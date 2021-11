Al Dall'Ara tutto pronto per Bologna-Venezia, tredicesima giornata di Serie A.13:36

I rossoblu, reduci da due successi di fila e con vista sulla zona Europa, sfidano gli arancioneroverdi che mancano il successo in trasferta da quattro turni di campionato.13:38

4-3-3 per il Venezia: Romero - Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps - Ampadu, Vacca, Busio - Aramu, Okereke, Johnsen. A disp.: Maenpaa, Modolo, Molinaro, Schnegg, Tessmann, Bjarkason, Peretz, Heymans, Bjarkason, Kiyine, Sigurdsson, Forte, Henry.14:46

Mihajlovic conferma 10 undicesimi della squadra capace di espugnare il campo della Sampdoria e opta per una soluzione offensiva scegliendo Orsolini al posto di De Silvestri sulla fascia destra. In avanti, continuità per Soriano-Barrow alle spalle di Arnautovic.14:12