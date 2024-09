L'Empoli arriva a Cagliari in un gran momento di fiducia, si mostra subito pericolosa nel primo tempo e sblocca il match con Lorenzo Colombo. Cresce il Cagliari nel corso della partita che prova in più occasioni a mettere in difficoltà gli avversari, gran partita del portiere Vasquez che ha impedito la rete agli avversari. Nel secondo tempo azione personale di Sebastiano Esposito che firma il raddoppio.

Il Cagliari esce tra i fischi dopo la terza sconfitta consecutiva, la squadra di Davide Nicola è ferma a quota 2 punti in 5 partite. L'Empoli invece rimane imbattuta in questo avvio di campionato e colleziona altri tre punti importanti: sono 9 in totale.

Cagliari che tornerà in campo lunedì 30 al Tardini per il posticipo della sesta giornata di Serie A. Prima però c'è l'appuntamento di Coppa Italia per i sedicesimi contro la Cremonese. L'Empoli sfiderà il Torino in Coppa Italia per poi ospitare il derby contro la Fiorentina.