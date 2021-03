Manca poco all'inizio di Sampdoria-Torino. I granata a caccia di preziosi punti per la salvezza.13:37

Le scelte di Ranieri: in attacco il tandem Quagliarella-Gabbiadini, Thorsby ed Ekdal in mediana, Candreva e Jankto gli esterni.13:47

Le scelte di Nicola: in avanti Belotti e Sanabria, Zaza in panchina. Mandragora in regia, rientra Rincon, Lyanco guida la difesa.13:47