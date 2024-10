Primi quarantacinque minuti scoppiettanti al Sinigaglia di Como. I padroni di casa cercano di fare la partita, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti al 20’: contropiede di Almqvist che serve Hernani, cross basso per Bonny che inventa un colpo di tacco (che ai tifosi del Parma avrà ricordato quelli di Hernan Crespo) che non lascia scampo ad Audero. Nel finale il Parma ha l’occasione per raddoppiare, ma la punizione di Bernabè si stampa sulla traversa. E al 45’ arriva il pari dei padroni di casa: Fadera è lanciato sulla fascia sinistra, serve un filtrante perfetto a Nico Paz che a tu per tu con Suzuki non sbaglia e firma la sua prima rete in seria A.15:51