Le probabili formazioni della 11a giornata in Serie A: indisponibili e aggiornamenti dell'ultimo minuto

Serie A 2024-25, 11° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Giornata che si annuncia abbastanza interlocutoria, almeno per le posizioni di vertice. Le due leader del campionato giocano in casa e possono sfruttare l’occasione per allungare ulteriormente in classifica. Il Napoli contro l’Atalanta non dovrebbe avere particolari problemi di formazione, salvo Lobotka che comunque è in fase di recupero. L‘Inter gioca in casa col Venezia e Inzaghi potrebbe approfittarne per far giocare qualche rincalzo. Sabato in campo anche la Juve sul difficile campo di Udine con le assenza croniche di Bremer, Milik, Douglas e Gonzalez; il Milan va a Monza e Fonseca dovrebbe ancora una volta, far partire Leao dalla panchina. La lanciatissima Lazio ospita il Cagliari ma deve fare a meno del suo assistman Nuno Tavares squalificato e dei fantasisti Zaccagni e Rovella.

Tutte le probabili formazioni

Sabato 2 Novembre 2024 ore 15:00 Bologna 4-2-3-1 Lecce 4-3-3 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) L. De Silvestri (29) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) N. Moro (6) R. Freuler (8) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) D. Ndoye (11) S. Castro (9) Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) A. Gallo (25) L. Coulibaly (29) Y. Ramadani (20) H. Rafia (8) P. Dorgu (13) N. Krstović (9) L. Banda (22) Vai alla partita Riserve N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, T. Corazza, E. Holm, S. Posch, G. Fabbian, L. Ferguson, T. Pobega, K. Urbański, T. Dallinga, B. Domínguez, S. Iling-Junior, J. Karlsson A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, G. Jean, A. Pelmard, M. Kaba, E. McJannet, R. Oudin, B. Pierret, Tete Morente, S. Pierotti, A. Rebić, N. Sansone Squalificati - - Indisponibili C. Lykogiannis - Strappo muscolare - Rientra il 03-11-2024 , M. Erlić - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 11-11-2024 , M. Aebischer - Infortunio all'inguine, O. El Azzouzi - Infortunio al ginocchio - Rientra il 06-01-2025 , N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore F. Marchwiński - Distorsione alla caviglia, R. Burnete - Infortunio alla coscia, L. Hasa - Strappo muscolare, M. Berisha - Infortunio alla coscia Sabato 2 Novembre 2024 ore 18:00 Udinese 3-5-2 Juventus 4-2-3-1 Probabili titolari M. Okoye (40) C. Kabasele (27) J. Bijol (29) L. Giannetti (30) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) M. Payero (5) H. Kamara (11) K. Davis (9) L. Lucca (17) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) A. Cambiaso (27) P. Kalulu (15) Danilo (6) J. Cabal (32) W. McKennie (16) M. Locatelli (5) Francisco Conceição (7) N. Fagioli (21) T. Weah (22) D. Vlahović (9) Riserve D. Padelli, R. Sava, J. Abankwah, E. Ebosse, M. Palma, J. Zemura, Rui Modesto, Oier Zarraga, Iker Bravo, D. Pizarro, Brenner M. Perin, C. Pinsoglio, F. Gatti, Javier Gil, J. Rouhi, N. Savona, V. Adžić, T. Koopmeiners, K. Thuram, S. Mbangula, K. Yıldız Squalificati - P. Pogba Indisponibili A. Sánchez - Infortunio all'inguine - Rientra il 03-11-2024 , Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, T. Kristensen - Lesione al polpaccio, A. Atta - Strappo muscolare A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , Douglas Luiz - Infortunio alla coscia - Rientra il 07-11-2024 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 Sabato 2 Novembre 2024 ore 20:45 Monza 3-4-2-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari S. Turati (30) A. Izzo (4) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) M. Valoti (27) M. Pessina (32) G. Kyriakopoulos (77) D. Maldini (14) Dany Mota (47) M. Đurić (11) Probabili titolari M. Maignan (16) F. Terracciano (42) M. Thiaw (28) S. Pavlović (31) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) S. Chukwueze (21) C. Pulišić (11) N. Okafor (17) Álvaro Morata (7) Riserve D. Bifulco, S. Pizzignacco, S. Birindelli, L. Caldirola, D. D'Ambrosio, N. Postiglione, A. Bianco, E. Scaramelli, G. Caprari, D. Diaw, O. Forson, M. Marić M. Sportiello, D. Bartesaghi, D. Calabria, Álex Jiménez, F. Tomori, M. Liberali, R. Loftus-Cheek, Y. Musah, K. Zeroli, F. Camarda, Rafael Leão Squalificati - - Indisponibili A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 11-11-2024 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia, S. Sensi - Strappo muscolare, A. Petagna - Altro - Rientra il 03-11-2024 A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , L. Jović - Altro - Rientra il 04-11-2024 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 , M. Gabbia - Strappo muscolare Domenica 3 Novembre 2024 ore 12:30 Napoli 4-3-3 Atalanta 3-4-2-1 Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) A. Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) B. Gilmour (6) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) K. Kvaratskhelia (77) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) B. Djimsiti (19) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) M. de Roon (15) Éderson (13) M. Ruggeri (22) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Riserve E. Caprile, C. Turi, Rafa Marín, P. Mazzocchi, Juan Jesus, L. Spinazzola, M. Folorunsho, David Neres, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin F. Rossi, Rui Patrício, B. Godfrey, O. Kossounou, R. Tolói, J. Cuadrado, M. Palestra, M. Pašalić, L. Samardžić, I. Sulemana, D. Zappacosta, N. Zaniolo Squalificati - - Indisponibili S. Lobotka - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 04-11-2024 , N. Contini - Strappo muscolare G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 , G. Scalvini - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 19-11-2024 Domenica 3 Novembre 2024 ore 15:00 Torino 3-5-2 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) Saúl Coco (23) G. Maripán (13) A. Masina (5) S. Walukiewicz (4) N. Vlašić (10) K. Linetty (77) S. Ricci (28) V. Lazaro (20) C. Adams (18) A. Sanabria (9) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) A. Richardson (24) Y. Adli (29) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) E. Bove (4) C. Kouamé (99) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, M. Pedersen, M. Vojvoda, A. Ciammaglichella, G. Gineitis, A. Tamèze, T. Gabellini, Y. Karamoh, A. Njie T. Martinelli, P. Terracciano, L. Baroncelli, C. Biraghi, M. Kayode, L. Martínez Quarta, F. Parisi, J. Ikoné, R. Mandragora, R. Sottil Squalificati - - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore, P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore, I. Ilić - Infortunio alla coscia, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024 A. Guðmundsson - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 25-11-2024 , M. Pongračić - Infortunio alla coscia, M. Kean - Distorsione alla caviglia Domenica 3 Novembre 2024 ore 18:00 Hellas Verona 4-2-3-1 Roma 3-4-2-1 Probabili titolari L. Montipò (1) F. Daniliuc (4) D. Ghilardi (87) D. Coppola (42) D. Bradarić (12) O. Duda (33) Dani Silva (21) T. Suslov (31) S. Serdar (25) D. Lazović (8) C. Tengstedt (11) Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) E. Ndicka (5) Angeliño (3) Z. Çelik (19) M. Koné (17) E. Le Fée (28) S. El Shaarawy (92) P. Dybala (21) L. Pellegrini (7) A. Dovbyk (11) Riserve F. Magro, S. Perilli, C. Corradi, D. De Battisti, D. Faraoni, G. Magnani, A. Harroui, G. Kastanos, A. Sishuba, F. Alidou, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento, A. Sarr R. Bellucci, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, M. Hummels, Buba Sangaré, T. Baldanzi, B. Cristante, L. Paredes, N. Pisilli, N. Zalewski, E. Shomurodov, M. Soulé Squalificati J. Tchatchoua - Termina il 04-11-2024 , R. Belahyane - Termina il 04-11-2024 - Indisponibili A. Berardi - Infortunio alla spalla, P. Dawidowicz - Infortunio alla coscia, M. Frese - Infortunio al ginocchio, Y. Okou - Altro, J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 Hermoso - Strappo muscolare Domenica 3 Novembre 2024 ore 20:45 Inter 3-5-2 Venezia 3-5-2 Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) D. Frattesi (16) N. Barella (23) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) M. Thuram (9) Lautaro Martínez (10) Probabili titolari F. Stanković (35) G. Altare (15) M. Svoboda (30) R. Haps (5) A. Candela (27) H. Nicolussi (14) A. Duncan (32) G. Busio (6) F. Zampano (7) G. Oristanio (11) J. Pohjanpalo (20) Riserve R. Di Gennaro, Josep Martínez, D. Dumfries, T. Palacios, B. Pavard, K. Asllani, T. Berenbruch, T. Buchanan, P. Zieliński, M. Arnautović, J. Correa, M. Taremi M. Grandi, J. Joronen, Bruno, F. Carboni, R. Sagrado, J. Schingtienne, M. Šverko, I. Doumbia, S. El Haddad, M. Ellertsson, M. Kofod Andersen, J. Yeboah, D. Črnigoj, C. Gytkjær, A. Raimondo Squalificati - - Indisponibili F. Acerbi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 08-11-2024 , H. Çalhanoğlu - Infortunio all'inguine - Rientra il 27-11-2024 , Carlos Augusto - Infortunio alla coscia - Rientra il 24-11-2024 B. Bjarkason - Infortunio all'inguine - Rientra il 25-11-2024 Lunedì 4 Novembre 2024 ore 18:30 Empoli 3-4-2-1 Como 4-2-3-1 Probabili titolari D. Vásquez (23) L. Marianucci (35) A. Ismajli (34) M. Viti (21) E. Gyasi (11) T. Anjorin (8) Y. Maleh (93) L. Cacace (13) O. Solbakken (17) J. Fazzini (10) L. Colombo (29) Probabili titolari E. Audero (1) E. Goldaniga (5) A. Dossena (13) M. Kempf (2) Alberto Moreno (18) L. Mazzitelli (36) D. Baselli (8) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Riserve F. Brancolini, J. Seghetti, M. De Sciglio, G. Pezzella, J. Sambia, L. Tosto, L. Belardinelli, A. Grassi, N. Haas, L. Henderson, E. Ekong, I. Konate, P. Pellegri Pepe Reina, F. Barba, Fellipe Jack, M. Sala, Ali Jasim, Y. Engelhardt, A. Iovine, S. Verdi, L. da Cunha, A. Belotti, A. Cerri, A. Gabrielloni Squalificati S. Goglichidze - Termina il 05-11-2024 M. Braunöder - Termina il 05-11-2024 Indisponibili T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, S. Perisan - Distorsione alla caviglia, S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, S. Esposito - Lesione al tendine del ginocchio Sergi Roberto - Strappo muscolare, B. Kone - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 Lunedì 4 Novembre 2024 ore 18:30 Parma 4-2-3-1 Genoa 3-5-2 Probabili titolari Z. Suzuki (31) W. Coulibaly (26) E. Delprato (15) B. Balogh (4) E. Valeri (14) M. Keita (16) S. Sohm (19) D. Man (98) Adrián Bernabé (10) V. Mihăilă (28) A. Bonny (13) Probabili titolari N. Leali (1) A. Vogliacco (14) J. Vásquez (22) A. Matturro (33) S. Sabelli (20) M. Thorsby (2) M. Badelj (47) M. Frendrup (32) Aarón Martín (3) A. Pinamonti (19) J. Ekhator (21) Riserve L. Chichizola, E. Corvi, G. Leoni, Y. Osorio, L. Valenti, N. Estévez, D. Camara, A. Hainaut, P. Almqvist, A. Benedyczak, M. Cancellieri, G. Charpentier, A. Haj Mohamed D. Sommariva, F. Stolz, H. Ahanor, A. Marcandalli, A. Zanoli, E. Bohinen, L. Kasa, P. Masini, F. Melegoni, F. Miretti, I. Dorgu, G. Pereiro Squalificati - - Indisponibili Hernani - Strappo muscolare, A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 20-02-2025 R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia, M. Bani - Infortunio alla coscia - Rientra il 05-11-2024 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia, P. Gollini - Infortunio all'anca, Junior Messias - Strappo muscolare, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 14-11-2024 , B. Norton-Cuffy - Infortunio all'anca, Vítinha - Infortunio alla coscia - Rientra il 05-11-2024 , D. Ankeye - Distorsione alla caviglia Lunedì 4 Novembre 2024 ore 20:45 Lazio 4-2-3-1 Cagliari 4-4-2 Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Patric (4) Mario Gila (34) L. Pellegrini (3) M. Vecino (5) M. Guendouzi (8) G. Isaksen (18) B. Dia (19) T. Noslin (14) V. Castellanos (11) Probabili titolari S. Scuffet (22) G. Zappa (28) J. Palomino (24) S. Luperto (6) A. Obert (33) N. Zortea (19) M. Prati (16) R. Marin (18) G. Gaetano (70) N. Viola (10) R. Piccoli (91) Riserve A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, A. Romagnoli, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, M. Lazzari, Pedro, L. Tchaouna G. Ciocci, A. Sherri, T. Augello, Paulo Azzi, Y. Mina, M. Wieteska, M. Adopo, A. Deiola, M. Felici, G. Lapadula, L. Pavoletti, Zito Luvumbo Squalificati Nuno Tavares - Termina il 05-11-2024 - Indisponibili M. Zaccagni - Altro, N. Rovella - Strappo muscolare J. Jankto - Distorsione alla caviglia, K. Mutandwa - Infortunio alla coscia

