LIVE BENEVENTO - GENOA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Per la tredicesima giornata del massimo campionato, il Benevento ospita il Genoa allo stadio Vigorito.14:33

Si tratta di uno scontro salvezza, che potrebbe rilanciare il Genoa, accorciando le distanze con il quartultimo posto, oppure scavare un solco importante per i Giallorossi con la zona retrocessione. 14:38

Sono solo due i precedenti tra le due squadre in Serie A. Entrambe le volte ha vinto la squadra che giocava in casa con il risultato di 1-0.14:40

Solo un cambio nel Benevento rispetto all'undici che ha ben figurato contro la Lazio. Schiattarella, squalificato, lascia il campo a Improta. Tutto confermato in avanti, con Lapadula supportato da Insigne e Caprari. Recuperato Moncini, che parte dalla panchina, dove non siederà, per un problema dell'ultimo momento al polpaccio, Iago Falqué.15:03