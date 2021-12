Torino-Verona è lo scontro tra due squadre divise da un solo punto in classifica e che cercano risposte su quale può essere la propria dimensione, anche in vista del girone di ritorno17:31

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, i granata cercano il riscatto in campionato, per dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Bologna. Non sarà però impresa semplice per Juric, che trova un Verona bisognoso di punti: la sua ex squadra, infatti, dopo un periodo molto brillante, ha accusato una flessione, vincendo solo una delle ultime cinque gare tra campionato e coppa.17:41