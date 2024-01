Grazie per aver seguito la diretta di Frosinone-Cagliari 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24.14:38

Nel prossimo turno di campionato, il Frosinone farà visita al Verona per un altro scontro diretto in ottica salvezza: partita in programma domenica 28 gennaio 2024, dalle ore 15:00. Il Cagliari ritroverà invece il pubblico amico dell'Unipol Domus, ospitando il Torino nell'anticipo di venerdì 26 gennaio 2024 (ore 20:45). 14:38

Ribaltone meritatissimo del Frosinone, che sale a 22 punti e torna a respirare un po' dopo essere rimasto invischiato nella lotta per la salvezza. Il Cagliari continua invece a non trovare il successo in trasferta, incassando l'ottavo k.o. in 11 partite giocate fuori dalla Sardegna. 14:36

90'+8' FINISCE QUI. Frosinone-Cagliari 3-1, triplice fischio di Federico Dionisi. I giallazzurri tornano alla vittoria dopo sette gare a secco in Serie A, mentre frenano i rossoblù di Ranieri. 14:35

90'+7' AMMONITO KAIO JORGE. Nell'esultanza per il gol, si toglie la maglia e finisce tra i giocatori che hanno ricevuto un giallo in questa gara. 14:33

90'+6' GOL! FROSINONE-Cagliari 3-1! Rete di Kaio Jorge. Ripartenza sontuosa dei padroni di casa, che in tre passaggi arrivano al gol. Ghedjemis scappa via sulla sinistra e poi serve Zortea in profondità. Il terzino avanza, attende e poi apparecchia con l'assist in orizzontale per l'ex Juventus, il quale deve soltanto appoggiare in rete da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Kaio Jorge19:55

90'+5' DENTRO BONIFAZI. Non al meglio, ma rileva Gelli per fare da torre difensiva nella sua area di rigore. 14:30

90'+4' AMMONITO PAVOLETTI. Il direttore di gara, il signor Dionisi, qui confonde Pavoletti con Dossena e gli rifila un cartellino giallo per un fallo su un difensore avversario...14:30

90'+4' CLAMOROSO TURATI, SALVA TUTTO! Altra parata strepitosa, a negare il gol del pari a Pavoletti. L'attaccante del Cagliari aveva sovrastato mezza difesa avversaria di testa, staccando benissimo sull'angolo battuto da Augello. Intervento però provvidenziale del numero 80 giallazzurro, seconda paratona nel giro di cinque minuti. 14:29

90'+3' AMMONITO ZORTEA. Cartellino per proteste all'ex difensore dell'Atalanta. 14:28

90'+2' Cross stupendo di Nandez a suggellare una buona trama del Cagliari, con Pavoletti già pronto al gol del pari. Brescianini interviene però splendidamente di testa, prolungando oltre la linea di fondo e concedendo soltanto calcio d'angolo. 14:28

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Frosinone e Cagliari. Padroni di casa che sognano il ritorno alla vittoria dopo quasi due mesi. 14:26

89' TURATI SALVA IL RISULTATO! Punizione che è come un corner corto di Augello, il quale crossa morbido a centro area. Dossena si avventa di testa sul pallone e gira nell'angolo alla destra del portiere del Frosinone, trovando però una grande parata del numero 80. 14:25

87' Superba pure la ripresa di Brescianini, adattato quale terzino sinistro al posto di Gelli - partito titolare in quel ruolo, ma pure lui adattato nella posizione per necessità - e praticamente perfetto. Qui ottimo in chiusura su Sulemana e poi nel difendere la rimessa laterale. 14:22

85' Fa tutto Makoumbou nell'area del Frosinone. Il centrocampista rossoblù tiene palla incollata ai piedi e poi cerca una sorta di mezzo tiro a giro, mezzo pallonetto col destro all'altezza del dischetto. Conclusione che non impensierisce Turati, il quale ripartirà con una rimessa dal fondo. 14:20

83' Harroui ci prova dalla lunga distanza sugli sviluppi di un corner dalla destra. Conclusione potente di destro, ma palla lontana dallo specchio della porta difesa da Scuffet. Comunque un ottimo ingresso a gara in corso, quello del numero 21. 14:18

81' CAMBIO FROSINONE. Standing ovation per Soulé, il quale esce con anche qualche problemino muscolare. Dentro allora Farès Ghedjemis.14:19

80' Tentativo di ripartenza del Cagliari, con Augello che accomoda per Zappa. Quest'ultimo va al cross cercando Lapadula nell'area piccola, ma Okoli è ancora determinante con un'ottima chiusura di testa. Che partita del numero 5 giallazzurro!14:15

78' SUBITO AMMONITO LAPADULA. Nemmeno 15 secondi dal suo ingresso e cartellino per una durissima entrata in ritardo su Barrenechea.14:13

77' CAMBIO CAGLIARI. Prati richiamato in panchina, spazio per il rientrante Gianluca Lapadula. Era l'ultima sostituzione a disposizione di mister Ranieri. 14:12

75' GOL! FROSINONE-Cagliari 2-1! Rete di Matias Soulé. Punizione capolavoro del numero 18, che trova un mancino a giro splendido e a scavalcare una foltissima barriera. Palla sotto la traversa, Scuffet può soltanto guardarla senza neanche accennare un passo.



Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé14:13

74' AMMONITO DOSSENA. Il difensore del Cagliari trattiene Kaio Jorge praticamente al limite e Dionisi non ha dubbi nell'estrarre il cartellino giallo. Punizione molto interessante per il Frosinone. 14:10

73' ULTIMA SOSTITUZIONE CASTEDDU. Fuori anche Viola, di certo non alla sua miglior prova stagionale, e dentro Alessandro Di Pardo. Scelta tattica interessante questa. 14:08

72' Sostituzione Andrea Petagna Leonardo Pavoletti14:12

72' TRIPLO CAMBIO CAGLIARI. Il primo a lasciare il terreno di gioco dello Stirpe è Wieteska, sostituito da Edoardo Goldaniga. 14:07

70' Okoli adesso dominante, davvero. Sta stravincendo qualsiasi contrasto con Petagna e di testa non perde un duello con ogni avversario che prova a contendergli palla. Non che il Cagliari lo stia poi impensierendo granché, però lui è salito eccome di tono rispetto al primo tempo. 14:06

68' Gran lancio di Gelli per Soulé, il quale stoppa bene, entra in area e prova a disorientare un avversario con una serie di finte, andando poi al destro a giro. Conclusione smorzata e facile allora la parata di Scuffet. 14:04

66' Pareggio meritato dei padroni di casa, non fosse altro per le tante occasioni create in questo lunch match e per il fatto che, in questi primi 20 minuti di ripresa, il Cagliari ha abbassato tantissimo il suo baricentro e lasciato totalmente l'iniziativa agli avversari. 14:02

64' GOL! FROSINONE-Cagliari 1-1! Rete di Luca Mazzitelli. Grande lavoro di Kaio Jorge, che tiene vivo il pallone e serve Harroui. Cross pennellato di quest'ultimo e il capitano dei ciociari, tutto solo all'altezza del dischetto, può girare di testa per infilare Scuffet nell'angolino basso alla sua destra.



Guarda la scheda del giocatore Luca Mazzitelli14:01

62' AMMONITO PETAGNA. Altro duello rustico con Okoli, poi gioco pericoloso con punta del piede sinistro a colpire il mento dell'avversario nel tentativo di tenere palla. 13:58

60' ENTRA PURE HARROUI. Gli lascia spatio uno spento Reinier e il Frosinone adesso passa a una sorta di 4-3-1-2 col neo entrato che agirà dietro la coppia Kaio Jorge-Soulé. 13:56

60' CAMBIO FROSINONE. Cheddira lascia spazio a Kaio Jorge, vediamo se l'ex Juventus saprà incidere su questo lunch match. 13:56

59' A terra Sulemana, dopo un duro contrasto con Okoli. Nessuna volontarietà del numero 5 del Frosinone, poiché l'avversario non lo vede arrivare e continua la sua corsa verso il pallone. Intanto si preparano dei cambi sulla panchina dei padroni di casa. 13:54

57' GIALLO A SOULÉ. Contatto aereo tra Romagnoli e Nandez, il numero 18 non ci sta alla decisione arbitrale e viene ammonito per proteste dal direttore di gara Dionisi. 13:53

55' Doppio angolo consecutivo per il Frosinone, il secondo per deviazione su un tiro dai 25 metri di Zortea, ma la difesa del Cagliari si arrangia in entrambe le occasioni. La squadra allenata da Di Francesco è però ora completamente padrona del campo. 13:51

53' ANCORA SCUFFET. Palla allargata da Soulé per Gelli, il quale entra in area, mette a sedere un difensore rossoblù e ci prova col destro sul secondo palo: conclusione non precisissima, ma comunque l'estremo difensore del Cagliari risponde di nuovo presente coi piedi. 13:49

52' Adesso sta salendo eccome l'intensità - così come la qualità - del Frosinone. Soulé punto di riferimento nei tre davanti, Mazzitelli e Gelli sempre molto ispirati. Cagliari che invece gioca un po' troppo d'attesa e concede molto di più rispetto al primo tempo. 13:48

50' FROSINONE VICINO AL PARI! Punizione che è come un corner corto, con palla che arriva al centro dell'area piccola. Romagnoli sfiora col tentativo di deviazione aerea, la sfera sfila sul secondo palo e, praticamente sulla linea di porta, neanche Cheddira arriva all'appuntamento col gol. Che occasione per i ciociari. 13:47

49' Finta di Nandez e punizione calciata col mancino da Viola. Posizione troppo distante anche per un ottimo tiratore come Viola e palla lontanissima dallo specchio della porta difesa da Turati. Si lamenta col compagno Petagna, il quale avrebbe voluto un cross a centro area. 13:45

48' Petagna prova l'azione personale per vie centrali, dopo ottima protezione della palla spalle alla porta. Okoli accetta il duello fisico col bomber rossoblù, commettendo però fallo secondo il direttore di gara. Punizione sulla trequarti avversaria per il Cagliari. 13:44

47' COMINCIA LA RIPRESA. Frosinone-Cagliari 0-1. Si riparte qui allo Stirpe, manovrano gli ospiti rossoblù. Nessun cambio tra le file dei padroni di casa. 13:40

46' CAMBIO CAGLIARI. Come ipotizzato, l'ammonito Azzi lascia il posto a Tommaso Augello. 13:40

Presumibilmente, il Cagliari non cambierà granché in questo intervallo, anche se deve fare i conti con l'ammonizione di Azzi e un Soulé che sta salendo di tono proprio su quella fascia. Diverso il discorso riguardante i padroni di casa. Di Francesco ha già spostato Gelli mezzala con Brescianini o Mazzitelli a fare il terzino sinistro, ma potrebbe anche ricorrere a soluzioni in uscita dalla panchina. 13:30

Primo tempo tra alti e bassi, ma con un finale incandescente. Scuffet grande protagonista con due super-parate su Cheddira, Sulemana per ora match-winner e un Cagliari schierato tatticamente alla perfezione nel 5-3-1-1 scelto da mister Ranieri. Frosinone che si vede annullare il gol del pari per una carica di Brescianini su Dossena nell'area piccola - durante l'azione che porta poi alla rete di Barrenechea - e che meriterebbe il pari, pur avendo giocato decisamente sottotono per almeno mezz'ora. 13:28

45'+10' FINE 1° TEMPO. Frosinone-Cagliari 0-1. Quasi un'ora di gioco, con tantissime interruzioni. Gol del vantaggio firmato da Sulemana, annullato l'1-1 ai padroni di casa (rete di Barrenechea) dopo consulto del VAR e decisione finale del direttore di gara, il signor Dionisi. 13:26

45'+9' Ripartenza del Cagliari, con grande lavoro di Petagna nel tenere palla nei pressi del centrocampo e lanciare poi nello spazio Viola. Il numero 10 rossoblù tiene a distanza tre avversari, arriva al limite e riesce a calciare col sinistro. Conclusione centrale, blocca Turati. 13:25

45'+6' Punizione per il Frosinone dalla trequarti, cross di Mazzitelli e stacco aereo di Gelli, che adesso sta facendo la mezzala. Il colpo di testa quasi dal limite del numero 14 non impensierisce però Scuffet. 13:22

45'+3' GOL ANNULLATO AL FROSINONE! Al termine di un'azione tanto incredibile quanto confusa, Barrenechea aveva trovato il gol del pareggio, ma il direttore di gara, il signor Dionisi, viene richiamato al monitor per un contatto tra Dossena e Brescianini. Fallo in attacco del centrocampista giallazzurro dopo on-field review e rete annullata. 13:21

45' Saranno ben quattro i minuti di recupero in questa prima metà di gara. Si è perso tanto tempo a causa di diversi scontri aerei. 13:16

44' Buona iniziativa di Zortea, il quale scarica poi per Soulé sulla trequarti. Il numero 18 giallazzurro si accentra e tenta il mancino a giro, ma palla lontana dallo specchio della porta avversaria. Soulé chiede poi scusa a Reinier per non averlo servito in profondità. 13:15

42' ANCORA SCUFFET! Stavolta il lancio di Mazzitelli è perfetto per la profondità di Cheddira. Il numero 70 aggancia alla grande ma, a tu per tu col portiere rossoblù, gli calcia sui piedi. Bravissimo Scuffet a restare comunque in piedi fino all'ultimo; in caso di gol, da valutare la posizione di partenza di Cheddira. 13:13

41' Non smette di cantare il pubblico dello Stirpe, che ovviamente capisce l'importanza di quello che è già uno scontro salvezza, nonostante siamo soltanto al 21° turno di questa Serie A 2023-24. 13:11

38' Ranieri continua a farsi sentire dai suoi calciatori, ma la disposizione tattica del suo Cagliari è pressoché perfetta. Frosinone lasciato libero di giocare sulla sua trequarti, ma poi costretto a lanci lunghi senza capo né coda. Grande lavoro di Zappa sulla sinistra, Sulemana fa schermo totale in mediana. 13:09

36' Dominio per ora evidente del Frosinone nel possesso, eppure è un giro-palla abbastanza sterile poiché, per vie centrali, la densità fatta da Cagliari impedisce agli avversari di sfondare. Non a caso, ogni possesso della formazione ciociara si risolve con lanci lunghi che diventano facili prede per le uscite di Scuffet. 13:06

34' Cheddira continua ad attaccare la profondità e a fare tantissimo movimento, per mettere in crisi la difesa ospite. Qui lancio lungo di Soulé a cercarne proprio la verticale, ma palla un po' troppo lunga e che finisce comoda tra le braccia di Scuffet. 13:04

32' Si riprende a giocare qui allo Stirpe, dopo lo scontro aereo tra Gelli e Sulemana. Evidente fasciatura in testa per il giocatore del Frosinone, mentre il centrocampista rossoblù si è completamente ristabilito pur avendo avuto la peggio nello scontro. 13:03

30' Con questo gol subito, la difesa del Frosinone diventa provvisoriamente la più "battuta" del campionato: 40 i gol finora subiti dai ciociari (di cui 16 in casa), gli stessi che ha incassato la Salernitana. Il Sassuolo, terz'ultima difesa della Serie A, ne ha subiti 36. 13:02

28' Scontro aereo tra Gelli e l'autore del gol precedente, Sulemana. Ad avere la peggio è il numero 25 del Cagliari, che presenta un vistoso taglio sulla fronte e necessita del soccorso del suo staff medico. 12:59

26' GOL! Frosinone-CAGLIARI 0-1! Rete di Ibrahim Sulemana. Azione corale dei rossoblù, Azzi mette in mezzo un bel cross su cui Petagna fa un grande lavoro fisico per spostare Okoli, non riuscendo però poi nella girata al volo. La palla resta comunque all'altezza del dischetto e Sulemana batte Turati con un destro nell'angolino.



Guarda la scheda del giocatore Ibrahim Sulemana12:58

25' Lancio perfetto di Makoumbou per Nandez, il quale scappa via alla difesa del Frosinone e arriva fino al lato corto di destra dell'area. Il centrocampista rossoblù riesce a sfondare, ma non a calciare o a servire un compagno al centro. Altra ottima chiusura di Romagnoli in recupero. 12:56

24' Sempre Cheddira ad andare al tiro. Altro possesso palla prolungato del Frosinone, con Soulé che trova in verticale il compagno. Cheddira stavolta cerca il primo palo, sempre da posizione defilata, e destro debole sul primo palo. Scuffet si distende e devia in angolo. 12:55

22' AMMONITO AZZI. Il giocatore del Cagliari ferma la ripartenza di Soulé ed evita così pericoli ulteriori alla sua squadra, beccandosi però il cartellino. 12:53

21' Raddoppio difensivo quasi sistematico del Cagliari quando Soulé ha palla tra i piedi. Attenzionatissimo il numero 18 del Frosinone, anche perché si sta lentamente accedendo con qualche bella ripartenza. 12:53

19' Viola ci prova direttamente da calcio d'angolo. Sinistro a rientrare del numero 10 del Cagliari, con traiettoria molto insidiosa. Turati però non si fa sorprendere, intervenendo con una buona presa alta. 12:50

18' Cheddira in gol, ma è fuorigioco. Lancio stupendo di capitan Mazzitelli, a pescare il numero 70 in area. Stavolta Cheddira tiene alle spalle un avversario e, da posizione defilata nell'area piccola, batte Scuffet in uscita. Esulta lo Stirpe, ma c'è una corretta segnalazione di fuorigioco. 12:49

17' SCUFFET SONTUOSO! Eccolo qui il primo squillo di questo lunch match. Cheddira riceve in verticale e, nonostante sia in posizione defilata, lascia partire un destro a incrociare che si infilerebbe sotto l'incrocio, se non fosse per il volo del portiere rossoblù. Paratona. 12:48

15' Al quarto d'ora, partita molto bloccata ma intensa. Nessun tiro finora e una sola potenziale occasione da gol, con quella sponda aerea di Okoli non sfruttata nell'area piccola dai compagni. Si attende un guizzo individuale per cambiare volto a questa gara. 12:47

13' Prima trama offensiva degna di nota degli ospiti, con Nandez protagonista. Il numero 8 avvia l'azione, poi riceve palla sulla trequarti e cross alla perfezione per Petagna. In area, la punta rossoblù stoppa benino, non riuscendo però ad andare alla conclusione per l'ottimo intervento di Romagnoli. 12:45

11' Frosinone che non rinuncia ovviamente alla costruzione dal basso, con Gelli e Barrenechea molto attivi sull'out di sinistra. Cagliari invece un po' più attendista, pronto a sfruttare le sponde di Petagna per ripartenze con cui fare male ai padroni di casa. 12:42

9' Si riprende a giocare dopo oltre due minuti, Cagliari momentaneamente in 10 ma che può comunque beneficiare di un calcio di punizione a suo favore. Wieteska pronto a rientrare, nulla di grave per lui. 12:39

7' A terra Wieteska, colpito al volto da una gomitata involontaria di Brescianini. Necessario l'intervento dello staff rossoblù, perché il numero 23 presenta un evidente taglio al labbro...12:38

6' Brividi per il Cagliari. I padroni di casa battono velocemente una punizione, Mazzitelli mette in mezzo un cross lento ma su cui si avventa Okoli. Il numero 5 sovrasta di testa Azzi e trova una sponda aerea che attraversa tutta l'area piccola dei rossoblù, senza però che nessun compagno riesca a deviare in rete. 12:37

5' Lancio lungo di Okoli per cercare Soulé in verticale, ma il numero 5 giallazzurro non dosa benissimo il passaggio e la sfera sfila oltre la linea di fondo. Applausi comunque di Soulé per il compagno. Frosinone che sta cominciando a imbastire possessi palla prolungati. 12:36

4' Quello del Cagliari era dato nel pre-gara come un 4-3-2-1, ma in realtà è un 5-3-2 che diventa poi 3-5-2 in fase di possesso palla. C'è Viola a sostegno di Petagna, mentre Nandez scala in mediana rispetto alla previsioni. Almeno per ora, vedremo se poi mister Ranieri cambierà qualcosa. 12:34

2' Sarà fin da subito interessante capire i compiti di Gelli. Il numero 14 giallazzurro aveva già fatto il quinto di centrocampo (con difesa a tre), ma mai prima d'ora il terzino sinistro. Vedremo allora quanta licenza avrà di spingere in avanti durante questo lunch match. 12:32

1' INIZIA Frosinone-Cagliari, fischio di Dionisi e si può partire qui allo Stirpe. Meteo sereno ma freddo pungente, oltre 14.000 gli spettatori. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Consueta divisa gialla con inserti azzurri per la squadra ciociara, completo blu con inserti rossi per il Casteddu. 12:30

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Stirpe. A dirigere questo Frosinone-Cagliari sarà Federico Dionisi (sezione di L’Aquila), coadiuvato da Pasquale De Meo (Foggia) e Vito Mastrodonato (Bari). IV Ufficiale Alberto Santoro (Messina), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Luca Pairetto (Nichelino).12:05

Il Cagliari è imbattuto contro il Frosinone in Serie A nei tre precedenti (due vittorie, un pari) e, nella sfida d’andata, quella rossoblù è diventata la prima squadra nella storia della Serie A capace di vincere una partita con tre gol di svantaggio al 70’, passando dall’1-3 al 4-3 finale con la decisiva doppietta di Leonardo Pavoletti in pieno recupero (94’ e 96’).12:05

Mister Ranieri non potrà invece contare su Luvumbo (Coppa d’Africa) ma anche Mancosu e Shomurodov, così schiera Petagna unica punta ma convoca anche due giovani della primavera: Mutandwa e Vinciguerra. Ritorna a disposizione Lapadula, mentre Azzi viene preferito ad Augello quale esterno sinistro nei quattro di difesa.12:05

Mister Di Francesco deve fare i conti coi forfait di mezza difesa – out Lirola, Monterisi e Oyono, Bonifazi non al meglio - adattando così Gelli da esterno nei quattro davanti a Turati. Per il resto undici confermato rispetto alla formazione iniziale del match contro l’Atalanta (perso 0-5), con una sola differenza: nel tridente d’attacco non parte oggi Harroui, bensì Reinier. 12:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari risponde invece con un 4-3-2-1 formato da: Scuffet - Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi - Makoumbou, Prati, Sulemana - Nandez, Viola - Petagna. All. Ranieri. A disposizione: Aresti, Radunovic - Augello, Di Pardo, Goldaniga, Hatzidiakos, Obert - Deiola, Jankto, Desogus - Lapadula, Mutandwa, Pavoletti, Vinciguerra. 12:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Turati - Zortea, Romagnoli, Okoli, Gelli - Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini - Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali - Bonifazi - Bourabia, Garritano, Harroui - Caso, Çuni, Kaio Jorge, Ghedjemis, Kvernadze, Ibrahimovic.12:03

Il Cagliari è invece reduce da tre risultati utili consecutivi in campionato: due pareggi (0-0 contro l’Empoli e 1-1 a Lecce) e soprattutto la vittoria dello scorso turno (2-1) in casa col Bologna. La squadra allenata da Ranieri non ha però mai vinto in trasferta in questo campionato: tre pareggi e ben sette sconfitte nelle 10 partite finora giocate lontano dall’Unipol Domus.12:01

Il Frosinone non vince in campionato da quasi due mesi (2-1 sul Genoa, il 26 novembre) ed è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare, oltre a un pareggio. Si tratta della squadra che vanta attualmente la più lunga striscia aperta di sconfitte (cinque), ma attenzione al dato “casalingo”: allo Stirpe i ciociari hanno infatti conquistato ben 17 dei loro attuali 19 punti.12:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Cagliari, gara valida per la Giornata 21 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Benito Stirpe-Psc Arena.12:01