Milan, visto Zirkzee? Che ti sei perso, l’olandese già star del Manchester United

L'attaccante olandese entra, segna e mostra tutta la sua personalità: zero pressioni. Ten Hag se lo gode, gli ha salvato la faccia all'esordio

Il Milan deve ancora giocare la sua prima partita di campionato e probabilmente è troppo presto per cominciare con i rimpianti. Però va comunque preso atto del grande esordio di Joshua Zirkzee con la maglia del Manchester United. L’attaccante olandese – a lungo ma invano inseguito dai rossoneri – ha segnato a pochi minuti dalla fine la rete che ha permesso ai Red Devils di battere il Fulham e assicurarsi i primi tre punti in classifica. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino Ten Hag ha trovato un importante freccia al suo arco.

Red Devils incolori, li salva Zirkzee

La prima uscita del Manchester United in Premier League è stata tutt’altro che convincente. Le furiose critiche che si sarebbero abbattute sui Red Devils per la prestazione incolore contro il Fulham, sono però state spazzate via dall’ingresso con gol di Joshua Zirkzee. Non è il caso di fare già una statua al centravanti olandese ma è chiaro che Ten Hag deve dirgli almeno grazie per avergli addolcito la settimana. Per il resto la sua squadra deve lavorare ancora molto per trovare i giusti automatismi.

Bruno Fernandes centravanti: la scelta non paga

Rivedibile, almeno per ora, la scelta del tecnico olandese di affidarsi a Bruno Fernandes come prima punta. Senza un riferimento offensivo lo United ha fatto davvero fatica a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. Gli infortuni hanno probabilmente influito: la squadra in questo momento è priva di Leny Yoro, Rasmus Højlund e Luke Shaw. Qualcosa, poi, verrà fatto attraverso il mercato per completare un organico migliore di quello dello scorso anno ma non ancora sufficiente per competere ad alti livelli nel torneo d’oltremanica.

Quelle maledette commissioni: Zirkzee già rimpianto?

Chissà che qualche pensiero ieri non sia transitato anche nella mente dei dirigenti del Milan, Zlatan Ibrahimovic su tutti. Una rondine non fa primavera, ma Joshua Zirkzee era l’uomo eletto per raccogliere in rossonero l’eredità di Giroud. Come tutti ormai sanno, l’affare è saltato unicamente per un discorso di commissione, con l’entourage del giocatore ritenuto troppo esoso dal Diavolo la cui politica in tal senso è legittimamente restrittiva. Dall’olandese è ripartito quindi il nuovo corso del Manchester United. Il tempo ci dirà chi ha fatto bene e chi no.

Intanto il giocatore ai microfoni della BBC ha raccontato le sue emozioni all’esordio: “Esordio perfetto, no? Gol di fronte allo Stretford End ed anche una vittoria, non poteva andare meglio stasera. È stato tutto molto bello qui da quando sono arrivato: il gruppo mi ha accolto in modo fantastico, mi sento molto a mio agio e a casa qui. Mi sto divertendo molto. United grande club? Certo che è un grande club, ma lavoriamo duro ogni giorno e ci concentriamo su ciò che vogliamo raggiungere, ovvero fare il meglio di quello che possiamo. Al momento non sento davvero alcuna pressione. Sono contento di giocare qui e di lavorare con lo staff che c’è: sono stati tutti fantastici. Ovviamente avere uno come Ruud Van Nistelrooy nello staff come attaccante, beh aiuta e ne sono grato. Sono stati tutti fantastici, è un piacere essere qui“.