LIVE FIORENTINA - SPEZIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori18:15

Al Franchi, va in scena la sfida tra Fiorentina e Spezia, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A.18:15

La squadra di Cesare Prandelli, dopo la sconfitta esterna contro la Sampdoria, affronta lo Spezia di Vincenzo Italiano.18:15

I viola, attualmente al sedicesimo posto, vogliono conquistare la vittoria per superare proprio gli spezzini in classifica e staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.18:16

I liguri, dopo le due sorprendenti vittorie contro Sassuolo e Milan, cercano una nuova affermazione per continuare a stupire.18:16

L’unico confronto in Serie A tra Fiorentina e Spezia è stata la gara d’andata, terminata 2-2; i viola hanno vinto solo due delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 7P).18:17

Ecco le formazioni: 3-5-2 per la Fiorentina: Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Quarta - Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi - Kouamé, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Igor, Caceres, Montiel, Malcuit, Olivera, Borja Valero, Castrovilli, Eysseric, Kokorin. Callejon.18:20

4-3-3 per lo Spezia: Provedel - Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza - Maggiore, Ricci, Estevez - Gyasi, Agudelo, Saponara. A disposizione: Zoet, Ramos, Ferrer, Dell'Orco, Capradossi, Agoume, Acampora, Pobega, Leo Sena, Verde, Piccoli, Galabinov.18:23

Prandelli sceglie il modulo 3-5-2 con Kouamé e Vlahovic in attacco. A centrocampo, vengono riproposti Pulgar e Bonaventura con il rientrante Amrabat al posto di Castrovilli che si accomoda in panchina con Venuti e Biraghi sulle corsie laterali. In difesa, l’allenatore dei viola conferma Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic.18:23

Italiano conferma nove undicesimi della formazione vittoriosa contro il Milan sostituendo solamente gli squalificati Erlic e Bastoni con Chabot e Marchizza. In attacco, ancora out Nzola, che nonostante sia sulla via del completo recupero, viene lasciato a riposo anche per questa trasferta.18:26

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-SPEZIA. Dirige la gara l’arbitro Giampaolo Calvarese della sezione AIA di Teramo. 18:31

2' Traversone dalla fascia destra in area di Vignali. Dragowski, in traiettoria, si impossessa del pallone.18:36

5' Lo Spezia mantiene il possesso palla mentre la Fiorentina attende compatta nella propria metà campo.18:37

6' Cross basso dalla destra sul primo palo di Vignali per Agudelo. L'attaccante ex Genoa si avventa sul pallone deviandolo sull'esterno della rete.18:38

8' Marchizza, dopo un contrasto molto duro con Kouamé, rimane a terra. Il giocatore spezzino, colpito alla testa, non sembra in grado di proseguire la gara. Gioco fermo.18:43

11' Esce l'infortunato Marchizza entra Ramos. Prima sostituzione per lo Spezia. Il giovane terzino italiano è costretto ad abbandonare la gara in barella. 18:43

13' Ricci cerca Saponara in profondità. Il centrocampista dei liguri sbaglia completamente il passaggio mandando la palla sul fondo.18:45

15' Saponara arriva sul fondo sulla sinistra e la mette sul primo palo. Milenkovic anticipa Ramos sventando la possibile minaccia.18:47

16' Punizione dalla fascia destra in area di Pulgar. Gyasi, in proiezione difensiva, rinvia il pallone destinato a Vlahovic.18:48

18' AMMONITO Amrabat. Il centrocampista viola entra in maniera scomposta ai danni di Maggiore.18:49

19' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Ramos per il colpo di testa di Saponara. Dragowski non ha alcun problema a neutralizza la debole conclusione del centrocampista bianconero.18:52

22' La squadra di Prandelli fatica a spingersi velocemente in avanti. I viola subiscono la pressione della squadra ospite.18:54

25' Pulgar verticalizza per Kouamé. L'attaccante ex Genoa controlla palla ma in chiara posizione di fuorigioco.18:57

27' Sponda di Kouamé per Amrabat al limite dell'area. Il cross sul secondo palo del centrocampista marocchino diventa buono per Biraghi che calcia ripetutamente venendo prima murato da Ismajli e poi spedendo la sfera di gioco sul fondo.19:00

29' Saponara cerca di innescare Ramos sulla fascia sinistra. Venuti interviene in scivolata facendo carambolare il pallone sul corpo del difensore spezzino e mandandolo sul fondo.19:02

32' Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, la palla giunge a Saponara al centro dell'area di rigore che calcia. La sfera di gioco finisce ben oltre la traversa.19:07

34' La Fiorentina sta cercando di alzare il proprio baricentro. I viola faticano ad imprimere ritmo alla manovra offensiva facilitando la retroguardia spezzina.19:06