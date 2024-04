Grazie per aver seguito la diretta di Salernitana-Fiorentina e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:07

90'+6' FISCHIO FINALE: SALERNITANA-FIORENTINA 0-2. Le reti Kouamé e Ikoné regalano i tre punti alla Viola.19:56

90'+5' GOL! Salernitana-FIORENTINA 0-2! Rete di Jonathan Ikoné! Contropiede perfetto della squadra di Italiano, con Mandragora che riceve il cross di Faraoni e calcia, trovando l'opposizione di Ochoa. Il pallone torna al numero 38 viola che stavolta serve al centro dell'area Ikoné, il quale deve solo spingere in porta la rete del raddoppio.



90'+4' Si riprende a giocare con Legowski regolarmente in campo.19:53

90'+2' Marchetti ferma il gioco perché Legowski è rimasto a terra dopo aver subito un colpo alla testa.19:52

90' Segnalati cinque minuti di recupero.19:50

88' La Fiorentina conclude la partita con il 3-4-3: Martinez Quarta, Milenkovic e Ranieri sono i tre centrali; i due esterni di centrocampo sono Faraoni e Parisi, con Arthur e Mandragora in mezzo; il tridente è formato da Ikoné, Kouamé e Sottil.19:48

87' Quinta sostituzione per la Fiorentina. Richiamato in panchina Antonín Barák, minuti per Nikola Milenković.19:46

85' La Salernitana si risistema con il 4-4-2: la difesa è formata da Pierozzi, Fazio, Pellegrino e Bradaric; a centrocampo agiscono Tchaouna e Zanoli sulle fasce, con Legowski e Martegani in mezzo; l'attacco è affidato a Weissman e Simy.19:46

84' Quinta sostituzione per la Salernitana. Toma Bašić lascia spazio a Simy.19:44

84' Quarta sostituzione per la Salernitana. Finisce la partita di Junior Sambia, al suo posto Alessandro Zanoli.19:43

82' Quarta sostituzione per la Fiorentina. Esce Michael Kayode, entra Marco Davide Faraoni.19:42

82' Terza sostituzione per la Fiorentina. Fuori Alfred Duncan, dentro Rolando Mandragora.19:42

80' GOL! Salernitana-FIORENTINA 0-1! Rete di Christian Kouamé! Ranieri crossa dalla trequarti sul secondo palo per il numero 99 viola, che si libera alle spalle di Pellegrino e batte Ochoa con un colpo di testa preciso.



77' AMMONITO Lucas Martínez Quarta per un intervento su Tchaouna.19:39

76' OCHOA SALVA LA SALERNITANA! Barak verticalizza per Kouamé, che scappa alle spalle della difesa granata e, a tu per tu col portiere granata, si lascia ipnotizzare.19:36

74' Crampi per Basic, soccorso dallo staff medico granata.19:33

71' Nella Fiorentina Barak arretra la sua posizione sulla linea dei trequartisti, con Kouamé schierato nel ruolo di prima punta.19:31

70' Seconda sostituzione per la Fiorentina. Richiamato in panchina Maxime Lopez, minuti per Arthur.19:30

70' Prima sostituzione per la Fiorentina. Gaetano Castrovilli lascia spazio a Christian Kouamé.19:30

68' Terza sostituzione per la Salernitana. Esce Chukwubuikem Ikwuemesi, entra Shon Weissman.19:28

68' Seconda sostituzione per la Salernitana. Fuori Antonio Candreva, dentro Agustín Martegani.19:28

65' Kayode riceve sul fondo e crossa sul secondo palo alla ricerca di Sottil, anticipato dall'intervento di Sambia, che mette in corner.19:25

63' Prima sostituzione per la Salernitana. Non ce la fa Lorenzo Pirola, al suo posto Marco Pellegrino.19:22

61' Problema fisico per Pirola, rimasto a terra dolorante.19:22

60' AMMONITO Antonio Candreva per una trattenuta su Kayode. Diffidato, salterà la sfida con il Frosinone.19:20

58' Sambia crossa sul secondo palo per Candreva, che non trova l'impatto con il pallone al volo con il destro, sprecando una buona occasione.19:18

55' Duncan si libera al limite dell'area e calcia con il sinistro. Conclusione altissima.19:15

53' Ritmo più alto in questo avvio di ripresa.19:13

50' Ikwuemesi salta Lopez e punta anche Kayode sulla sinistra, ma il difensore della Fiorentina riesce a chiudere in corner.19:10

47' AMMONITO Luca Ranieri.19:07

46' COS'HA SPRECATO SOTTIL! Il numero 7 viola scappa a Pierozzi sulla destra e si presenta a tu per tu con Ochoa. Il portiere della Salernitana copre bene lo specchio e riesce a respingere.19:07

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Salernitana-Fiorentina. Nessun cambio all'intervallo.19:05

Colantuono può essere soddisfatto della fase difensiva dei suoi, che hanno concesso pochissimo alla Fiorentina. Allo stesso tempo, però, i granata hanno faticato a rendersi pericolosi dalle parti di Terracciano, visto che né Candreva né Tchaouna sono finora entrati in partita. Più di qualcosa da rivedere, invece, per Italiano, visto che Barak non ha reso nella posizione di prima punta e Castrovilli non è riuscito a trovare spazio tra le linee.18:56

Nessun gol e pochissime emozioni nel primo tempo di Salernitana-Fiorentina, caratterizzato da un predominio territoriale della squadra di Italiano, che non si è però tradotto in una pressione offensiva efficace nei confronti della porta difesa da Ochoa. La Viola ha infatti creato soltanto un'occasione, seppur nitida, con Ikoné che al 42' non ha trovato la porta da posizione ravvicinata, al termine di un'azione di sfondamento portata avanti da Barak e Ranieri.18:54

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: SALERNITANA-FIORENTINA 0-0. Non si sblocca il match dell'Arechi.18:47

45' AMMONITO anche Toma Bašić18:47

45' AMMONITO Riccardo Sottil per un diverbio con Basic.18:46

42' CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Barak riceve in area e tocca in orizzontale per Ranieri, la cui conclusione viene murata da Pirola. Il pallone resta nella zona di Ikoné, che si gira e calcia da meno di dieci metri, ma non trova la porta.18:44

41' Calcio d'angolo a uscire sul primo palo di Duncan e colpo di testa ad allontanare di Ikwuemesi.18:43

38' Corner a uscire di Bradaric e colpo di testa soltanto accennato da Sambia che diventa un assist per Basic, la cui conclusione al volo è però debole. Terracciano blocca a terra.18:40

35' Parisi va via sulla sinistra, prende il fondo e crossa in area. Pirola anticipa tutti e libera in fallo laterale.18:37

33' Lancio impreciso di Ranieri, che consente a Pirola di intervenire allontanando il pallone.18:35

30' La squadra di Italiano non riesce a trovare né Castrovilli tra le linee né Sottil e Ikoné sulle fasce. La Salernitana si difende nella propria metà campo.18:32

27' Altro possesso della Fiorentina, che fatica però a trovare spazi.18:29

24' Ritmo non altissimo in questo primo quarto di gara.18:26

21' Azione insistita della Fiorentina, conclusa con una verticalizzazione di Ranieri per Castrovilli, pescato in posizione irregolare.18:23

18' AMMONITO Maxime Lopez per una trattenuta ai danni di Basic.18:19

17' Ottimo intervento in copertura di Bradaric, che vince il duello in velocità con Ikoné e recupera il pallone.18:19

14' Tchaouna recupera un pallone sulla trequarti e prova ad autolanciarsi in campo aperto. Martinez Quarta lo segue e riesce a chiudere in fallo laterale.18:16

11' Azione personale di Ikoné, che riceve sulla destra, rientra sul sinistro e calcia debolmente dal limite dell'area. Ochoa blocca a terra.18:13

10' Tchaouna scappa alle spalle della difesa viola e crossa basso in area alla ricerca di Ikwuemesi, che non può arrivare sul pallone. Marchetti ferma comunque tutto per fuorigioco.18:12

7' Giropalla difensivo della Salernitana, che cerca un varco nella difesa granata.18:09

4' Basic verticalizza per Candreva, ma sbaglia la misura del passaggio, che si perde sul fondo.18:06

CALCIO D'INIZIO! Comincia Salernitana-Fiorentina. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marchetti darà il via al match.17:58

Rivoluzione anche in casa Fiorentina, con Italiano che lascia a casa Nico Gonzalez, Belotti, Bonaventura, Beltran e Nzola in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. La più grande novità è rappresentata dal ritorno dal primo minuto di Castrovilli dopo il lungo infortunio, nel ruolo di trequartista alle spalle di Barak, schierato al centro dell'attacco. Ikoné e Sottil sono i due esterni, mentre Lopez viene preferito a Mandragora per affiancare Duncan.20:09

Colantuno opera ben sei cambi rispetto alla formazione schierata nell'ultimo turno contro la Lazio: Ochoa prende il posto di Costil tra i pali, mentre Pierozzi e Fazio sostituiscono Gyomber e Boateng, entrambi out così come Manolas. Sambia vince il ballottaggio con Zanoli sulla fascia destra, mentre cambia anche il duo di centrocampo, con Legowski e Basic che rilevano Maggiore e Coulibaly.17:55

FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con il 4-2-3-1: Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Lopez; Ikoné, Castrovilli, Sottil; Barak. A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Faraoni, Biagetti, Arthur, Infantino, Mandragora, Kouamé.20:08

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con il 3-4-2-1: Ochoa; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Legowski, Basic, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Alloca, Pasalidis, Pellegrino, Zanoli, Martegani, Gomis, Sfait, Simy, Weissman, Vignato.17:52

Stato di forma diverso per la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dalla qualificazione in semifinale di Conference League ottenuta eliminando il Viktoria Plzen ai quarti. Il rendimento in campionato della Viola nell'ultimo periodo, però, è stato deficitario, visti i quasi due mesi passati dall'ultima vittoria, il 26 febbraio scorso contro la Lazio.17:50

Ultime speranze di salvezza, seppur remote, per la Salernitana, che cerca ancora la prima vittoria con Stefano Colantuono, il quale ha finora collezionato due sconfitte e un pareggio. I granata non hanno ancora ottenuto alcun successo nel 2024, mentre il match dell'andata finì 3-0 in favore della Fiorentina.20:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Fiorentina, gara valida per la 33^ giornata di Serie A.17:39