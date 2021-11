Tutto pronto dall'Arechi per la sfida Salernitana-Sampdoria, gara valida per la 13ª giornata di Serie A TIM.14:36

Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per l'obiettivo salvezza. Prima della sosta la Salernitana è crollata per 0-3 a Roma contro la Lazio, mentre la Samp ha perso in casa contro il Bologna.14:37