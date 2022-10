DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lazio - Spezia?

La gara tra Lazio e Spezia si giocherà domenica 2 ottobre 2022 alle ore 12:30

L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi

L'arbitro al VAR del match Lazio - Spezia sarà Aleandro Di Paolo

La partita si gioca a Roma

Stadio Olimpico

Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Ciro Immobile con 5 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è MBala Nzola con 3 gol

PREPARTITA

Lazio - Spezia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Spezia sarà Juan Luca Sacchi coadiuvato da Alessandro Lo Cicero e Salvatore Affatato. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente la Lazio si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Spezia si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 5; lo Spezia ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Lazio ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Verona e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Napoli e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 0-4 mentre Lo Spezia ha incontrato la Sampdoria vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Ciro Immobile con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luca Gotti è MBala Nzola con 3 gol.

Probabili formazioni:

LAZIO: Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

SPEZIA: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All.: L. Gotti.

Lazio e Spezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 4 volte, lo Spezia non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Lazio-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo; nonostante ciò gli Aquilotti hanno segnato in tutte le quattro sfide contro i capitolini.

L’unico match di Serie A in cui lo Spezia ha subito sei gol risale alla sfida contro la Lazio del 28 agosto 2021 all’Olimpico (6-1 il punteggio finale).

La Lazio ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila senza incassare reti in Serie A risale al marzo 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli alla guida).

Lo Spezia arriva dal successo contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato, i liguri potrebbero registrare due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso).

La Lazio ha subito solo cinque gol in sette gare di questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/02 (cinque) i biancocelesti hanno incassato così poche reti dopo le prime otto partite stagionali di Serie A.

Spezia (-8) e Lazio (-7) sono due delle tre squadre che hanno subito meno reti rispetto alle prime sette partite stagionali dello scorso campionato, con -7 troviamo anche la Salernitana; per i liguri 11 reti incassate in questa stagione rispetto alle 19 della scorsa, mentre i biancocelesti sono ora a quota cinque, rispetto alle 12 del 2021/22.

Lo Spezia è una delle uniche due squadre, insieme all’Elche, a non aver ancora segnato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (tre sconfitte su tre e sei reti subite per i liguri lontano dal Picco).

Nessun giocatore ha segnato più gol di Ciro Immobile contro lo Spezia in Serie A (cinque reti), inclusa la sua ultima tripletta all’Olimpico di Roma nella competizione (il 28 agosto 2021).

Nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21), Sergej Milinkovic-Savic è uno degli unici due centrocampisti, insieme a Kevin De Bruyne, con almeno 20 gol e 20 assist nei maggiori cinque campionati europei - 20 reti e 25 passaggi vincenti per il serbo. Il classe ’95 biancoceleste potrebbe inoltre fornire assist in tre match di fila in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo il maggio 2017.

M'Bala Nzola ha già realizzato più gol (tre) in sette presenze di questa Serie A che in 21 dello scorso campionato (due) – l’attaccante classe ’96 dello Spezia ha segnato una rete contro la Lazio nel torneo, il 5 dicembre 2020.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lazio Spezia Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 4 2 Numero di partite perse 1 3 Numero di partite pareggiate 2 2 Gol totali segnati 13 7 Gol totali subiti 5 11 Media gol subiti per partita 0.7 1.6 Percentuale possesso palla 49.3 44.4 Numero totale di passaggi 3233 2646 Numero totale di passaggi riusciti 2697 2077 Numero di tiri nello specchio per partita 35 13 Percentuale di tiri in porta 58.3 36.1 Numero totale di cross 76 116 Numero medio di cross riusciti 15 26 Duelli per partita vinti 295 302 Duelli per partita persi 281 332 Corner subiti 38 45 Corner guadagnati 30 30 Numero di punizioni a favore 97 60 Numero di punizioni concesse 64 92 Tackle totali 100 130 Percentuale di successo nei tackle 60.0 55.4 Fuorigiochi totali 8 14 Numero totale di cartellini gialli 18 14 Numero totale di cartellini rossi 1 1

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Lazio-Spezia

Lazio-Spezia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.

Guarda chi trasmetterà Lazio - Spezia tra Sky o Dazn.

