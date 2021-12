Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori10:18

Allo Stadio Artemio Franchi è tutto pronto per Fiorentina-Sassuolo, partita valevole per la 18ª giornata di Serie A.10:18

I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila in campionato, cercano punti preziosi per tornare al 5° posto e mettersi alle spalle Roma e Juventus che hanno già giocato negli anticipi di ieri. 10:18

I neroverdi, che provengono da una striscia di cinque risultati utili consecutivi, hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite contro squadre che iniziavano la giornata in una posizione migliore di classifica (successi con Juventus, Lazio e Milan, pareggio con il Napoli).10:19

FIORENTINA (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Terracciano - Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Maleh - Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disposizione: Cerofolini, Amrabat, Benassi, Castrovilli, Igor, Duncan, Kokorin, Nastasic, Rosati, Saponara, Sottil, Terzic, Venuti. All. Vincenzo Italiano.11:37

SASSUOLO (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Consigli - Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos - Frattesi, Lopez - Berardi, Raspadori, Traorè - Scamacca. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Rogerio, Boga, Peluso, Muldur, Harroui, Defrel, Henrique. All. Alessio Dionisi11:41

Il bilancio nelle otto sfide di Serie A al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo è in perfetta parità: tre vittorie ciascuna e due pareggi: la Viola però non batte in casa la formazione emiliana nel massimo campionato dal dicembre 2017 (3-0 firmato Simeone, Veretout e Chiesa).10:19

In tutte le ultime 11 partite del Sassuolo in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato il gol e sono sempre state segnate almeno tre reti nel match (41 in totale, 3.7 di media a match): quella neroverde è la formazione con la striscia aperta più lunga di partite con almeno un gol fatto e almeno un gol subito in questo campionato.10:19

Italiano schiera in mediana Bonaventura, Torreira e Maleh e in attacco dà fiducia a Callejon e Gonzalez a supporto di Vlahovic. Probabile staffetta tra Callejon e Sottil nella ripresa, panchina invece per Duncan.11:38

Dionisi sceglie Kyriakopoulos come terzino sinistro e si affida in avanti a Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca. In panchina Boga e Muldur.11:41