui ha ottenuto 3 punti in 3 partite, grazie alla vittoria sul Parma nell'altro derby emiliano. Il Sassuolo, invece, è partito forte con due vittorie e un pareggio (nella prima giornata) ed è momentaneamente 5° con la possibilità, con una vittoria, di scavalcare Juventus, Napoli e Atalanta e guadagnare il 2° posto.12:21

Arbitra il match il singor Daniele Doveri della sezione di Roma. Assistenti Liberti e Rossi, quarto ufficiale Illuzzi. Al VAR Di Paolo, AVAR Giallatini.12:23

1' SI PARTE! 12:33

4' Inizio aggressivo da parte di entrambe le formazioni, duelli avvincenti a centrocampo.12:37

6' Ci prova Djuricic dal limite dell'area con il destro a giro: a lato alla sinistra di Skorupski.12:43

9' GOL! BOLOGNA-Sassuolo 1-0! RETE DI ROBERTO SORIANO! AZIONE PAZZESCA DEL BOLOGNA! Tutta in verticale e tutta di prima per arrivare a Orsolini, che porta palla per qualche metro, va ancora in verticale per Palacio, defilato sul versante destro dell'area, il quale serve Soriano a centro area che batte Skorupski!



Guarda la scheda del giocatore Roberto Soriano12:44

13' I ragazzi di Mihajlovic tengono la linea molto alta e cercano la verticalità immediata una volta recuperato il possesso. 12:46

16' KYRIAKOPOULOS! Azione bellissima nello stretto del Sassuolo, con il terzino che scambia con Caputo spalle alla porta e tira, ma Skorupski è ben posizionato sul primo palo. Ha aspettato troppo per tirare e Tomyiasu è riuscito a chiudere l'angolo di tiro.12:49

18' GOL! Bologna-SASSUOLO 1-1! RETE DI DOMENICO BERARDI! L'attaccante calabrese riceve palla appena fuori area decentrato sulla destra, non ci pensa due volte e con il sinistro la mette nell'angolo basso opposto! Skorupski non può nulla, la palla fa anche un rimbalzo che la rende imprendibile!



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi12:52

20' PALACIO SBAGLIA UN CONTROLLO DECISIVO! L'attaccante del Bologna era scattato in posizione regolare, bucando la difesa del Sassuolo, ma ha sbagliato un stop con l'esterno che lo avrebbe messo davanti a Consigli tutto solo!12:53

22' Punizione di Barrow dai 30 metri, non ci arriva per un pelo De Silvestri sul secondo palo. Era disposta molto male la difesa del Sassuolo.12:54

26' Fase un po' confusa della partita, qualche fallo in più rispetto all'inizio e più palle perse a centrocampo.13:00

30' Sombrero di Palacio su Muldur e palla al limite dell'area per Svanberg che accorreva: tiro deviato che finisce docile tra le braccia di Consigli.13:02

31' A terra Muldur, che è caduto sul numero di Palacio e ha subito un pestone (involontario) sul polso.13:03

34' Ancora scatenato Palacio sulla sinistra, ma è bravo Chirichers a non cadere nelle sue finte e a chiuderlo al momento giusto.13:06

35' OCCASIONE BOLOGNA CON TOMYIASU! Prova la girata in equilibrio precario nei pressi dell'area piccola, ma viene murato da Bourabia con la coscia. I rossoblu hanno accennato qualche protesta, ma non c'era nessuna irregolarità13:08

35' Primo giallo del match per Mattias Svanberg, irruento su Berardi.13:08

37' Corner di Orsolini, Palacio cerca di girarla di testa sul primo palo: palla alta.13:10

39' GOL! BOLOGNA-Sassuolo 2-1! RETE DI MATTIAS SVANBERG! Ancora un'azione meravigliosa del Bologna! Palla verticale di Barrow per Palacio, scambio con Soriano, il quale serve Svanberg nell'inserimento dentro l'area: lo svedese non sbaglia a tu per tu con Consigli!



Guarda la scheda del giocatore Mattias Svanberg13:13

40' Vantaggio meritato per il Bologna, che stava giocando con tantissima voglia e stava creando molto più degli avversari.13:14

45' DE SILVESTRI! Non riesce a imprimere forza al colpo di testa, con Consigli che può bloccare senza pensieri! Bel cross dalla sinistra di Tomyiasu.13:18

45' 2 minuti di recupero.13:18

45'+2' Gran palla di Berardi dalla sinistra per Muldur, sul secondo palo, che non ci arriva per un pelo.13:19

45'+2' SKORUPSKI CON LE UNGHIE SU UN DIAGONALE DI CAPUTO! L'attaccante neroverde si libera per il tiro con un doppio passo e scarica il destro incrociato, am è bravo a distendersi il portiere del Bologna!13:20