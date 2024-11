Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Bluenergy Stadium

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori17:31 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Juventus, gara valida per il turno numero 11 del Campionato di Serie A Enilive.17:31

Luci accese allo Stadio Friuli di Udine, è tempo di Udinese-Juventus! Nell'undicesima giornata della corrente stagione, il calendario chiama al confronto le due compagini bianconere dopo quasi nove mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 12 febbraio, nella gara in cui le Zebrette si imposero per 0-1 nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino. In vista dell'odierno incontro, l'Udinese apre le porte di casa presentandosi in 7^ posizione con 16 punti finora collezionati, Juventus che è fissa invece al 6^ tassello della classifica generale con 18 punti, ottenuti con quattro vittorie e ben sei pareggi nelle prime dieci gare.17:36

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.17:37

A coadiuvare il fischietto palermitano sono designati gli assistenti di linea Cecconi-Zingarelli; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Prontera; postazione VAR presidiata dal Sig. Paterna, ausiliato dall'A.VAR Chiffi di Padova.17:38

FORMAZIONI UFFICIALI: UDINESE (3-5-2). Scendono in campo: Okoye; Kabasele-Bijol-Giannetti; Ehizibue-Lovric-Karlstrom-Payero-Zemura; Thauvin-Davis. Allenatore: Kosta Runjaic. A disposizione: Abankwah, Kamara, Palma, Ebosse, Modesto, Ekkelenkamp, Zarraga, Lucca, Bravo, Pizarro, Brenner, Padelli, Sava.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI: JUVENTUS (4-2-3-1) Ospiti che rispondono con: Di Gregorio; Savona-Gatti-Kalulu-Cambiaso; Thuram-Locatelli; Weah-Koopmeiners-Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Cabal, Danilo, Rouhi, Gil, Adzic, Fagioli, Mckennie, Mbangula, Coincecao, Pinsoglio, Perin.17:44

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:45

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:45

1' PARTITI! Via ad Udinese-Juventus.18:01

1' Il primo possesso del match è giostrato dall'Udinese.18:02

2' Attenzione a Thuram che tenta subito di seminare scompiglio nella retroguardia avversaria, poi compie un tiro strozzato che risulta un fortuito assist per Vlahovic, il serbo non addomestica e la palla torna da Okoye.18:03

4' Secondo fallo guadagnato dalla Juventus, formazione ospite che parte subito forte in questa gara al Friuli.18:06

5' SI INSERISCE THURAM! Azione ben architettata da parte dei bianconeri, Savona scorre lungo l'out di destra, alza lo sguardo e premia il movimento di Thuram che al momento della conclusione spedisce però alto, oltre la traversa.18:07

8' Sventagliata di Locatelli verso il lato del campo occupato da Yildiz, la traiettoria è però imprecisa e la palla termina in out. Rimessa laterale spendibile dall'Udinese.18:09

11' Prosegue il possesso juventino al minuto 11', Udinese che attende nella propria metà di campo senza pressing.18:13

13' Palla persa da Andrea Cambiaso all'altezza del cerchio di centrocampo, prova ad approfittarne Payero per ripartire in contropiede ma l'esterno juventino interviene e rimedia all'errore.18:15

15' Lovric tenta di andare profondo verso Thauvin, Gatti è attento ed intercetta il filtrante dando vita al nuovo possesso della Juventus.18:18

17' Thuram sceglie la soluzione verticale verso Koopmeiners, l'olandese esegue il velo per favorire il suggerimento su Vlahovic ma la traiettoria è fuori misura. Possesso Udinese con Payero.18:19

19' AUTOGOL! AUTOGOL OKOYE! Udinese-JUVENTUS: 0-1. Arriva al minuto 19' la chance del vantaggio juventino, complice la conclusione di Khepren Thuram! Dopo un guizzo in area avversaria, il francese calcia in diagonale verso lo specchio difeso da Okoye, colpisce il palo lontano e la sfera rimpalla sulla schiena dell'estremo nigeriano che non può evitare l'autorete. Juventus in vantaggio.18:23

21' SUBITO DAVIS! Il numero 9 dei friulani suona subito la carica per i suoi, dagli sviluppi di un contropiede punta la porta avversaria e calcia in porta sul primo palo costringendo Di Gregorio a rispondere presente. Reazione immediata dell'Udinese, gara ufficialmente sbloccata e ritmi che aumentano.18:24

24' Scontro aereo tra Di Gregorio e Payero, nessun fallo ma Abisso è costretto ad interrompere il gioco per consentire le cure ai due avversari.18:26

27' Intervento in ritardo di Yildiz su Ehizibue, Abisso ferma il gioco ma sceglie la via della clemenza ed anche in questa occasione non estrae il giallo.18:30

30' Rischio nella retroguardia friulana con Okoye e Bijol che scambiano sul pressing di Vlahovic, poi Okoye costretto a rinviare lontano a causa di un tocco di ritorno di Bijol non troppo preciso. Possesso Juventus.18:32

32' Thauvin ripiega generosamente a centrocampo, recupera la sfera e subisce anche il contatto falloso dall'esterno avversario. Punizione Udinese dalla metà campo e squadre che si riposizionano.18:33

34' Dura ma regolare entrata di Kalulu su Kabasele, Gatti invita l'avversario a rialzarsi ed Abisso interviene repentinamente per sedare la discussione tra i due. Si prosegue senza interruzioni ulteriori.18:36

37' GOL! GOL SAVONA! Udinese-JUVENTUS: 0-2. Raddoppio della Juventus al minuto 37' di gioco, il timbro è siglato da Nicolò Savona! Azione del gol che parte dai piedi di Yildiz, il turco si proietta verso l'area avversaria, sterza e rientra sul destro e calcia in porta colpendo in pieno il secondo palo, la carambola diviene un fortuito assist per Savona che apre il piattone e batte Okoye.



39' Rinvio profondissimo di Di Gregorio verso il petto di Vlahovic, il serbo addomestica bene la sfera ma nel tentativo di servire Yildiz sbaglia misura ed il pallone torna tra le braccia di Okoye.18:44

41' Possesso Juventus nella propria trequarti, Udinese in pressing.18:44

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, si attende un recupero.18:45

44' Fallo di Locatelli che stronca la ripartenza di Payero, punizione Udinese dalla metà di campo.18:46

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.18:47

45'+1' Altro intervento irregolare di Locatelli, dai 25 metri batterà Thauvin.18:47

45'+3' FISCHIO DI ABISSO: termina il primo tempo.18:49

Si chiude dopo 120'' addizionali la prima parte di questa gara al Friuli, parziale che sorride momentaneamente alla compagine bianconera piemontese. Dopo un forte inizio juventino, la rete dello 0-1 arriva al minuto 19': buona azione personale da parte di Thuram, che compie una serpentina in area avversaria e calcia ad incrociare verso il secondo palo, colpisce così in pieno in legno e il rimpallo si infrange sulla schiena di Okoye: Dea bendata che non è dalla parte dell'estremo nigeriano e palla che termina in rete. Juventus che non si accontenta ed al minuto 37' è dai piedi di Yildiz che scaturisce lo 0-2: slalom al limite dell'area avversaria, conclusione che colpisce ancora una volta in palo e palla che giunge tra i piedi di Savona che deve soltanto aprire il piattone e spedire oltre la linea di porta. Seguono ultimi minuti ricchi di interventi fallosi, che contribuiscono a consolidare un recupero di 2'. Fischio parziale al minuto 47'.18:52