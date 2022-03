LIVE SASSUOLO - SPEZIA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Sassuolo ospita uno Spezia alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza in questo anticipo del venerdì di Serie A.17:27

Neroverdi che hanno raggiunto quota salvezza, 40 punti nel loro ottimo campionato; i liguri a quota 29 vogliono tenere lontano il Venezia, terzultimo con sette punti in meno.17:28

La formazione dello SPEZIA: 4-3-3 per Thiago Motta, Provedel - Amian, Erlić, Nikolaou, Reca - Maggiore, Kiwior, Bastoni - Verde, Gyasi, Kovalenko.17:58

Dionigi opta per Defrel da prima punta con Scamacca in panchina, out Raspadori, spazio a Traoré.17:59