Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:10

Nel prossimo turno la Lazio farà visita al Verona, mentre il Cagliari ospiterà il Sassuolo.20:10

La Lazio porta a casa una vittoria importante soffrendo nel finale quando Provedel con un gran intervento salva il risultato su Pavoletti. Nel primo tempo è Pedro in apertura a sbloccare il risultato, il Cagliari rimane in dieci per l'espulsione di Makoumbou ma riesce poi a riorganizzarsi tenendo in bilico la partita fino all'ultimo.20:10

90'+4' Fine partita: LAZIO - CAGLIARI 1-0.19:58

90'+4' Errore di Lazzari che sbaglia il disimpegno spalancando ad Oristanio la strada, tocco del centrocampista che anticipa Provedel ma manda a lato.19:57

90'+1' PROVEDEL! Miracolo del portiere della Lazio su un colpo di testa in tuffo di Pavoletti. Si salva la Lazio.19:54

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:54

88' Sostituzione nel Cagliari, Pavoletti dentro per Prati.19:50

86' Il Cagliari prova a spingersi in avanti, ma la Lazio controlla bene e non sembra concedere nulla.19:48

83' Sarri inserisce Vecino per Isaksen.19:46

83' Un cambio per parte, Nandez per Goldaniga nel Cagliari.19:45

80' Castellanos a terra dopo uno scontro di gioco, il giocatore sembra poter continuare.19:43

75' Cartellino giallo per Nandez.19:40

74' Isaksen lancia d'esterno Castellanos che parte in velocità, entra in area ma al momento del tiro si fa recuperare da Sulemana.19:37

71' Subito pericolosa la Lazio con i nuovi entrati. Felipe Anderson dentro per Kamada, un rimpallo fa finire la palla vicino a Catellanos che sotto porta non riesce ad intercettare la sfera.19:35

70' Entra Felipe Anderson per Pedro.19:33

70' Doppio cambio nella Lazio, esce Immobile per Castellanos.19:33

69' Calcio d'angolo per il Cagliari, Oristanio mette un pallone insidioso in area, spazza la difesa laziale.19:32

64' Fase di stallo nella gara e ritmo calato.19:27

60' Un'ora di gioco con la Lazio in vantaggio e con un uomo in più. Momento della gara dove la squadra di casa tiene palla ma non riesce a trovare il raddoppio.19:24

56' Dentro Kamada per Luis Alberto.19:18

56' Luis Alberto chiede il campo e cade a terra. Sta per entrare Kamada.19:18

53' Prati col destro dai venti metri, conclusione alta.19:15

51' Ci prova Immobile! Conclusione ad incrociare da posizione defilata, la palla si perde sul fondo.19:14

50' Ci prova Cataldi dalla distanza su assist di tacco di Immobile. Conclusione centrale, nessun problema per Scuffet.19:12

48' Accelerazione di Isaksen che prova a sfondare per vie centrali ma non riesce poi ad entrare in area.19:10

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - CAGLIARI.19:08

46' Nella Lazio cambio in mezzo al campo, entra Cataldi per Rovella.19:08

46' Sostituzione nel Cagliari, entra Oristanio per Viola.19:08

Primo tempo combattuto e che vede la Lazio passare in vantaggio grazie a Pedro abile a sfruttare un guizzo sulla destra di Lazzari. Poco prima della mezz'ora cambia la gara con il Cagliari che rimane in 10 per il rosso diretto a Makoumbou. I padroni di casa controllano ma non trovano il raddoppio.18:52

45'+2' Fine primo tempo: LAZIO - CAGLIARI 1-0.18:50

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:48

41' Ritmo un po' calato negli ultimi minuti.18:44

36' Cagliari in difficoltà e Lazio che prova a mettere pressione cercando il secondo gol.18:39

32' Dentro Sulemana per Hatzidiakos.18:36

32' Ranieri ne cambia due, fuori Lapadula per Luvumbo.18:36

31' Superata la mezz'ora di gioco, Lazio ora in controllo e con l'uomo in più.18:33

28' Conclusione con il mancino di Isaksen. Palla di non molto alta sopra la traversa.18:31

27' Dionisi viene richiamato al VAR e cambia idea, cartellino rosso per Makoumbou per il fallo su Guendouzi lanciato a rete. Cagliari in 10!18:30

23' PEDRO! Triangolazione Isaksen, Immobile, Pedro con lo spagnolo che davanti a Scuffet gli calcia addosso. Il portiere blocca in due tempi.18:26

21' Aumenta la pressione del Cagliari, Lazio sulle difensive.18:23

19' Girata di testa di Lapadula, palla non di molto alla sinistra di Provedel.18:21

18' La Lazio prova a controllare il gioco dopo il gol del vantaggio.18:21

13' Parte Luis Alberto con il destro, si stende Scuffet.18:16

12' Cartellino giallo per Hatzidiakos, fallo al limite dell'area su Isaksen.18:15

11' Conclusione dalla distanza di Viola. Palla a lato.18:13

8' GOL! LAZIO - Cagliari 1-0! Rete di Pedro. Lazzari scatta sulla destra e ruba palla a Hatzidiakos, serve in mezzo Pedro che sbuca da dietro e trafigge Scuffet.18:14

5' Spunto di Isaksen sulla destra che guadagna il primo calcio d'angolo della gara.18:08

3' Avvio di gara con gli ospiti che tengono palla e provano a creare.18:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - CAGLIARI. Arbitra Dionisi.18:02

Nella tridente della Lazio torna Immobile dal primo minuto, Pedro prende il posto dell'infortunato Zaccagni e conferma per Isaksen, parte fuori Felipe Anderson. Luis Alberto rientra dalla squalifica, mentre in difesa il tandem difensivo Gila, Patric. Nel Cagliari sorpresa Azzi sulla corsia di sinistra. Viola agirà da trequartista dietro alla coppia Lapadula, Petagna. Parte dalla panchina Nandez.17:10

Formazione CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet - Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena - Zappa, Makoumbo, Prati, Azzi - Viola - Petagna, Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Wieteska, Augello, Obert, Mancosu, Nandez, Deiola, Pereiro, Jankto, Sulemana, Oristanio, Pavoletti, Shomurodov, Luvumbo.17:08

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Gila, Patric, Marusic - Guendouzi, Rovella, Luis Alberto - Isaksen, Immobile, Pedro. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Hysaj, Ruggeri, Vecino, Kamada, Basic, Rovella, Felipe Anderson, Castellanos, Gonzalez, Sanà Fernandes.17:07

All'Olimpico arriva il Cagliari, reduce dal pareggio casalingo contro il Monza e che sta vivendo un buon momento con due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite.13:59

La Lazio va alla ricerca di una svolta in campionato, dopo un avvio di stagione a stento e che la vede in undicesima posizione, nonostante la qualificazione con un turno di anticipo agli ottavi di Champions League.13:57