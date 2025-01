Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

90'+4' Fine partita: COMO - UDINESE 4-1.22:43

90' GOL! COMO - Udinese 4-1! Rete di Paz. Ripartenza Como, Fadera crossa in area per Engelhardt che fa da sponda di testa per Paz, lo spagnolo sotto porta deve solo depositarla in rete.



90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:39

87' Prova a chiudere in avanti l'Udinese.22:35

83' Cartellino giallo per Bijol, strattonata ai danni di Diao.22:31

81' Cartellino giallo per Ekkelenkamp.22:30

81' Perrone prende il posto di Da Cunha.22:29

80' Nel Como entra Engelhardt per Cutrone.22:29

79' Dentro Atta per Payero.22:29

79' Nell'Udinese entra Bravo per Thauvin.22:29

78' GOL! COMO - Udinese 3-1! Autorete di Bijol. Fadera dalla sinistra mette un pallone teso in area, Bijol per anticipare Cutrone deposita nella propria rete.



75' Numero di Thauvin che tiene un pallone in campo e serve dal fondo, ma non riesce a trovare un compagno.22:25

73' Da Cunha prova a mettere un pallone morbido in area per Cutrone, Ekkelenkamp è attento in marcatura.22:22

68' Fadera si mette in proprio, rientra sul destro e prova il tiro a giro, blocca Sava in due tempi.22:16

65' Nell'Udinese entra Ekkelenkamp per Rui Modesto.22:13

63' Si ristabilisce la parità, secondo cartellino giallo per Solet, entrata su Cutrone a metà campo.22:12

62' Dentro Jack per Strefezza.22:11

61' Due cambi nel Como, entra Paz per Caqueret.22:10

59' Cartellino giallo per Solet, braccio largo su Diao.22:08

57' Secondo cartellino giallo per Goldaniga, intervento duro a metà campo su Payero. Como in dieci.22:05

56' Kristensen in profondità per Modesto che ci prova dal limite con un rasoterra insidioso, blocca Butez.22:04

51' Cartellino giallo per Goldaniga per una strattonata ai danni di Lucca.22:00

50' GOL! Como - UDINESE 2-1! Rete di Payero. Strefezza si fa anticipare sulla trequarti da Payero che gli strappa un pallone e calcia di potenza, palla in rete alla destra di Butez.



46' Inizia il secondo tempo di COMO - UDINESE.21:53

46' Dentro anche Lucca per Sanchez.21:53

46' Due cambi nell'Udinese, entra Zemura per Kamara.21:53

Partita con poche occasioni, anche a causa di un campo pesante, ma che vede il Como essere cinico e trovare due gol, in apertura con Diao e sul finale con Strefezza.21:36

45'+2' Fine primo tempo: COMO - UDINESE 2-0.21:35

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:33

44' GOL! COMO - Udinese 2-0! Rete di Strefezza. Corner di Da Cunha, sponda di testa di Dossena, Strefezza dal limite calcia al volo e trafigge Sava.



42' Chiude in avanti l'Udinese, Lovric viene servito sulla trequarti e prova la conclusione, palla di poco alla sinistra di Butez.21:31

38' Prova ad impostare l'Udinese, ma non ci sono spazi, molto attenta la retroguardia del Como.21:26

33' Conclusione di Lovric dal limite, la palla non prende il giro e finisce alta sopra la traversa.21:21

29' Non ce la fa Van Der Brempt, al suo posto entra Iovine.21:17

28' Gioco momentaneamente fermo, problemi per Van Der Brempt.21:16

27' Ci prova Fadera dalla distanza, blocca senza problemi Sava.21:15

25' Calato un po' il ritmo in questi ultimi minuti, le squadre giocano molto in mezzo al campo.21:15

21' Prova a reagire l'Udinese, cross in area dalla destra, Sanchez tutto solo in area non riesce ad intercettare la sfera.21:10

17' DIAO! Colpo di testa da calcio d'angolo, palla indirizzata all'angolo ma Sava è reattivo.21:05

16' Improvvisa conclusione dal limite di Caqueret, tiro a giro ma Sava è attento e devia in angolo.21:05

14' Continua a spingere il Como con cross dalle fasce, l'Udinese si difende.21:02

9' Diao ruba un pallone a Kamara, palla in area per Cutrone che controlla e serve Da Cunha, il francese calcia a lato.21:01

5' GOL! COMO - Udinese 1-0! Rete di Diao. La sblocca subito il Como, Strezeffa di prima serve Diao in area, conclusione violenta con il destro e palla sotto la traversa.



4' Fasi di studio in questi primi minuti di gara.20:52

1' FISCHIO D’INIZIO DI COMO - UDINESE. Arbitra Cosso.20:48

Nel Como prima da titolare per Caqueret in mezzo al campo, con lui c'è Da Cunha. Sulla trequarti spazio a Diao, Strefezza e Fadera ad agire alle spalle di Cutrone. Parte dalla panchina Nico Paz. Nell'Udinese difesa a tre con Kristensen, Bijol e Solet. In avanti il tandem formato da Thauvin e Sanchez, mentre Lucca parte fuori per scelta tecnica.19:55

Formazione UDINESE (3-5-2): Sava - Kristensen, Bijol, Solet - Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara - Thauvin, Sanchez. A disposizione: Selvik, Padelli, Atta, Lucca, Pafundi, Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Toure.20:48

Formazione COMO (3-4-2-1): Butez - Goldaniga, Dossena, Kempf - Van Der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera - Diao, Strefezza - Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Iovine, Belotti, Jack, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Chinetti, Paz, Verdi.19:51

All'andata vittoria dei friulani di misura per 1-0, mentre l'ultima sfida giocata a Como tra le due squadre risale al 2002 e terminò a reti inviolate.19:32

Il Como va alla ricerca di punti per uscire dalla zona calda, dovrà vedersela con l'Udinese che si trova a metà classifica e in acque decisamente più tranquille.19:30

