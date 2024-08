DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Udinese? La gara tra Bologna e Udinese si giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Bologna - Udinese? L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Udinese sarà Marco Serra Dove si gioca Bologna - Udinese? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Udinese? Stadio Renato Dall'Ara

PREPARTITA

Bologna - Udinese è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 18 agosto alle ore 18:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Udinese sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Lo scorso anno il Bologna si è piazzata 5° con 68 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2024/2025 mentre l'Udinese si è piazzata 15° con 37 punti in Serie A .

Bologna-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro l’Udinese in Serie A, pur avendone pareggiate sei (2V), l’unico successo friulano nel periodo è però arrivato nel match d’andata dello scorso campionato (3-0 il 30 dicembre 2023 al Bluenergy Stadium).

Il Bologna non ha perso alcuna delle ultime sei partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2V, 4N), l’ultima vittoria dei friulani al Dall’Ara in campionato risale al 30 dicembre 2017 (2-1 con Massimo Oddo allenatore).

Bologna e Udinese si affronteranno alla prima giornata solo per la seconda volta nella storia della Serie A, la prima nel 1957/58: match terminato con un pareggio per 2-2.

Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 14 gare alla prima giornata stagionale di Serie A (4N, 8P) - nel 2021/22 contro la Salernitana e nel 2016/17 contro il Crotone (entrambe formazioni neopromosse).

L’Udinese ha perso gli ultimi due match alla prima giornata stagionale di Serie A e solo una volta ha registrato più sconfitte di fila (quattro tra il 1958/59 e il 1961/62).

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in 17 partite nella Serie A 2023/24, solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nella storia del torneo: 19 clean sheet nel 1963/64.

L’Udinese ha pareggiato 19 partite nello scorso campionato, record per una squadra in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Il neo tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic sarà solo il 3° allenatore tedesco nella storia della Serie A, dopo Rudi Völler (quattro panchine con la Roma nel settembre 2004) e Alexander Blessin (16 partite alla guida del Genoa tra gennaio e maggio 2022).

Thijs Dallinga (2000) è, insieme a Jonathan David (2000), uno dei due giocatori nato a partire dal 2000 ad aver segnato almeno 10 gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Ligue 1 (12 nel 2022/23 e 14 nel 2023/24). Se dovesse segnare in questo match, l’attaccante rossoblù diventerebbe il primo giocatore olandese ad essere andato a segno all’esordio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria da Ricardo Kishna nel 2015/16 (in quel caso con la maglia della Lazio contro il Bologna).

Martín Payero ha realizzato i primi due gol in Serie A contro il Bologna tra la gara di andata e ritorno dello scorso campionato, e potrebbe diventare il quarto giocatore a realizzare i suoi primi tre centri nella massima serie contro i rossoblù dopo Guillermo Stabile nel 1930, Karl Aage Hansen nel 1949 e Francesco Grandolfo nel 2011; anche se sarebbe il primo a riuscirci in tre gare diverse.

Dove vedere Bologna-Udinese

Bologna-Udinese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30 (mezz'ora prima) del 18 agosto.

