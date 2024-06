La nuova vita di Camila Giorgi, dal tennis alla carriera da modella a Dallas: su Instagram gli ultimi scatti

Camila Giorgi, dopo il ritiro dal tennis e l’addio all’Italia, sembra aver cominciato una nuova carriera: sui social ha pubblicato le immagini degli ultimi shot in veste di modella

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Camila Giorgi sembra aver dimenticato completamente il mondo del tennis. L’addio alla racchetta sembra non essere minimamente nei pensieri dell’ex giocatrice italiana che, invece, ha cominciato una nuova vita. E’ evidente che l’ambizione di modella sembra in questo momento prevalere e Dallas e gli Stati Uniti potrebbero fornirgli un’opportunità.

Giorgi, le ultime rivelazioni social

Neanche un messaggio per dire addio al mondo del tennis, Camila Giorgi ha deciso semplicemente di avvisare l’organo che si occupa dei controlli antidoping ed è andata via dall’Italia. Tutti alla sua caccia, almeno per qualche giorno, quando sono cominciate a emergere le sue prime immagini sui social che la collocavano negli Stati Uniti. Ora tutti i dubbi sono fugati, negli ultimi due giorni la tennista italiana ha infatti pubblicato una serie di storie sul suo account Instagram che la vedono nei panni di modella e in una situazione che sembra molto professionale.

Camila ha sempre avuto una grande passione e fascinazione per il mondo della moda anche quando era ancora impegnata nel circuito della WTA e ora sembra aver deciso di dedicare il suo tempo a questo, con la possibilità di farlo diventare la sua nuova professione. Le immagini pubblicate su Instagram sono inequivocabili stavolta con la tennista italiana che ora è a Dallas, negli Stati Uniti.

Il ricordo della WTA

La sua attuale posizione non deve essere esattamente un segreto anche perché solo qualche giorno fa è stata la stessa Giorgi a pubblicare una foto in cui era ritratto il “ricordo” che la WTA ha realizzato per lei dopo il suo ritiro. Una sorta di poster celebrativo per la marchigiana in cui erano rappresentati i momenti più importanti della sua carriera a cominciare dai tornei vinti nel circuito con il WTA 1000 di Toronto nel 2021 che è stato senza dubbio il successo più significativo della sua storia tennistica. Un ritratto fatto recapitare della WTA che evidente è venuta a conoscenza del suo nuovo indirizzo.

Giorgi e la fuga dall’Italia

Camila Giorgi non ha solo lasciato in maniera sorprendente il mondo del tennis ma soprattutto ha detto addio all’Italia nel giro di pochi giorni e lasciando dietro di sé anche delle macerie. Nelle poche occasioni in cui ha preso la parola l’azzurra ha sempre negato che si tratti di una “fuga” ma le notizie che la circondano hanno fatto molto discutere con l’azzurra che ha una pendenza con il Fisco che ha coinvolto anche la Federazione di Angelo Binaghi oltre alle accuse dell’ex padrone di casa.