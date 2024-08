Bologna-Udinese 1-1: Orsolini segna il rigore, Thauvin lo sbaglia ma rimedia Giannetti

I felsinei dominano ma concretizzano poco. Dopo il vantaggio su calcio di rigore i bianconeri trovano quasi subito dopo il pari e portano via un punto

Il Bologna fa la partita ma la mole di gioco prodotta non si traduce in vittoria. I rossoblù si fanno infatti fermare in casa dall’Udinese alla prima al Dall’Ara del neo allenatore Vincenzo Italiano. I padroni di casa si portano in vantaggio col migliore in campo Orsolini che firma l’1-0 su calcio di rigore. I bianconeri, fino a quel momento improduttivi, prima si procurano e sbagliano un calcio di rigore. E poi trovano il gol del pari con un bel colpo di testa di Giannetti.

Le prime di Italiano e Runjaić

Quello tra Bologna ed Udinese è un match che desta particolare curiosità. Anzitutto per i felsinei, alla prima ufficiale senza Thiago Motta, Zirkzee e Calafiori: tre dei grandi protagonisti della cavalcata Champions della passata stagione. Poi per i friulani che per la panchina hanno puntato su una scommessa totale come il tedesco Kosta Runjaić sconosciuto ai più. Le scelte di quest’ultimo appaiono particolarmente offensive con un 3-4-2-1 che vede di fatto tre attaccanti contemporaneamente in campo. Italiano sceglie Castro centravanti titolare.

Primo tempo di marca rossoblù

L’Udinese prova a partire forte anche se la verve dura pochi minuti. Dopo questo brillante avvio bianconero, infatti, il Bologna prende le redini del gioco pur senza creare particolari difficoltà dalle parti di Okoye. La lucidità in campo, tra caldo e una condizione fisica non ancora al top, non è sempre massimale con diversi errori da una parte e dall’altra. Il primo tempo, così, si conclude a reti bianche. Nel finale Ndoye potrebbe sbloccare il risultato ma non riesce ad inquadrare lo specchio solo davanti al portiere.

Orsolini illude, Giannetti rimonta

Nella ripresa il divario tra le due compagini si acuisce. Okoye salva l’Udinese in un paio di occasioni ma il gol è nell’aria. Payero interviene male su Erlic: è calcio di rigore per i rossoblù con Orsolini che sigla l’1-0. Tutto finito? No, perché lo stesso Payero si procura un penalty che però Skorupski para a Thauvin. E’ solo il preludio al pari friulano che arriva pochi secondi dopo con Giannetti di testa. A quel punto la gara si spegne con i bianconeri che riescono a strappare un punto prezioso. Rammarico per il Bologna al quale non serve il 70% di possesso palla.

Top e flop del Bologna

Orsolini 7 Spina nel fianco costante per i friulani.

Spina nel fianco costante per i friulani. Freuler 7 Sempre ben posizionato, intelligenza tattica sopra la media.

Sempre ben posizionato, intelligenza tattica sopra la media. Ndoye 6- Il cinismo non è mai stato il suo forte. Si divora un gol abbastanza semplice.

Il cinismo non è mai stato il suo forte. Si divora un gol abbastanza semplice. Fabbian 5,5 Il meno efficace tra i felsinei.

Top e flop dell’Udinese

Giannetti 7 Il gol è davvero e incorona una buona prestazione.

Il gol è davvero e incorona una buona prestazione. Bijol 6,5 Castro è un cliente scomodo, che si muove molto. Lo sloveno però lo tiene ottimamente.

Castro è un cliente scomodo, che si muove molto. Lo sloveno però lo tiene ottimamente. Lovric 5 Quanti errori da parte del centrocampista!

Quanti errori da parte del centrocampista! Thauvin 4 Resta ai margini della partita. Lo si vede solo per il rigore, peraltro sbagliato.