LIVE SPEZIA - FIORENTINA 1-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Out Galabinov, fiducia al giovane Piccoli al centro del tridente completato da Verde e Gyasi. Debutto tra i pali per Provedel, Italiano fa esordire dal primo minuto anche Deiola e Acampora in mediana.14:20

Perso Chiesa, passato alla Juventus, gioca Pol Lirola sull'out di destra - Callejon in panchina -, Iachini ritrova Pezzella in difesa e Ribery in attacco a far coppia con Vlahovic.14:26