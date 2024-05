Grazie per aver seguito con noi la diretta di Monza-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:04

90'+6' Fine partita: MONZA-FROSINONE 0-1 (10' Cheddira)16:57

90'+2' Cartellino giallo per Francesco Gelli.16:54

90'+1' Sostituzione Frosinone: esce Matías Soulé, entra Jaime Báez.16:51

87' Sostituzione Frosinone: esce Enzo Barrenechea, entra Reinier Jesus Carvalho.16:47

87' Sostituzione Frosinone: esce Walid Cheddira, entra Marvin Çuni.16:47

83' Carboni scappa via in velocità e conclude di destro senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta da posizione molto defilata.16:46

79' Sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli, entra Pedro Pereira.16:39

77' Calcio d'angolo battuto dal Monza con Colpani che trova Marì: il difensore dei brianzoli colpisce da un'ottima posizione, ma la sua conclusione è lenta e centrale, controllata facilmente da Cerofolini.16:38

72' Sostituzione Frosinone: esce Abdoulrahmane Harroui, entra Francesco Gelli.16:33

70' Ancora Frosinone pericoloso, questa volta con Zortea che conclude dalla distanza: bravo Sorrentino in due tempi a bloccare il tentativo dell'ex Atalanta,16:29

66' Sostituzione Monza: esce Dany Mota, entra Gianluca Caprari.16:26

64' Momento super positivo del Frosinone che sfiora il gol: prima il palo colpito da Soulè dopo una serpentina pazzesca, poi le conclusioni di Harroui prima e Valeri poi. Il Monza si salva.16:24

61' Riprende il gioco dopo 5 minuti di interruzione: si giocherà senza la possibilità di utilizzare il Var fino a quando il problema tecnico non sarà superato.16:22

56' Problemi tecnici per l'arbitro, in particolare di comunicazione con la sala VAR: al momento gioco interrotto a Monza.16:19

52' Squillo del Monza con D'Ambrosio che, da posizione ravvicinata, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Cerofolini con il suo colpo di testa.16:12

48' Cartellino giallo per Matías Soulé.16:07

47' Inizia il secondo tempo di MONZA-FROSINONE!16:08

46' Sostituzione Monza: esce Armando Izzo, entra Danilo D'Ambrosio.16:07

46' Sostituzione Monza: esce Warren Bondo, entra Valentín Carboni.16:07

46' Sostituzione Monza: esce Giorgos Kyriakopoulos, entra Alessio Zerbin.16:06

Urge un cambio di marcia in casa Monza, soprattutto in termini di pericolosità offensiva: in tal senso potrebbero sicuramente rendersi utili Zerbin e Carboni. Nel Frosinone occhio a Kaio Jorge e Reinier.15:52

La prima frazione di Monza-Frosinone ha un copione abbastanza chiaro: i brianzoli gestiscono il possesso, i ciociari invece ripartono in contropiede. La sfera è quasi sempre tra i piedi dei calciatori del Monza, ma è il Frosinone a chiudere in vantaggio grazie alla rete di Cheddira. La squadra di Di Francesco si è rivelata senza dubbio più pericolosa.15:50

45'+2' Finisce il primo tempo di MONZA-FROSINONE, in rete Cheddira.15:49

45'+1' Grandissima occasione del Monza nel finale di primo tempo con Colpani che colpisce il palo di testa da posizione super ravvicinata.15:50

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:47

42' Ancora una volta pericoloso il Frosinone, sempre con il solito Harroui che dalla lunga distanza lascia partire una conclusione forte ma centrale, controllata facilmente da Sorrentino.15:45

37' Match bloccato con il Monza che prova a scardinare la difesa rocciosa del Frosinone, molto concentrato però in marcatura e fin qui perfetto nel concedere pochissimi spazi ai brianzoli.15:40

33' Tensione tra Izzo e Harroui dopo uno scon tro di gioco: l'arbitro interrompe il gioco e ammonisce solo verbalmente i due calciatori.15:35

29' Cartellino giallo per Warren Bondo.15:29

26' Occasione enorme per Harroui: il centrocampista marocchino viene pescato in maniera perfetta da Valeri, ma da solo dinanzi a Sorrentino non riesce a segnare, facendosi letteralmente ipnotizzare da Sorrentino, bravissimo in uscita.15:28

21' Continua il possesso palla prolungato del Monza, fino a questo momento però molto sterile contro un Frosinone che si difende con ordine e riparte poi con velocità.15:24

17' Netta supremazia del Monza in termini di possesso palla dopo quasi 20 minuti di gioco: addirittura 72% in favore dei brianzoli contro il 28% del Frosinone.15:19

12' Frosinone subito vicino al raddoppio: Soulè pesca alla perfezione il solito Harroui che però lascia partire un tiro di destro impreciso che si spegne di parecchio fuori a lato della porta difesa da Sorrentino.15:13

10' GOL! Monza-FROSINONE 0-1! Rete di Walid CHEDDIRA! Iniziativa insistita di Harroui che pennella di mancino per Cheddira che di testa insacca praticamente a porta vuota.



7' Reazione del Frosinone con Okoli che, sugli sviluppi di calcio d'angolo, si gira velocemente in area di rigore e conclude di destro, senza però riuscire ad inquadrare la porta.15:08

4' Il primo squillo del match è targato Colpani: il fantasista del Monza pesca alla perfezione Djuric che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da posizione ravvicinata.15:05

1' Inizia il primo tempo di MONZA-FROSINONE!15:02

Questa sarà la prima sfida tra Monza e Frosinone in casa dei brianzoli in Serie A; i biancorossi hanno vinto tutte le tre gare casalinghe contro i gialloblù tra Serie B e Coppa Italia – 12 le reti totali tra le due formazioni in questi tre match (quattro di media a gara).14:39

Il Monza è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (4V, 1N), vincendo le due più recenti – l’unico successo dei ciociari contro i brianzoli risale al 25 aprile 2022 nel campionato cadetto (4-1).14:39

Le scelte di Di Francesco: confermati Zortea e Valeri sulle fasce, mentre sulla trequarti ci sarà Harroui al fianco di Soulè a supporto di Cheddira.14:39

Le scelte di Palladino: in porta c'è Sorrentino, mentre a centrocampo gioca Bondo. Confermato Djuric nel ruolo di prima punta, supportato da Mota, Pessina e Colpani.14:38

Panchina Frosinone: Frattali, Palmisani, Marchizza, Reinier, Cuni, Baez, Kaio Jorge, Gelli, Garritano, Ibrahimovic, Monterisi, Ghedjemis, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi. 14:37

Panchina Monza: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Pedro Pereira, Zerbin, V. Carboni, D'Ambrosio, Ferraris, S. Vignato. 14:37

Formazione FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini - Lirola, Romagnoli, Okoli - Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri - Soulé, Harroui - Cheddira.14:36

Formazione MONZA (4-2-3-1): Sorrentino - Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos - Bondo, Gagliardini - Colpani, Pessina, Mota - Djuric.14:36

Il Monza arriva dalla sconfitta per 2-1 maturata contro la Fiorentina, mentre il Frosinone è reduce dallo 0-5 casalingo con l'Inter.14:35

Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Monza e Frosinone.14:34