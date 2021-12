LIVE GENOA - ATALANTA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori18:16

Sfida del Marassi molto importante per entrambe le squadra. Da una parte il Genoa di Shevchenko, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e che vede terminare l'anno, e un ciclo di partite complicatissime, proprio contro l'Atalanta di Gasperini che è reduce dalla batosta casalinga contro la Roma per 1-4.18:16

La squadra di casa in piena zona retrocessione dovrà cercare un guizzo per agganciare, o avvicinare, lo Spezia, ora a quota 13. L'Atalanta, quarta in classifica, con i tre punti si porterebbe momentaneamente al secondo posto, scavalcando Napoli e Milan.18:19

Formazione GENOA (3-5-2): Sirigu - Bani, Vasquez, Criscito - Biraschi, Sturato, Badelj, Portanova, Cambiaso - Destro, Ekuban. A disposizione: Serpe, Masiello, Ghiglione, Sabelli, Hernani, Galdames, Melegoni, Toure, Pandev, Bianchi, Andrenacci, Semper.20:11

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello - Djmsiti, Demiral, Palomino - Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta - Malinovski, Miranchuk - Zapata. A disposizione: Lovato, Pezzella, Scalvini, De Roon, Pessina, Ilicic, Pasalic, Muriel, Piccoli, Musso, Rossi.20:12

Nel nel classico 3-5-2 della squadra rossoblu, Shevchenko si affida a Destro in coppia con Ekuban in avanti. Sturato, Badelj e Portanova in mezzo al campo. Parte dalla panchina Pandev.20:14

Nell'Atalanta novità in porta con Sportiello che prende il posto di Musso. In avanti il solito Zapata con Malinovski e Miranchuk alle sue spalle. Partono dalla panchina Pasalic, Ilicic e Muriel.20:16

1' FISCHIO D’INIZIO DI GENOA - ATALANTA. Arbitra Valeri.20:45

3' Avvio di gara molto combattuto e giocato a metà campo.20:48

5' Gira la palla l'Atalanta, il Genoa è molto attento a non farsi sorprendere.20:49

6' ZAPATA! Miranchuk imbuca per il colombiano che calcia in diagonale di potenza, Sirigu manda in angolo.20:51

10' Pressione degli ospiti che stanno iniziando a schiacciare il Genoa.20:54

13' Ci prova ancora Zapata che dopo aver ricevuto palla al limite da Malinovski, prova la conclusione di prima. Palla alta.20:58

16' Malinovski da fuori area, gran botta con il sinistro ma conclusione in curva.21:01

19' Primo cartellino giallo della partita per Sturaro che atterra Malinovski a metà campo. Era diffidato.21:04

23' Cartellino giallo per Freuler dopo aver atterrato fallosamente Ekuban. Anche lui era diffidato.21:08

28' Il Genoa prova in questa fase ad alzare il baricentro.21:13

31' Zapata per Miranchuk che stoppa in area e serve Zappacosta, un gran intervento in scivolata di Sturaro ferma la conclusione di Zappacosta.21:17

34' Lungo lancio di Ekuban in area per Destro, l'attaccante prova ad arrivare su un pallone non facile, ma non riesce ad impattare con la palla.21:20

39' Il Genoa continua a concedere poco all'Atalanta. Difesa molto attenta.21:24

41' Cartellino giallo per Badelj che ferma una ripartenza di Malinovski.21:26

44' Zapata si tocca l'adduttore e sembra voler chiedere il cambio.21:29

45' Non ce la fa a finire il primo tempo Zapata, al suo posto entra Muriel.21:30

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:30

45'+2' Prova a mirare l'incrocio dei pali Malinovski. Palla alta sopra la traversa.21:32

45'+2' Fine primo tempo: GENOA - ATALANTA 0-0.21:34

Primo tempo bloccato dove l'Atalanta prova a fare la partita, creando molto gioco ma non trovando lo specchio della porta. Il Genoa si difende e regge l'urto. Sul finale problema muscolare per Zapata, al suo posto Muriel.21:36

46' Nell'Atalanta entra De Roon per Freuler.21:48

46' Inizia il secondo tempo di GENOA - ATALANTA.21:48