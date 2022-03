Il match del ''Dall'Ara'' mette di fronte i padroni di casa, a quota 33 punti, agli ospiti, in piena corsa per l'Europa, con 48 punti all'attivo. Entrambe le compagini devono recuperare una partita. 19:51

Nel turno precedente rossoblu ko a Firenze, pareggio a reti bianche per i nerazzurri in casa contro il Genoa. 19:56

Mihajlovic è senza gli squalificati Bonifazi e Sansone ma ritrova Theate in difesa; in attacco Arnautovic con Orsolini e Soriano alle spalle. Schema tattico speculare per Gasperini, il quale è alle prese con le indisponibilità di Toloi, Zapata, Zappacosta, Malinovskyi e Boga: Muriel terminale offensivo con Pessina e Koopmeiners a sostegno, in difesa gioca Scalvini. 20:08