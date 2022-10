Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori17:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Fiorentina, gara valida per l'ottava giornata di Serie A.17:35

L'Atalanta vuole i tre punti per agganciare il Napoli a quota 20 e ritrovare la vetta della classifica. Ancora imbattuta in campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini ha però un rendimento peggiore in casa rispetto a quando va in trasferta, visti i due pareggi del Gewiss Stadium contro Milan e Cremonese. I bergamaschi punteranno forte sulla solidità della loro retroguardia, avendo il miglior rendimento difensivo del campionato, con soli tre gol subiti.17:40

La Fiorentina cerca continuità dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Bologna. Undicesima in classifica, vincendo oggi la Viola aggancerebbe Sassuolo e Inter a quota 12 e ritroverebbe la zona Europa. Lontano dal Franchi, però, la squadra di Vincenzo Italiano non ha ancora mai vinto in questa stagione, essendo stata battuta da Udinese e Bologna e avendo pareggiato a Empoli.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-2-1: Sportiello; Toloi, Okoli, de Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. A disposizione: Rossi, Bertini, Demiral, Maehle, Zortea, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Boga, Hojlund.17:46

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera in campo con un 4-3-3: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikone, Kouame, Saponara. A disposizione: Gollini, Cerofolini, Bianco, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Amrabat, Maleh, Zurkowski, Duncan, N. Gonzalez, Jovic, Cabral.17:49

Cinque cambi per Gasperini rispetto alla formazione messa in campo contro la Roma nella scorsa giornata. Sportiello prende il posto dell'infortunato Musso in porta, mentre Okoli viene preferito a Demiral. Torna titolare Soppy sulla fascia sinistra e cambiano due terzi dell'attacco: fuori Pasalic e Hojlund, dentro Lookman e Muriel.17:51