Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori17:39 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Fiorentina, gara valida per la 33^ giornata di Serie A.17:39

Ultime speranze di salvezza, seppur remote, per la Salernitana, che cerca ancora la prima vittoria con Stefano Colantuono in panchina, il quale ha finora collezionato due sconfitte e un pareggio. I granata non hanno ancora ottenuto alcun successo nel 2024, mentre il match dell'andata finì 3-0 in favore della Fiorentina.17:46

Stato di forma diverso per la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dalla qualificazione in semifinale di Conference League ottenuta eliminando il Viktoria Plzen ai quarti. Il rendimento in campionato della Viola nell'ultimo periodo, però, è stato deficitario, visti i quasi due mesi passati dall'ultima vittoria, il 26 febbraio scorso contro la Lazio.17:50

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con il 3-4-2-1: Ochoa; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Legowski, Basic, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Alloca, Pasalidis, Pellegrino, Zanoli, Martegani, Gomis, Sfait, Simy, Weissman, Vignato.17:52

FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con il 4-2-3-1: Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Lopez; Ikone, Castrovilli, Sottil; Barak. A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Faraoni, Biagetti, Arthur, Infantino, Mandragora, Kouame.18:00

Colantuno opera ben sei cambi rispetto alla formazione schierata nell'ultimo turno contro la Lazio: Ochoa prende il posto di Costil tra i pali, mentre Pierozzi e Fazio sostituiscono Gyomber e Boateng, entrambi out così come Manolas. Sambia vince il ballottaggio con Zanoli sulla fascia destra, mentre cambia anche il duo di centrocampo, con Legowski e Basic che rilevano Maggiore e Coulibaly.17:55

Rivoluzione anche in casa Fiorentina, con Italiano che lascia a casa Nico Gonzalez, Belotti, Bonaventura, Beltran e Nzola in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. La più grande novità è rappresentata dal ritorno dal primo minuto di Castrovilli dopo il lungo infortunio, nel ruolo di trequartista alle spalle di Barak, schierato al centro dell'attacco. Ikone e Sottil sono i due esterni, mentre Lopez viene preferito a Mandragora per affiancare Duncan.17:57

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marchetti darà il via al match.17:58