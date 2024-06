Camila Giorgi pubblica su Instagram l'omaggio della WTA alla carriera. E quell'indizio sulla posizione...

L'ex tennista continua ad essere piuttosto attiva sui social. In una stories ha mostrato un quadro che WTA le ha inviato, una sorta di celebrazione di un'intera carriera

Nel giorno in cui Jasmine Paolini si porta a casa una piazza d’onore che vale quanto una vittoria (questa Swiatek è aliena: il Roland Garros degli umani l’ha vinto la toscana, su questo non v’è dubbio alcuno), il tennis italiano torna ad apprezzare una stories di Camila Giorgi. Che a un mese di distanza dalla dipartita dal mondo WTA ha pensato bene di tornare a riprendere i fili del discorso postando un’immagine che in qualche modo vuol essere anche una sorta di lieto fine di un’avventura lunga più di un decennio.

L’omaggio della WTA: un poster celebrativo

Tra le foto inserite dalla tennista marchigiana una riguarda una sorta di quadro celebrativo che il board di WTA le ha inviato a casa (si, ma quale casa?…), dove un collage di tante foto in qualche modo ripercorre le tappe principali della carriera di Camila. A partire dalle quattro finali vinte nel circuito, dalla prima del 2015 sull’erba di ‘s-Hertongebosch per proseguire poi con quella di Linz 2018, Toronto 2021 (certo la più lucente di tutte, trattandosi di un torneo del Masters 1000) e l’ultima a Merida del febbraio 2023. Poi tante altre istantanee di una carriera che non è passata certo inosservata, pensando anche agli splendidi completi indossati (firmati Giomila, con la mamma stilista) e altri momento topici della sua avventura nel mondo della racchetta.

Dov’è Camila? Tutti gli indizi portano a… Dallas