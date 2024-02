Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori17:46 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Fiorentina, match che apre la 23ª giornata di Serie A.17:46

Per entrambe le squadre è fondamentale tornare a vincere: il Lecce, reduce alla sconfitta di Genova, non vince in campionato dal 16 dicembre contro il Frosinone. Da quel giorno 5 sconfite e un pareggio per la squadra di D'Aversa. 18:15

Rendimento simile anche per la Fiorentina: l'ultima vittoria in campionato risale all'1 a 0 contro il Torino del 29 dicembre, poi 2 pareggi, di cui uno in Coppa Italia, e due sconfitte, tra cui la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Attualmente la squadra di Vincenzo Italiano è al sesto posto in classifica, dietro alla Roma di un punto.18:16

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Kaba, Blin, Oudin - Almqvist, Kristovic, Banda. Allenatore: D'Aversa.19:41

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Maxime Lopez, Duncan - Sottil, Beltran, Bonaventura - Nzola. Allenatore: Italiano.19:35

D'Aversa deve fare a meno di Ramadani, squalificato, ma può contare sul rientro di Banda, schierato dal primo minuto. Insieme a lui, a comporre il tridente offensivo, Kristovic e Almqvist.19:41