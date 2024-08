Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecce-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:22

90'+2' Fine partita: LECCE-ATALANTA 0-4 (35', 65' Brescianini, 45', 57' Retegui).20:22

90' Sostituzione Atalanta: esce Mario Pašalić, entra Ibrahim Sulemana.20:20

90' Sostituzione Atalanta: esce Marco Brescianini, entra Marco Palestra.20:20

84' Sostituzione Lecce: esce Hamza Rafia, entra Medon Berisha.20:14

83' Sostituzione Atalanta: esce Mateo Retegui, entra Federico Cassa.20:13

80' Cartellino giallo per Éderson.20:10

77' Sostituzione Lecce: esce Latif Ramadani, entra Filip Marchwiński.20:06

73' Grandissima occasione per l'Atalanta che sfiora il quinto gol con Pasalic, ben contrastato però da Gaspar.20:02

70' Sostituzione Lecce: esce Nikola Krstović, entra Santiago Pierotti.20:00

69' Sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Mitchel Bakker.20:00

69' Sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Benjamin Godfrey.19:59

65' GOL! Lecce-ATALANTA 0-4! Rete di Marco BRESCIANINI! Splendida imbeccata di Pasalic per Brescianini che di prima intenzione conclude a giro con un rasoterra che fulmina Falcone!



Guarda la scheda del giocatore Marco Brescianini19:58

60' Cartellino giallo per Marten de Roon.19:53

57' GOL! Lecce-ATALANTA 0-3! Rete di Mateo RETEGUI! Il centravanti dell'Atalanta si presenta dal dischetto e spiazza Falcone senza problemi.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui19:47

56' Dopo la revisione al Var il direttore di gara assegna il calcio di rigore all'Atalanta per fallo di Coulibaly su Retegui!19:46

54' Sfiora il 3-0 l'Atalanta con Ederson che a rimorchio tira di prima intenzione: perfetto l'intervento di Falcone.19:44

52' Grande occasione per il Lecce con Gendrey che di testa, da posizione favorevolissima, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta di pochissimo.19:43

47' Inizia il secondo tempo di LECCE--ATALANTA!19:37

46' Sostituzione Lecce: esce José Morente, entra Lameck Banda.19:37

46' Sostituzione Lecce: esce Jean Pierret, entra Lassana Coulibaly.19:36

Occhio ai possibili cambi nella seconda frazione, soprattutto in casa Lecce: Marchwinski e Banda su tutti potrebbero tornare utili. Nel Lecce Sulemana potrebbe garantire maggior equilibrio nella ripresa.19:21

Parte forte il Lecce che costringe l'Atalanta ad un inizio molto ordinato e difensivo, con i giallorossi molto pimpanti soprattutto sulle corsie laterali. Man mano che il cronometro scorre però i nerazzurri vengono fuori, mostrano la propria qualità e concretizzano: prima con Brescianini e poi con Retegui, decisivi per lo 0-2 con cui la squadra di Gasperini rientra negli spogliatoi all'intervallo.19:20

45'+2' Finisce il primo tempo di LECCE-ATALANTA, in rete Brescianini e Retegui!19:19

45' GOL! Lecce-ATALANTA 0-2! Rete di Mateo RETEGUI! Cross splendido di Ruggeri per Retegui che tutto solo stacca di testa e fulmina in maniera precisa Falcone.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui19:18

39' Ancora pericoloso Dorgu che si inserisce in maniera puntuale: l'esterno non inquadra però la porta da posizione molto defilata.19:10

35' GOL! Lecce-ATALANTA 0-1! Rete di Marco BRESCIANINI! Cross perfetto di Zappacosta per Retegui, parata splendida di Falcone, ma sulla respinta Brescianini interviene in maniera lesta e deposita in rete.



Guarda la scheda del giocatore Marco Brescianini19:08

34' Imbucata perfetta di Rafia che innesca Dorgu: l'esterno del Lecce si presenta dinanzi a Musso senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.19:06

30' Dopo 30 minuti la statistica del possesso palla vede l'Atalanta in vantaggio con il 62%.19:04

27' Continua a spingere l'Atalanta: ottimo spunto di Ruggeri che lascia partire un cross perfetto per Zappacosta che, al volo di destro, non inquadra la porta da posizione favorevole.18:58

24' L'Atalanta si è svegliata! Grande occasione per De Ketelaere che prima conclude di testa trovando sulla propria strada un attento Falcone e poi in tapin non riesce ad inquadrare lo specchio.18:56

20' Arriva il primo squillo dell'Atalanta che guadagna un corner battuto in maniera insidiosa di Ruggeri: bravo Zappacosta a concludere di prima intenzione dal limite con la sfera che per pochissimo non finisce nello specchio della porta.18:55

16' Non arrivano occasioni concrete, ma insiste il Lecce con diversi spunti offensivi interessanti, sfruttando soprattutto le corsie laterali. L'Atalanta appare in affanno.18:51

12' Dopo 12 minuti di gioco sono già 3 i calci d'angolo a favore del Lecce.18:48

9' Occasione per il Lecce che guadagna il secondo calcio d'angolo della partita: cross teso e intervento provvidenziale di Hien che anticipa Dorgu.18:42

5' Parte forte il Lecce che costringe fin da subito l'Atalanta ad un'attenzione difensiva elevata. Gli orobici devono difendersi in maniera ordinata per evitare pericoli.18:41

1' Inizia il primo tempo di LECCE-ATALANTA!18:31

L’Atalanta ha collezionato tre successi nelle ultime quattro trasferte (1P) contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva vinto soltanto due di tutte le prime 10 gare fuori casa (3N, 5P) contro i salentini nel massimo campionato.17:48

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (2P) contro il Lecce in Serie A, inclusi i due successi senza subire gol nello scorso campionato; l’ultimo pareggio nel massimo torneo tra le due squadre risale invece al 12 febbraio 2012 (0-0 in casa della Dea).17:48

Le scelte di Gasperini: sorpresa Godfrey e Carnesecchi in panchina, con De Roon braccetto di destra e Brescianini che debutta in mezzo al campo dal 1'. In avanti gioca Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Retegui.17:46

Le scelte di Gotti: ancora in panchina Marchwinski e Banda, gioca Dorgu sulla trequarti con Rafia e Morente. Titolare Gallo nel ruolo di terzino sinistro.17:42

Panchina Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Godfrey, Comi, Tornaghi, Bernasconi, Palestra, Bakker, Sulemana, Cassa, Manzoni, Vavassori.17:46

Panchina Lecce: Fruchtl, Samooja, Esposito, Addo, Helgason, L. Coulibaly, McJannet, Berisha, Marchwinski, Banda, Oudin, Pierotti, Brunete.17:40

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Musso - de Roon, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Brescianini, Ederson, Ruggeri - Pasalic - De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini17:46

Formazione LECCE (4-2-3-1): Falcone - Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Ramadani, Pierret - Morente, Rafia, Dorgu - Krstovic. All. Gotti17:36

Il Lecce è reduce dalla vittoria interna in Coppa Italia per 2-1 con il Mantova, l'Atalanta arriva invece dalla sconfittà per 2-0 in Supercoppa europea con il Real Madrid.17:35