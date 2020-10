LIVE VERONA - GENOA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori20:15

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Hellas Verona e Genoa, posticipo del lunedì che chiude la quarta giornata del campionato di Serie A.11:07

Obiettivi d'alta classifica per il Verona che nel monday night del Bentegodi cerca la vittoria per l'aggancio alla terza posizione al cospetto di un Genoa che, complice la sosta per le nazionali e il rinvio del match col Toro, rientra in campo dopo il pesante ko col Napoli a caccia di una prestazione che dia punti e fiducia.20:31

Storia recente favorevole ai genoani che hanno vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti anche se, in riferimento ai match giocati in Veneto, sono soltanto due i successi dei liguri negli ultimi 13 match disputati.10:29

Formazioni ufficiali e Verona in campo col 3-4-2-1: Silvestri - Lovato, Ceccherini, Empereur - Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic - Tameze, Colley - Favilli. A disposizione: Terraciano, Berardi, Pandur, Dimarco, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Ruegg, Zaccagni, Kalinic, Amione, Ilie.21:46

Il Genoa si schiera con un 3-5-2: Perin - Bani, Zapata, Masiello - Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Czyborra - Pandev, Shomurodov. A disposizione: Paleari, Asoro, Caso, Goldaniga, Behrami, Zima, Micovschi, Biraschi, Parigini, Ebongue, Scamacca, Dumbravanu.20:47

Qualche sorpresa per Juric che, rispetto alle previsioni della vigilia, cambia alcuni interpreti. In attacco fiducia a Favilli con a supporto Colley e Tameze preferiti ai trequartisti Zaccagni e Salcedo. Mediana con Vieira al fianco di Ilic a protezione del solito pacchetto arretrato a tre guidato da Lovato.21:45

Tante assenze per Maran che si affida in attacco a Pandev e Shomurodov, preferito al giovane Scamacca. In mediana, cabina di regia affidata a Badelj con Radovanovic e Rovella interni di spinta e interdizione mentre il terzetto difensivo a protezione del recuperato Perin sarà guidato da Zapata con Bani e Masiello ai lati.20:06

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del signor Rapuano.20:39

Inizia il match del Bentegodi! Primo pallone giocato dal Verona.20:48

3' Prime fasi di studio col Genoa a gestire il possesso palla in zona mediana.20:50

5' Shomurodov scappa in profondità palla al piede ma al momento del suggerimento per i compagni a rimorchio non colpisce bene e l'azione sfuma.20:52

7' Intanto è Tameze l'uomo deputato ad accompagnare con più frequenza le giocate offensive di Colley e Favilli, riferimento centrale dello scacchiere di Juric.20:54

9' Calcio di punizione guadagnato da Badelj nei pressi del cerchio di centrocampo. Pochi spunti di cronaca in questi primi minuti di gioco.20:56

10' Corner per l'Hellas con Zapata che anticipa Perin e favorisce Vieira. Destro al volo da posizione defilata dell'ex Sampdoria che però non trova la porta.21:01

11' Cartellino giallo per Badelj, autore di un intervento falloso ai danni di Vieira.20:58

12' Sugli sviluppi di un corner, traversone di Ilic e colpo di testa di Ceccherini che impatta male e non inquadra la porta.20:59

13' Conclusione dalla trequarti di ilic che Perin blocca a terra. Buon momento dei padroni di casa che costringono il Genoa nella propria metà campo.21:00

15' Prova a riorganizzarsi palla al piede il Genoa con Pandev che conquista un calcio di punizione utile a far rifiatare la difesa.21:02

17' Prolungato possesso palla dell'Hellas che quasi chiama la pressione genoana per poter trovare spazi tra le linee.21:04

19' Sale di aggressività il centrocampo genoano che ora sembra recuperare palla con più frequenza.21:07

21' Spunto personale di Colley che si libera di Bani ma una volta in area calcia troppo debolmente per poter impensierire Perin.21:08

23' Errore di Perin che non controlla bene e per poco non favorisce Favilli a pochi passi dalla porta. Pericolo scampato per la squadra di Maran.21:10

24' Discesa sulla fascia di Faraoni e cross a centro area per Colley che stacca bene ma colpisce decisamente male.21:11

25' Calcio piazzato di Rovella dal limite dell'area che supera la barriera e termina di poco alto. Primi spunti offensivi di un Genoa ora più propositivo.21:12

27' Duello al limite dell'area tra Favilli e Zapata che premia il difensore colombiano, molto attento nel guidare la retroguardia rossoblù.21:14

28' Shomurodov guadagna il fondo e scucchiaia al centro per Rovella che completamente solo nei pressi del dischetto colpisce male e non trova la porta.21:16

30' Problemi per Tameze che rimane a terra dolorante dopo un contrasto con Badelj. Sembra comunque poter proseguire il centrocampista ex Atalanta.21:16

32' Cross basso di Ghiglione a cercare il taglio centrale di Czyborra. Attento Faraoni nella diagonale difensiva.21:19

33' Occasione Genoa! Pandev si incunea tra le maglie della difesa e una volta in area calcia verso la porta di Silvestri che però risponde presente.21:20

34' Azione personale di Colley che arriva al limite dell'area e lascia partire un diagonale rasoterra che costringe Perin alla deviazione in corner.21:21

36' Fase piuttosto piacevole con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza troppi tatticismi.21:23

38' Lancio di Ilic a cercare l'ennesimo scatto in profondità di Lazovic che però subisce l'opposizione di un attento Ghiglione.21:25

40' Cinque minuti al termine del primo tempo col punteggio sempre fermo sullo zero a zero.21:26

41' Traversone di Ilic che trova la respinta in corner di Bani. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa di Favilli che Perin alza sopra la traversa.21:29

42' Cartellino giallo per Pandev, autore di un intervento falloso in scivolata ai danni di Vieira.21:29

45' Un minuto di recupero.21:32

45'+1' Cross d'esterno di Lazovic che per poco non trova pronto alla deviazione vincente Faraoni anticipato sul secondo palo da Czyborra.21:34

45'+2' Finisce il primo tempo, Hellas Verona-Genoa 0-0.21:33

Reti bianche al Bentegodi al termine dei primi 45 minuti di gioco. Partita intensa e ben giocata col Verona a fare la partita ma, così come il Genoa, poco concreto negli ultimi sedici metri.21:42

Sviluppi di manovra interessanti per i ragazzi di Juric che però non concretizzano la mole di gioco e subiscono alcune interessanti ripartenze di un Genoa che dovrà verificare la sua tenuta fisica nel corso della ripresa alla luce delle difficili settimane appena trascorse.21:38

45' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dal Genoa.21:48

46' Nessun cambio per i due tecnici durante l'intervallo.21:48

47' Colley riceve da Tameze e imbuca per Favilli che controlla in area e trova lo spazio per una conclusione rasoterra ma poco pericolosa.21:50

49' Colley controlla ai 25 metri e lascia partire un destro che Perin blocca senza troppi patemi. Buon avvio di ripresa però dell'Hellas.21:52

51' Primi movimenti nella panchina dell'Hellas con Kalinic e Salcedo principali candidati ad entrare.21:55

53' Cartellino giallo per Tameze, autore di un intervento falloso al limite dell'area ai danni di Badelj.21:56

54' Cartellino giallo a Ghiglione per un fallo tattico a centrocampo ai danni di Lovato.21:57

56' Altro colpo di testa di Favilli sugli sviluppi di un corner. L'attaccante di casa stacca bene tra Zapata e Bani ma non trova la porta.21:59