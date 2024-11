Pagelle Udinese-Juventus 0-2: sfortunato Okoye, il raddoppio è di Savona. Thuram a tutto campo

La Vecchia Signora torna al successo con due gol tutti nel primo tempo. Nel finale i piemontesi soffrono con gol annullato a Davis e traversa di Lucca.

Dopo tre partite poco fortunate dal punto di vista dei risultati, la Juventus torna al successo. E lo fa fuori casa contro l’Udinese in un match che si mette subito in modo favorevole grazie all’uno-due firmato dall’autogol di Okoye propiziato da Khephren Thuram e dal raddoppio di Savona. Nella ripresa Davis prova a riaprire i conti ma ad annullargli la rete del possibile 1-2 è l’arbitro Abisso per una leggera spinta su Gatti. Così la Vecchia Signora vince 2-0 e ritrova i tre punti e il sorriso.

Le scelte di Runjaic e Motta

La tappa di avvicinamento a questo Udinese-Juventus non è stata soddisfacente per nessuna delle due. La squadra di Runjaic ha infatti fatto flop a Venezia perdendo contro la formazione di Di Francesco. Il team di Thiago Motta, invece, si è fatto fermare in casa dal Parma. I friulani scelgono Thauvin per fare coppia con Davis in attacco nel solito 3-5-2. Per quanto riguarda la Vecchia Signora il turnover attuato dal tecnico italo-brasiliano non sorprende più. L’escluso eccellente, già annunciato peraltro, è Conceicao.

Autogol di Okoye e Savona: la Juve la mette subito in discesa

Il copione della gara è chiaro: è la Juventus a dominare il gioco. La formazione ospite colpisce dopo neanche 20 minuti con una bella azione individuale di Thuram che propizia l’autogol di Okoye. Il raddoppio arriva con Savona che batte l’estremo difensore friulano con un piatto di sinistro dopo il palo preso da Yildiz. L’Udinese ci prova a reagire, senza però trovare il modo di penetrare tra le maglie della coppia centrale piemontese.

La Vecchia Signora trema ma resiste

Nella ripresa Davis riapre i conti ma una leggera spinta su Gatti spinge Abisso a fischiare fallo di punizione in favore della Vecchia Signora. Il pubblico del Bluenergy Stadium non gradisce. Nel finale l’Udinese tenta il forcing anche grazie all’ingresso di forze fresche. La Juventus balla un po’ in difesa, trema con la traversa di Lucca, ma complessivamente resiste e porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alle prime posizioni.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Buona respinta su un tiro di Davis, presente anche sulle uscite.

Buona respinta su un tiro di Davis, presente anche sulle uscite. Savona 7 Davvero di pregevole fattura il gol del 2-0 che incornicia una prestazione totale del giovane terzino. (Dall’81’ Cabal ng )

Davvero di pregevole fattura il gol del 2-0 che incornicia una prestazione totale del giovane terzino. (Dall’81’ ) Gatti 6 Si alza spesso per aggredire il portatore di palla: è sul pezzo. Non protegge bene l’uscita di Di Gregorio in occasione del gol, poi annullato, di Davis.

Si alza spesso per aggredire il portatore di palla: è sul pezzo. Non protegge bene l’uscita di Di Gregorio in occasione del gol, poi annullato, di Davis. Kalulu 6 Francobolla Thauvin allontanandolo dalla zona calda del campo.

Francobolla Thauvin allontanandolo dalla zona calda del campo. Cambiaso 6 Anche quando non fa cose trascendentali è un elemento importante. Specialmente nella gestione del possesso palla. (Dall’81’ Danilo ng )

Anche quando non fa cose trascendentali è un elemento importante. Specialmente nella gestione del possesso palla. (Dall’81’ ) Locatelli 6,5 Non è facile notarlo ma in realtà la sua è una presenza che si sente in mezzo al campo, specialmente nell’interdizione.

Non è facile notarlo ma in realtà la sua è una presenza che si sente in mezzo al campo, specialmente nell’interdizione. Thuram 7 Anima della Juve nell’inizio della gara tra interventi nel recupero palla e azioni individuali per trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Da un suo spunto nasce il gol dell’1-0. (Dal 70′ McKennie 6 Entra per dare freschezza e aiutare la squadra nella gestione dei minuti finali).

Anima della Juve nell’inizio della gara tra interventi nel recupero palla e azioni individuali per trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Da un suo spunto nasce il gol dell’1-0. (Dal 70′ Entra per dare freschezza e aiutare la squadra nella gestione dei minuti finali). Weah 6,5 Gli manca il suo alter ego Conceicao sulla corsia opposta. Fa comunque la sua parte anche oggi, con un paio di sgroppate notevoli. (Dall’87’ Mbangula ng )

Gli manca il suo alter ego Conceicao sulla corsia opposta. Fa comunque la sua parte anche oggi, con un paio di sgroppate notevoli. (Dall’87’ ) Koopmeiners 5,5 La condizione non è brillante, fatica a trovare la posizione migliore in campo. Ne viene fuori una prestazione lineare senza infamia e senza lode con la macchia del gol mangiato al 90esimo.

La condizione non è brillante, fatica a trovare la posizione migliore in campo. Ne viene fuori una prestazione lineare senza infamia e senza lode con la macchia del gol mangiato al 90esimo. Yildiz 6,5 Perde qualche palla anche banalmente, poi però nelle azioni importanti c’è sempre la sua firma.

Perde qualche palla anche banalmente, poi però nelle azioni importanti c’è sempre la sua firma. Vlahovic 6 Si piazza tra i centrali friulani facendo a sportellate per dare una mano alla squadra. Ha due occasioni, una su punizione e una su azione ma in entrambi i casi trova di fronte Okoye. (Dal 70′ Conceicao 6 Giusto il tempo di avviare un contropiede, a dire il vero non gestito benissimo, per prendere confidenza con la gara. Poi un bel dribbling sullo stretto con conclusione deviata).

Top e flop dell’Udinese

Davis 6,5 Il paradosso dell’Udinese è che l’attacco la sua parte l’ha fatta. Anche l’inglese ci ha provato, al netto di tutte le difficoltà nell’emergere tra Gatti e Kalulu.

Il paradosso dell’Udinese è che l’attacco la sua parte l’ha fatta. Anche l’inglese ci ha provato, al netto di tutte le difficoltà nell’emergere tra Gatti e Kalulu. Thauvin 6 Che avesse qualità era fatto risaputo. Riesce a metterla in mostra anche in un pomeriggio complicato come questo.

Che avesse qualità era fatto risaputo. Riesce a metterla in mostra anche in un pomeriggio complicato come questo. Okoye 5,5 Sfortunato sull’autorete. Incolpevole sul sinistro piazzato di Savona.

Sfortunato sull’autorete. Incolpevole sul sinistro piazzato di Savona. Karlstrom 5 Nullo a metà campo.

Nullo a metà campo. Kabasele 5 Molle nell’episodio che ha sbloccato il match.

