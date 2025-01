Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cagliari-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:58

90'+4' Fine partita! CAGLIARI-LECCE 4-1 (42' Pierotti, 60' Gaetano, 65' Luperto, 80' Zortea, 83' Obert).16:53

90'+2' Burnete in area calcia di sinistro, tiro murato da Luperto. 16:50

90'+1' Ammonito DEIOLA per gioco scorretto su Pierret. 16:49

90' L'arbitro Sacchi concede quattro minuti di recupero.16:48

89' Dorgu avanza sulla destra, ma trova l'opposizione di Augello. 16:46

86' Sostituzione CAGLIARI: entra Pavoletti esce Zortea. 16:43

83' GOL! CAGLIARI-Lecce 4-1! Rete di Obert. Suggerimento di Marin, Obert in area con un tiro di sinistro a giro mette il pallone allle spalle di Falcone.



81' Ammonito ZORTEA per comportamento non regolamentare. 16:39

80' GOL! CAGLIARI-Lecce 3-1! Rete di Zortea. Augello pennella in area, colpo di testa vincente di Zortea.



78' OCCASIONE CAGLIARI! Augello da fuori area carica il sinistro, pallone di poco a lato. 16:36

78' Sostituzione LECCE: entra Karlsson esce Coulibaly. 16:35

77' Sostituzione LECCE: entra Burnete esce Morente. 16:35

76' Piccoli si allunga il pallone, Falcone in uscita bassa blocca. 16:34

74' Sostituzione CAGLIARI: entra Augello esce Felici. 16:32

73' L'arbitro, richiamato dal Var, dopo aver rivisto le immagini espelle Rebic per aver calpestato Mina con i tacchetti. 16:32

73' Espulso REBIC per gioco scorretto su Mina.16:31

72' Scintille tra Mina e Rebic dopo un contrasto, arbitro richiamato dal Var al monitor.16:32

69' Dorgu scodella in area, Jean sul secondo palo non riesce ad arrivare sulla sfera.16:27

68' Reazione del Lecce, punizione dalla trequarti dopo un fallo di Mina. 16:26

65' GOL! CAGLIARI-Lecce 2-1! Rete di Luperto. Corner battuto da Marin, Luperto molto vicino alla porta insacca con una deviazione di schiena.



65' OCCASIONE CAGLIARI! Deiola si coordina e di destro conclude da fuori area, Falcone risponde presente.16:23

63' Sostituzione LECCE: entra Rebic esce Krstovic.16:21

63' Sostituzione LECCE: entra Ramadani esce Helgason.16:20

60' GOL! CAGLIARI-Lecce 1-1! Rete di Gaetano. Assist di tacco di Deiola, Gaetano si presenta solo davanti a Falcone e di destro lo supera.



58' Jean terzino sinistro, Dorgu si alza nel tridente a destra, Bonifazi difensore centrale.16:15

56' Sostituzione LECCE: entra Bonifazi esce Dorgu.16:15

56' Traversone di Zappa, Piccoli di testa non trova la porta. 16:14

54' Sostituzione CAGLIARI: centra Marin esce Makoumbou.16:12

54' Sostituzione CAGLIARI: entra Gaetano esce Viola.16:11

54' Sostituzione CAGLIARI: entra Deiola esce Adopo.16:11

52' Ammonito ADOPO per gioco scorretto su Dorgu.16:10

51' Viola dalla bandierina, stacca Piccoli, il pallone rotola sul fondo.16:09

48' Pierret da fuori area calcia con il mancino, tiro impreciso.16:05

46' Helgason arriva sul fondo e mette al centro, Krstovic non impatta la sfera. 16:04

46' Inizio secondo tempo di CAGLIARI-LECCE! Si riparte senza cambi.16:03

Il Lecce conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 42', Pierotti in area di sinistro supera Caprile. In precedenza occasioni per Adopo, Krstovic e Piccoli.15:49

45'+2' Fine primo tempo: CAGLIARI-LECCE 0-1! In gol Pierotti al 42'.15:48

45'+1' L'arbitro Sacchi concede due minuti di recupero.15:46

45' Ammonito PIEROTTI per gioco scorretto su Obert.15:45

42' GOL! Cagliari-LECCE 0-1! Rete di Pierotti. Cross di Morente deviato da Zappa, Pierotti arriva da dietro e in area con un tiro di sinistro angolato batte Caprile.



Guarda la scheda del giocatore Santiago Pierotti15:44

41' Viola in gol, ma il centrocampista del Cagliari è scattato in posizione irregolare. 15:41

40' Lancio da dietro di Guilbert, troppo lungo per Krstovic. 15:40

37' Fraseggio da parte del Cagliari, pressione alta del Lecce.15:38

34' Il Cagliari resta in attacco: ci prova Luperto, pallone non troppo distante dalla porta.15:35

34' OCCASIONE CAGLIARI! Colpo di testa a pallonetto da posizione defilata di Piccoli, Krstovic salva sulla linea di porta.15:35

32' OCCASIONE LECCE! Krstovic si gira e conclude di sinistro da centro area, Caprile risponde presente.15:33

30' Calcio da fermo battuto da Viola, svetta Luperto, pallone oltre la traversa.15:31

29' Coulibaly dolorante dopo un contrasto con Zappa a metà campo, nulla di serio.15:29

27' Ritmo di gioco non elevato, pochi spazi, il risultato non si sblocca.15:28

24' Malinteso tra Morente e Dorgu, sfuma l'azione del Lecce.15:24

21' Zortea allarga per Viola, il numero dieci in area non riesce a controllare la sfera.15:23

18' OCCASIONE CAGLIARI! Pallone vagante in area, opportunità per Adopo, parata in tuffo di Falcone.15:20

16' Zortea spinge sulla corsia di destra e ottiene un calcio d'angolo.15:16

14' Viola dosa male la misura del passaggio per Piccoli, nulla di fatto per il Cagliari.15:14

11' Cross rasoterra insidioso di Zappa, Felici anticipato da Guilbert.15:12

9' Traversone di Obert, Viola di testa non riesce a indirizzare il pallone verso lo specchio. 15:09

8' Primo squillo del Lecce con Morente: tiro di destro dal limite, palla alta di molto.15:08

6' Problema per Dorgu, staff medico del Lecce in campo per le cure del caso.15:06

4' Possesso gestito dal Lecce, il Cagliari non concede varchi.15:04

1' Inizio primo tempo di CAGLIARI-LECCE! Dirige la gara l'arbitro Sacchi.15:00

Le scelte di Giampaolo: in avanti il tridente con Krstovic, Morente e Pierotti. Pierret vertice basso di centrocampo, Helgason e Coulibaly ai suoi lati. 14:28

Le scelte di Nicola: Piccoli al centro dell'attacco, Viola trequartista, Felici e Zortea sulle fasce. Adopo e Makoumbou a metà campo. In difesa rientra Mina.14:28

Panchina LECCE: Frucht, Samooja, Borbei, Bonifazi, McJannet, Ramadani, Kaba, Rebic, Burnete, Karlsson.14:27

Panchina CAGLIARI: Sherri, Iliev, Azzi, Prati, Marin, Deiola, Wieteska, Augello, Lapadula, Gaetano, Pavoletti, Palomino, Kingstone, Jankto.14:27

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu - Coulibaly, Pierret, Helgason - Pierotti, Krstovic, Morente.14:27

Formazione CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile - Obert, Luperto, Mina, Zappa - Adopo, Makoumbou - Zortea, Viola, Felici - Piccoli.14:26

Manca poco all'inizio di Cagliari-Lecce. Sfida salvezza, squadre divise da due punti in classifica.14:24

Benvenuti alla diretta della partita della 21^ giornata di Serie A, si affrontano Cagliari e Lecce.14:24

