Calciomercato, Casadei in serie A: tagliato dal Chelsea, piace a tante, ma il Bologna può dargli la Champions

Fatto fuori da Maresca al Chelsea, l'ex Inter, sbarcato nella metà blu di Londra due stagioni fa per 15 milioni di euro (+5 di bonus), cerca il riscatto: la serie A prova a tendergli la mano

Cesare Casadei fatto fuori dal Chelsea. Una notizia che ha fatto drizzare più di un’antenna in Serie A attirando le attenzioni di diversi direttori sportivi a caccia dell’affare. Ci pensano in tanti, a partire da Fiorentina e Torino che, per una ragione o per l’altra, potrebbero regalare il palcoscenico ideale all’ex Inter. Attenzione, però, al Bologna, che sonda il terreno e, forte della storica qualificazione in Champions League, potrebbe stuzzicare il classe 2003. La cosa certa è che, qualunque sia l’epilogo, per Casadei questa estate è il sapore del bivio.

Un bagaglio pesante

Partiamo da una certezza. Perché quando si parla di un profilo come quello di Cesare Casadei è sempre corretto e importante ricordarlo: l’ex Inter lo scorso gennaio ha compiuto 21 anni e giusto due stagioni fa il Chelsea, tra parte fissa e bonus, aveva riconosciuto ai nerazzurri una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di un ragazzo senza nemmeno un minuto in serie A. Un bagaglio pesante, specie a quell’età.

E, così, oggi la parabola che si disegna alle spalle di Casadei è quantomeno peculiare e vede quello che due anni fa era considerato l’enfant prodige, il grande rimpianto del calcio italiano e, per i maligni, una plusvalenza senza senso, diventare uno scarto. Uno scarto da 20 milioni di euro, ceduto in prestito al Leicester, ma che nella metà blu di Londra ha collezionato giusto una decida di presenze, tutte da subentrato, per una manciata di minuti in totale.

La pulizia di Maresca

A, in qualche modo, “tradire” Casadei è il connazionale Enzo Maresca, nuovo coach dei Blues, che ha deciso di fare piazza pulita dopo una stagione sotto la guida di Mauricio Pochettino avara di risultati, resa ancora più fallimentare dall’enorme esborso economico della società. Casadei è tra gli esuberi e la serie A prova a tendergli una mano. Il Chelsea chiede non meno di 10-12 milioni di euro e pare disposto ad aprire anche al prestito: le pretendenti non mancano.

Ci pensano Fiorentina e Torino

Ci sta pensando la Fiorentina che, dopo l’addio di Bonaventura, Duncan, Maxime Lopez, Castroville e Arthur ha necessità di regalare a Raffaele Palladino un centrocampista di qualità e sostanza. Sul taccuino della Viola c’è anche Andrea Colpani, esploso a Monza sotto la guida dell’ex attaccante della Juventus, ma l’operazione con i brianzoli non è esclude a priori quella con il Chelsea. Discorso simile, ma senza le coppe europee per il Torino, che prova a valutare la situazione, ma ha ancora diverse cose da sistemare in rosa e potrebbe finire per “distrarsi”.

La carta del Bologna

Ecco, allora che, Bologna potrebbe rappresentare la piazza ideale, quella in grado di far cambiare prospettiva sulla situazione e regalare al talento di Ravenna l’opportunità di dimostrare il proprio valore anche sul prestigioso palcoscenico della Champions League. All’ombra della Torre degli Asinelli, sotto la guida di Vincenzo Italiano e con un Lewis Ferguson che ne avrà ancora per un po’, al netto della presenza di un certo Giovanni Fabbian, altro ex Inter classe 2003 che l’anno scorso ha fatto vedere ottime cose, Casadei potrebbe davvero rilanciarsi e trovare la propria dimensione ideale per crescere e dimostrare il proprio valore.

Un bivio che è anche azzurro

Le strade del calciomercato sono infinite, l’augurio è che Casadei scelga quella migliore. Non solo per lui, ma, in un certo senso, anche per quello che rappresenta: un patrimonio che il calcio italiano è chiamato a preservare. Sì, perché è dai giovani come l’ex Inter che l’intero movimento del calcio azzurro uscito con le ossa rotte dalla sventurata spedizione europea in Germania sotto la guida di Luciano Spalletti deve provare ripartire.