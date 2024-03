Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Salernitana e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:08

Succede tutto nel primo tempo al Bluenergy Stadium, dov'è la Salernitana a portarsi in vantaggio, con una bella conclusione a giro dal limite dell'area di Tchaouna al 10'. Tre minuti più tardi Zanoli devia nella propria porta un cross di Thauvin, ma Manganiello annulla la rete del pareggio bianconero per fuorigioco di Lucca, autore del passaggio per Thauvin. L'Udinese continua a spingere creando occasioni con Lucca e Lovric, prima di trovare la rete del definitivo 1-1 al terzo minuto di recupero, con una splendida rovesciata di Kamara su cross di Thauvin. Nella ripresa il francese sfiora anche la doppietta, due minuti prima dell'espulsione di Ebosele per somma di ammonizioni, che lascia i friulani in dieci uomini dal 64'. Con l'uomo in più, la Salernitana va vicina al gol vittoria ancora con Tchaouna, che colpisce il palo calciando sull'uscita bassa di Okoye.17:07

Terzo pareggio consecutivo in casa per l'Udinese, che sale a quota 24 punti, raggiungendo il Lecce al quattordicesimo posto e portandosi momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione. Primo punto guadagnato da Liverani sulla panchina della Salernitana, che torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila, con i punti dalla zona salvezza che diventano 6, in attesa di Empoli-Cagliari e Sassuolo-Verona.17:03

90'+4' FISCHIO FINALE: UDINESE-SALERNITANA 1-1. Finisce in parità al Bluenergy Stadium.16:54

90'+3' Calcio d'angolo a uscire di Thauvin intercettato da Lucca, che non riesce però a girarlo verso la porta.16:53

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:50

89' Bradaric prende il fondo e crossa sul primo palo per Tchaouna, che gira di testa, trovando la deviazione pericolosa di Perez. Corner per la Salernitana.16:49

86' Quinta sostituzione per la Salernitana. Esce Giulio Maggiore, entra Mateusz Łęgowski.16:47

86' Quarta sostituzione per la Salernitana. Fuori Alessandro Zanoli, dentro Junior Sambia.16:46

84' Calcio d'angolo a uscire sul secondo palo di Lovric, sponda di Giannetti e tentativo di conclusione di Ferreira, respinto dall'ottimo intervento di Maggiore.16:44

81' Corner a uscire di Candreva e colpo di testa di Pellegrino, che finisce sul fondo.16:41

79' Riprende il gioco con Pasalidis regolarmente in campo.16:38

78' Scontro duro tra Lucca e Pasalidis, con il difensore greco che resta a terra dolorante.16:37

75' Seconda sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Hassane Kamara, minuti per Jordan Zemura.16:35

75' AMMONITO Walace. Era diffidato, salterà Lazio-Udinese.16:34

74' Tchaouna scarica all'indietro per Candreva, che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area, ma alza troppo la conclusione.16:34

73' Terza sostituzione per la Salernitana. Lassana Coulibaly lascia spazio a Iron Gomis.16:32

72' Seconda sostituzione per la Salernitana. Non ne ha più Konstantinos Manolas, al suo posto Triantafyllos Pasalidis.16:32

71' Prima sostituzione per la Salernitana. Esce Shon Weissman, entra Chukwubuikem Ikwuemesi.16:31

70' PALO DI TCHAOUNA! Candreva crossa sul secondo palo per il francese, che sfrutta il buco di Giannetti, controlla con il sinistro e calcia con il destro sull'uscita di Okoye, colpendo il legno.16:30

70' Conclusione da fuori di Basic, che calcia male e non trova la porta.16:29

68' Cioffi risistema i suoi con un 3-4-1-1: Lovric e Walace sono i due centrocampisti centrali, con Ehizibue che si piazza sulla fascia destra.16:27

67' Prima sostituzione per l'Udinese. Fuori Martín Payero, dentro Kingsley Ehizibue.16:26

64' ESPULSO Festy Ebosele. Secondo cartellino giallo per l'esterno dell'Udinese, intervenuto in netto ritardo su Bradaric.16:25

62' CHE OCCASIONE PER KAMARA! Thauvin rientra sul sinistro e crossa benissimo per l'inserimento sul secondo palo di Kamara, che calcia di controbalzo da distanza ravvicinata, ma il pallone si alza e finisce in curva.16:22

60' Giropalla dell'Udinese, che cerca un varco nella difesa friulana.16:20

57' Candreva fa correre in profondità Tchaouna che, defilato sulla sinistra, prova la conclusione potente sul primo palo, trovando solo l'esterno della rete.16:17

55' Ritmo molto alto in questo avvio di secondo tempo.16:15

52' THAUVIN SFIORA IL VANTAGGIO! Calcio di punizione basso e forte del francese, che cerca il palo di Ochoa, ma non trova la porta.16:12

50' AMMONITO Marco Pellegrino per un intervento al limite dell'area su Lucca.16:10

47' Cartellino Giallo João Diogo Fonseca Ferreira21:22

47' AMMONITO Lautaro Giannetti per un intervento duro su Basic.16:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Udinese-Salernitana. Nessun cambio all'intervallo.16:07

Cioffi può essere soddisfatto della reazione dei suoi e soprattutto delle prove di Thauvin e Kamara, che oltre ad aver collezionato l'1-1, hanno spesso creato presupposti offensivi per i bianconeri. Un po' imprecisi, invece, sia Lovric che Payero, con Samardzic pronto a prendere il posto di uno dei due durante il secondo tempo. Buono l'approccio, invece, per la Salernitana, che dopo la rete del vantaggio si è però abbassata troppo, faticando a ripartire, visto che Weissman è venuto spesso ad aiutare sotto la linea del pallone. Da valutare, poi, le condizioni di Coulibaly, apparso dolorante a una spalla.16:03

Primo tempo intenso e vibrante al Bluenergy Stadium, dov'è la Salernitana a passare in vantaggio, dopo 10 minuti, con il bellissimo tiro a giro dal limite dell'area di Tchaouna. L'Udinese reagisce subito e trova il pareggio al 13' con l'autogol di Zanoli propiziato dal cross di Thauvin, annullato però per fuorigioco di Lucca, autore del passaggio per Thauvin. La squadra di Cioffi va ancora vicina all'1-1 proprio con Lucca e con Lovric, ma il gol che rimette in equilibrio la sfida arriva soltanto al terzo minuto di recupero, con una splendida rovesciata di Kamara, su cross dalla sinistra di Thauvin.16:00

45'+5' FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-SALERNITANA 1-1. Al gol di Tchaouna ha risposto la rete di Kamara.15:50

45'+3' GOL! UDINESE-Salernitana 1-1! Rete di Hassane Kamara! Thauvin crossa al centro dell'area per l'ivoriano, che pareggia la partita con una bellissima rovesciata. Primo gol in Serie A per il classe '94.



45' Concessi tre minuti di recupero.15:46

44' Kamara crossa sul secondo palo per Lucca, che vince il duello aereo con Pellegrino, ma non riesce a dare potenza al suo colpo di testa, che termina tra le braccia di Ochoa.15:48

41' CHE OCCASIONE PER LUCCA! Lovric verticalizza per Lucca che, solo davanti a Ochoa, prova a incrociare la conclusione. Il tiro finisce sul fondo di pochissimo, forse deviato leggermente da Ochoa.15:41

39' COS'HA SPRECATO LOVRIC! Ferreira imbuca in area per Thauvin, che di tacco serve l'inserimento di Lovric, il quale controlla e incrocia la conclusione, allargando troppo il tiro. Palla sul fondo.15:40

39' Kamara crossa sul secondo palo per il colpo di testa di Ebosele, respinto dall'intervento con il corpo di Pellegrino.15:39

36' AMMONITO Martín Payero per proteste.15:36

33' Candreva verticalizza per il movimento di Weissman, che si sfila dalla marcatura di Ferreira e prova la conclusione al volo di sinistro, ma colpisce malissimo.15:33

31' Rientra in campo ora Coulibaly.15:31

29' Scontro duro in mezzo al campo tra Walace e Coulibaly, con il centrocampista della Salernitana che ha la peggio e resta a terra per un problema alla spalla.15:30

27' Thauvin imbuca per Lovric, che si gira portandosi il pallone sul destro e calcia sul primo palo dall'interno dell'area, trovando solo l'esterno della rete.15:27

24' PILLOLA STATISTICA: Loum Tchaouna, settembre 2003, è il più giovane giocatore ad avere preso parte ad almeno cinque reti in questa Serie A (cinque, frutto di due gol e tre assist).15:24

21' Si riprende a giocare con Maggiore regolarmente in campo.15:21

20' Problemi per Maggiore, rimasto a terra dolorante. Gioco fermo.15:20

18' CHE PARATA HA FATTO OCHOA! Payero raccoglie un pallone sul lato destro della difesa della Salernitana, rientra sul destro e crossa basso in mezzo per Lucca, che gira a colpo sicuro di prima intenzione, ma viene fermato da un riflesso incredibile del Memo.15:19

16' AMMONITO Festy Ebosele per un intervento in ritardo su Basic. Era diffidato, salterà Lazio-Udinese.15:17

13' GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! Lucca accomoda di tacco al volo per l'inserimento di Thauvin, che se ne va sulla destra e crossa in mezzo trovando la deviazione decisiva di Zanoli, che batte il proprio portiere Ochoa. Manganiello, però, annulla per fuorigioco di Lucca.15:16

10' GOL! Udinese-SALERNITANA 0-1! Rete di Loum Tchaouna! Il francese riceve da Maggiore sul vertice sinistro dell'area dell'Udinese, rientra sul mancino e calcia splendidamente a giro dal limite dell'area, pescando l'angolino.



10' Kamara rientra sul destro e calcia rasoterra, senza riuscire ad angolare il tiro, che viene bloccato a terra da Ochoa.15:10

8' CI PROVA TCHAOUNA! L'ex Rennes raccoglie un pallone lasciato al limite dell'area da Ferreira, si sposta il pallone sul destro e calcia con l'interno. Conclusione alta di poco.15:08

5' Conclusione al volo dal limite dell'area di Payero, che colpisce male e non trova la porta.15:05

3' Subito un po' di tensione tra Tchaouna e Perez. Manganiello calma gli animi con un richiamo verbale.15:03

CALCIO D'INIZIO! Comincia Udinese-Salernitana.15:01

Quasi tutto pronto al Bluenergy Stadium di Udine. Tra poco l'arbitro Gianluca Manganiello darà il via al match.15:00

Rivoluzione in casa Salernitana, dove Liverani, alle prese con un'emergenza difensiva (out Gyomber, Pierozzi, Pirola, Fazio e Boateng), schiera i suoi con la difesa a quattro, abbandonando lo schieramento a tre. Pellegrino vince il ballottaggio con Pasalidis al fianco di Manolas, mentre sulla trequarti Tchaouna viene preferito a Kastanos. Parte ancora dalla panchina Dia, con Weissman di nuovo titolare.14:59

Cioffi perde Kristensen per squalifica e deve ancora fare a meno di Pereyra, in panchina ma non a disposizione. In difesa torna dunque titolare Ferreira, con Perez che si sposta sul centrosinistra. Ebosele e Kamara vincono i rispettivi ballottaggi con Ehizibue e Zemura sulle due fasce, mentre la sorpresa è a centrocampo, dove Samardzic parte dalla panchina per lasciare spazio a Payero. Confermata la coppia d'attacco formata da Thauvin e Lucca.15:30

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con il 4-3-2-1: Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva,Tchaouna; Weissmann. A disposizione: Costil, Allocca, Pasalidis, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Gomis, Kastanos, Ikwuemesi, Ferrari, Vignato, Legowski.14:55

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con il 3-5-1-1: Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura, Pereyra.14:54

Vuole regalarsi una speranza, invece, la Salernitana, ultima in classifica con 13 punti, sette in meno rispetto al Verona, quartultimo e, al momento, salvo. Dall'avvento in panchina di Fabio Liverani, però, i campani hanno collezionato due sconfitte in altrettante partite, subendo sei reti senza segnarne. Nel 2024, i granata hanno conquistato un solo punto, a fronte di sette ko.14:54

L'Udinese vuole i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, al momento distante tre punti. Vincendo oggi, la squadra di Gabriele Cioffi scavalcherebbe, seppur momentaneamente, Lecce ed Empoli e si porterebbe al tredicesimo posto in classifica. I friulani devono, però, cambiare marcia in casa, visto che al Bluenergy Stadium hanno collezionato una sola vittoria, il 30 dicembre scorso contro il Bologna.14:51

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Salernitana, gara valida per la 27^ giornata di Serie A.14:47