DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Como? La gara tra Juventus e Como si giocherà lunedì 19 agosto 2024 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Como? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Como sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Juventus - Como? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Como? Stadio Allianz Stadium

PREPARTITA

Juventus - Como è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 19 agosto alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Como sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Lo scorso anno la Juventus si è piazzata 3° con 71 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2024/2025 mentre Como si è piazzata 2° con 73 punti in Serie B .

Juventus-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere perso tre delle prime cinque sfide (1V, 1N) contro il Como in Serie A tra il 1949 e il 1952, la Juventus è rimasta imbattuta in tutte le successive 21 partite (12V, 9N) contro i lariani nel torneo, vincendo quella più recente: 3-1, al Sinigaglia, il 22 febbraio 2003 (autorete di Juarez e gol di Marco Di Vaio e Mauro Camoranesi per i bianconeri e una marcatura di Fabio Pecchia per i lombardi).

La Juventus è la squadra contro cui il Como ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 10 su 26 sfide; completano il quadro tre successi dei lariani e 13 vittorie dei bianconeri.

Juventus e Como si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la prima volta dal 1988/89 (vittoria per 3-0 dei bianconeri); in generale, due degli ultimi tre esordi stagionali del Como nel massimo campionato (3P) sono stati proprio contro la squadra piemontese.

La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A: 59, tra cui sette successi nelle ultime otto gare (1N) all’esordio stagionale nel massimo torneo.

Il Como è tornato in Serie A dopo 21 anni: il 19 agosto saranno trascorsi, infatti, esattamente 7758 giorni dalla sua ultima gara nel massimo campionato (24 maggio 2003, vittoria per 1-0 contro il Torino); soltanto nel periodo tra maggio 1953 e ottobre 1975 (22 anni, per l’esattezza 8162 giorni) i lariani hanno dovuto attendere più giorni per tornare in Serie A.

Nessuna squadra ha vinto più partite del Como nella ‘regular season’ della Serie B 2023/24: 21, al pari di Parma e Venezia.

Nel suo periodo da allenatore del Bologna in Serie A, Thiago Motta ha registrato ben 18 ‘clean sheet’ in gare casalinghe, subendo solo 23 gol in 35 match interni: nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (da metà settembre 2022) davanti al proprio pubblico - record condiviso in entrambe le graduatorie con la Juventus, tra le squadre che hanno preso parte agli ultimi due massimi tornei.

Considerando le ultime tre stagioni di Ligue 1 (dal 2021/22), Khéphren Thuram è stato il giocatore del Nizza con più dribbling completati (113), più occasioni create per i compagni (89) e con più tiri tentati (29) in seguito a una progressione palla al piede.

Dusan Vlahovic è il giocatore che ha realizzato più gol in Serie A nel 2024 (10, unico in doppia cifra), inoltre è anche quello che, grazie alle sue reti, ha fatto guadagnare più punti alla propria squadra nello scorso campionato (14, grazie alle sue 16 reti totali).

Andrea Belotti ha segnato cinque gol finora alla prima giornata di un campionato di Serie A; tra i giocatori ancora in attività, soltanto Ciro Immobile e Luis Muriel (entrambi otto reti) hanno trovato più volte la via della rete alla prima giornata nella competizione. Inoltre, il prossimo sarà il 50˚ gol in trasferta del classe 1993 in Serie A.

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Juventus-Como

Juventus-Como si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 19 agosto.

Guarda chi trasmetterà Juventus - Como tra Sky o Dazn.