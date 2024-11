Bologna-Lecce 1-0 pagelle: Orsolini re del Dall'Ara, Gotti si arrende a 5' dalla fine

Top e flop della gara: Orsolini salva tutti con un gol da attaccante vero, bene Miranda e Beukema. Ai giallorossi non bastano Banda e Dorgu in avanti

Ritrovato il fortino perduto. Dopo 7 mesi il Bologna torna a vincere al Dall’Ara (dopo 5 pareggi ottenuti finora in stagione) e lo fa contro il Lecce in Serie A: battuti i giallorossi per 1-0 grazie ad una rete di testa di Orsolini che a 5′ dal 90′ sfrutta un traversone di Juan Miranda e di testa batte Falcone. Non brilla l’esterno destro d’attacco degli emiliani ma grazie alla sua rete salva Italiano e affossa sempre di più gli uomini di Gotti che precipitano in 19esima posizione (a quota 8 punti) dopo una partita combattutissima e qualche occasione in fase offensiva non sfruttata però adeguatamente. I rossoblù salgono in ottava posizione in classifica con 15 punti conquistati in una gara soffertissima e con davvero poche occasioni create.

Bologna-Lecce, la chiave tattica della gara

Nessuna novità tattica per gli uomini di Italiano schierati in campo con il solito 4-2-3-1. Il Bologna deve rinunciare agli infortunati El Azzouzi, Cambiaghi, Erlic, Aebischer e Lykogiannis. Torna tra i convocati Lewis Ferguson, a quasi sette mesi dall’infortunio e scenderà anche in campo per l’ovazione dello stadio. Ravaglia al posto di Skorupski tra i pali.

Il Lecce, invece, si schiera in campo con il solito 4-3-3 ma nel corso del primo tempo passa al 4-5-1 per contenere la pressione degli attacchi avversari e lascia Krstovic in avanti come punta unica da boa per far salire la squadra in contropiede. Gotti deve fare a meno degli indisponibili Berisha, Bonifazi, Burnete, Hasa e Marchwinski. Gotti inserisce Pierotti per Coulibaly a centrocampo.

Tra le due squadre prevale la paura di aprirsi in profondità: meglio il Bologna che il Lecce in fase di costruzione di gioco ma gli emiliani trovano molta difficoltà nel superare, nell’uno contro uno, i terzini giallorossi. La squadra di Gotti utilizza spesso il contropiede per ripartire sfruttando la velocità degli esterni Dorgu e Banda.

Bologna-Lecce, cambio di arbitri e ritardo inizio secondo tempo

Cosa è successo a prima dell’inizio del secondo tempo di Bologna-Lecce? Prima della ripresa le squadre hanno tardato il loro ingresso in campo a causa di una sostituzione di un arbitro: il guardalinee Rossi si è infortunato ed è stato rimpiazzato dal quarto uomo ufficiale Galipò. Cambio di assistente dunque, con il secondo tempo che è infatti iniziato con cinque minuti di ritardo per operare la particolare sostituzione.

I top e flop del Bologna

Orsolini 7. Si riscatta all’ultimo dopo una gara in ombra: salta su un traversone di Miranda e di testa trova la rete del vantaggio.

Miranda 6.5 Sulla fascia sinistra spinge molto e crea il maggior numero di occasioni (5) nella partita. Assist per Orsolini con un traversone perfetto dalla corsia sinistra.

Beukema 6. Assicura solidità alla fase difensiva, abile nei duelli uno contro uno.

Freuler 5.5. Al 41′ si divora l'occasione più importante per il Bologna nel primo tempo: sotto rete non sfrutta un rimpallo e spara alto al volo.

I top e flop del Lecce

Rafia 6.5. Con una finta in area su Beukema supera il difensore e trova la rete del vantaggio ma è tutto annullato per fallo in attacco del centrocampista giallorosso su Lucumi.

Dorgu 6.5. E' l'uomo in più dell'attacco giallorosso: con la sua velocità è abile a far salire la squadra in contropiede. Tenta spesso il dribbling ma le conclusioni verso la porta restano deboli.

Falcone 6. Abile nei lanci lunghi, nel primo tempo si supera più volte mantenendo la porta inviolata.

Banda 6. Nel primo tempo gioca da esterno sinistro d'attacco, viene poi retrocesso in posizione di laterale sinistro di centrocampo quando Gotti passa al 4-5-1.

Pierotti 6. Inizia da mezzala, verso la fine del primo tempo va a fare il quinto di destra di centrocampo.

Gallo 5.5. Nel primo tempo è magistrale in marcatura su Orsolini ma all' 85′ lo perde in marcatura e gli concede di segnare in area con un colpo di testa da posizione ravvicinata.

