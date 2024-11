Il Bologna (che ha una partita in meno a causa del rinvio del match contro il Milan) occupa l’undicesimo posto in classifica con dodici punti. La squadra di Italiano cerca il successo al Dall’ara che manca dal primo aprile del campionato scorso. Nell’ultimo turno i felsinei hanno battuto il Cagliari in trasferta per 2-0.14:10

Il Lecce invece si trova al penultimo posto in classifica con otto punti, a pari merito con Venezia e Monza. La squadra di Gotti non ha ancora segnato una rete in trasferta in questo campionato. Nell’ultimo turno il Lecce è tornato alla vittoria battendo il Verona per 1-0.14:11