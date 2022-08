LIVE UDINESE - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con una sconfitta, per quanto pronosticabile (i bianconeri per 4-2 contro il Milan, i granata per 1-0 contro la Roma) ma sono chiamati a migliorare i difetti (difensivi dei friulani, offensivi e di costruzione dei campani) palesati nella gara di debutto.17:37

Venduto Soopy all'Atalanta, Sottil schiera Perez e Udogie sulle fasce con Bijol titolare in difesa. In attacco continuità al tandem Deulofeu-Success.17:43

Success riceve in area da Deulofeu ma perde il tempo per la conclusione.19:15

Gara equilibrata e combattuta, giocata a buoni ritmi: avvio migliore dei granata, Silvestri abile a negare il vantaggio a Bonazzoli e Fazio, poi crescono i friulani e la pericolosità di Deulofeu contenuto dal palo, Sepe e Fazio. Infortunio per Bijol, Perez si fa espellere per un fallo ingenuo. Ad inizio gara, rigore per i friulani concesso da Aureliano poi annullato dal VAR, non c'era il fallo di mano di Bronn.19:25