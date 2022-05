Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Bologna 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.19:18

Il Genoa chiude dunque questo campionato a quota 28 punti e, come detto, rischia addirittura di finire ultimo nel caso in cui il Venezia riesca a battere il Cagliari. Bologna momentaneamente 12esimo con 46 lunghezze, +2 sull'Udinese impegnato domani sera a Salerno.19:17

Vince il Bologna a Marassi grazie alla rete, fortunosa, di Musa Barrow. La formazione di Mihajlovic, zeppa di giovani e giovanissimi, ritrova la vittoria che mancava dal 27 aprile, giorno dello sgambetto di lusso all'Inter. Per il Genoa, che ora rischia addirittura l'ultimo posto in classifica, non arriva la terza vittoria consecutiva in casa e, anzi, c'è la sconfitta numero 18 in campionato. Non sono però mancati gli applausi a scena aperta per giocatori, tecnico e società da parte dei tifosi di casa, pronti a ripartire dal campionato cadetto con energia e voglia di risalire subito.19:13

90'+4' Triplice fischio a Marassi. Genoa-Bologna finisce 0-1.19:08

90'+4' Yeboah colpisce di testa in area debolmente. Bagnolini blocca senza problemi.19:08

90'+4' Melegoni crossa dalla sinistra e trova un calcio d'angolo.19:07

90'+2' OCCASIONE BOLOGNA! Nico Dominguez serve Barrow in area, poi mette in mezzo per Vignato che non aggancia ma favorisce lo stesso Dominguez. Il giocatore argentino cerca la porta col sinistro ma trova solo una deviazione in calcio d'angolo.19:07

90'+1' Rovella per Ostigard in area ma il norvegese è ancora in fuorigioco.19:05

90' Cross morbido dalla destra di Melegoni, Yeboah cerca la porta in girata ma trova la schiena di un difensore ospite.19:09

90' Quattro minuti di recupero.19:04

89' Mischia in area bolognese, Miele ferma tutto per fuorigioco di Ostigard.19:04

89' Cambiaso va uno contro uno con Hickey e ottiene un calcio d'angolo.19:03

89' Mihajlovic regala l'esordio in A anche a Bagnolini, portiere classe 2004.19:02

88' Sostituzione Bologna: fuori Francesco Bardi, dentro Nicola Bagnolini.19:02

87' PALO DEL GENOA! Frendrup calcia col collo destro dai 30 metri e fa tremare la porta di Bardi, immobile, con la palla che centra in pieno il palo alla sinistra del portiere ospite.19:05

86' Ekuban prova il tocco per Yeboah in area ma colpisce debolmente e la difesa ospite recupera palla.19:00

84' OCCASIONE GENOA! Ekuban gira verso la porta col destro, la palla si impenna dopo la deviazione di Stivanello e per poco non beffa Bardi. Illusione del gol per i tifosi genoani con la sfera che colpisce l'esterno della rete.18:59

82' OCCASIONE GENOA! Yeboah, rientrato in campo un attimo prima, viene servito nella lunetta dell'area e calcia col destro basso. Bardi si distende alla propria destra e salva i suoi, poi completa bloccado la sfera.18:58

81' Yeboah a terra infortunato, viene soccorso in campo e deve uscire dal campo.18:57

81' Yeboah per Ekuban in area bolognese, palla lunga di poco, poi arriva il cross di Cambiaso dalla sinistra bloccato da Bardi in uscita alta.18:55

80' Rovella anticipa Dikjs ma si trascina la palla oltre la linea laterale di destra.18:54

78' OCCASIONE GENOA! Yeboah ha spazio in area e calcia verso la porta col destro rasoterra. Bardi riesce a bloccare a terra, anticipando anche Ekuban, ben appostato in area piccola.18:52

75' Sostituzione Bologna: fuori Antonio Raimondo, dentro Emanuel Vignato.18:49

75' Aebischer scodella in mezzo morbido sul secondo palo, Dominguez la tocca di testa ma non trova la porta di Semper.18:49

74' Aebischer serve Barrow a rimorchio, il gambiano anziché calciare a rete col sinistro, prova il dribbling e guadagna corner.18:48

73' OCCASIONE GENOA! Ekuban subito pericoloso in tuffo di testa sul calcio piazzato messo in area da Rovella. Palla sopra la traversa.18:48

72' Sostituzione Bologna: fuori Wisdom Amey, dentro Aaron Hickey.18:46

72' Applausi scroscianti da parte dei tifosi di casa per capitan Criscito, fuori per lasciare spazio a Ekuban. Cambio ultra-offensivo per Blessin.18:47

71' Sostituzione Genoa: fuori Domenico Criscito, dentro Caleb Ekuban.18:46

71' Barrow restituisce palla a Vasquez e il Genoa riparte a caccia del pareggio.18:45

70' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Dijks, rimasto a terra all'inizio dell'azione precedente.18:44

69' Raimondo, servito da Barrow con un lancio preciso, prova a saltare due genoani con una finta al limite dell'area ma viene chiuso.18:43

67' Sostituzione Genoa: fuori Hernani, dentro Nicolò Rovella.18:42

66' GOL! Genoa-BOLOGNA 0-1! Rete di Musa Barrow! Carambola in area genoana che fa tornare la sfera tra i piedi di Barrow al limite dell'area piccola. Il gambiano fredda Semper col piatto destro e porta in vantaggio gli emiliani.



66' OCCASIONE BOLOGNA! Raimondo indirizza la palla all'incrocio opposto trovando un'altra grandissima parata di Semper!18:40

65' Duello in velocità tra Stivanello e Yeboah, vinto dal difensore del Bologna che recupera palla in tackle. Buon impatto sulla gara del classe 2004.18:39

64' Cambiaso doma un pallone vicino alla bandierina si sinistra ma poi tocca per ultimo e concede una rimessa al Bologna.18:38

63' Angolo per il Genoa. La difesa ospite respinge poi arriva il cross in mezzo per Ostigard ma il norvegese alza troppo il gomito colpendo Bardi col gomito.18:37

61' Cross morbido di Cambiaso dalla sinistra, Yeboah non ci arriva per un soffio e commette fallo trattenendo Stivanello sul secondo palo.18:35

60' Yeboah prova a districarsi al limite dell'area emiliana ma viene respinto al mittente. Il Genoa rimane comunque in possesso e prova a mettere in piedi qualcosa in zona offensiva.18:35

60' Spreca tutto Barrow. Il suo destro è completamente sballato e la palla finisce altissima sopra la traversa della porta genoana.18:34

59' Punizione molto pericolosa a favore del Bologna. Barrow sul pallone sul lato corto dell'area genoana..18:33

58' Dijks ruba il tempo a Ostigard ma viene steso prima dell'ingresso in area dalla sinistra. Miele ammonisce il norvegese del Genoa.18:33

56' Sostituzione Genoa: fuori Nadiem Amiri, dentro Andrea Cambiaso.18:32

56' Problemi per Amiri, già toccato duro durante la prima frazione. Il tedesco si toglie una scarpa e si avvia verso l'uscita. Cambio in vista per Blessin.18:30

55' Ostigard si propone in avanti ma tocca la palla oltre la linea laterale di sinistra. Buon momento comunque per il Genoa che spinge proprio sotto la curva occupata dai propri tifosi.18:29

54' Palla che esce dall'area bolognese, Criscito commette fallo su Barrow e viene ammonito da Miele.18:28

54' Urbanski concede un altro tiro dalla bandierina per il Genoa.18:28

53' Melegoni prova a intrufolarsi in area bolognese dalla sinistra ma viene chiuso in calcio d'angolo.18:27

52' Destro-sinistro e cross al centro di Amiri, la difesa emiliana respinge in fallo laterale.18:26

51' Si riparte col Bologna in attacco.18:25

51' Ostigard a terra e gioco fermo. Nulla da segnalare in questo avvio di seconda frazione.18:25

46' Due cambi per parte all'intervallo ma moduli che rimangono gli stessi: 4-2-3-1 per il Genoa e 3-5-2 per il Bologna.18:22

46' Si ricomincia!18:19

45' Sostituzione Genoa: fuori Pablo Ignacio Galdames, dentro Morten Wetche Frendrup.18:21

45' Sostituzione Bologna: fuori Luis Thomas Binks, dentro Riccardo Stivanello.18:21

45' Sostituzione Genoa: fuori Manolo Portanova, dentro Filippo Melegoni.18:20

45' Sostituzione Bologna: fuori Jerdy Schouten, dentro Kacper Urbanski.18:20

Reti bianche a Marassi dopo la prima frazione di gioco. La prima occasione della gara è per Portanova che impegna Bardi in rovesciata, poi parte il monologo del Bologna che produce diverse situazioni pericolose, la più importante è il colpo di testa di De Silvestri sul quale Semper si supera in tuffo alla propria sinistra. Partita tutto sommato gradevole con le due squadre che non si stanno risparmiando.18:07

45'+2' Miele manda tutti negli spogliatoi. Genoa-Bologna è 0-0 al riposo.18:03

45'+1' Portanova calcia in porta da lontanissimo, Bardi blocca a terra centralmente.18:02

45' Un minuto di recupero.18:01

45' Schouten perde palla sulla propria trequarti, Amiri sbaglia l'apertura per Criscito a sinistra e spreca una buona opportunità per il Genoa.18:01

42' Pressing altissimo del Bologna e Genoa che fatica a uscire dalla propria trequarti.17:58

40' Fallo di Amey su Yeboah e Genoa che riesce finalmente ad allentare la pressione degli ospiti per qualche istante.17:56

39' Continua a premere il Bologna che ha preso in mano le redini del gioco da un quarto d'ora abbondante.17:55

38' Galdames viene ammonito per gioco scorretto.17:54

37' Manovra veloce, da destra a sinistra, del Bologna. Dijks punta l'area, si porta la palla sul destro ma se la allunga troppo proprio al momento della battuta a rete, consentendo la chiusura in corner della difesa di casa.17:54

35' Raimondo ruba palla al compagno Barrow in area e rallenta una buona azione offensiva degli emiliani. Poi De Silvestri crossa sul palo lungo sbagliando completamente la misura. Palla in fallo laterale e Genoa che respira.17:52

34' OCCASIONE BOLOGNA! Dominguez svetta di testa sul corner calciato da Barrow e sfiora il palo alla sinistra di Semper. Altro brivido per la difesa di casa che però la scampa ancora una volta.17:50

33' Tiene ancora il Genoa ma regala un altro corner agli ospiti che ormai stanno premendo molto da qualche minuto.17:49

32' OCCASIONE BOLOGNA! Nico Dominguez libera il sinistro in area ma colpisce l'esterno della rete! Palla deviata, c'è calcio d'angolo.17:48

31' Il Genoa prova a ripartire in contropiede ma il Bologna recupera palla e guadagna una rimessa laterale in zona offensiva.17:47

31' Bologna ancora in attacco con un calcio d'angolo a disposizione.17:47

29' OCCASIONE BOLOGNA! Raimondo lavora ottimamente un pallone in area, scarica fuori per Dijks che crossa sul secondo palo. De Silvestri stacca alla perfezione e la mette all'angolino basso ma Semper compie un miracolo respingendo la conclusione dell'ex Lazio. De Silvestri poi prova il tap-in col destro ma trova la respinta in scivolata di Vasquez.17:49

27' Hernani calcia direttamente in porta col destro a giro, Bardi blocca senza problemi.17:43

26' Amiri rimane a terra infortunato, gioco fermo a Marassi.17:53

25' Aebischer sgambetta Amiri, lanciato centralmente verso l'area bolognese. Miele estrae il primo giallo del match.17:41

23' Tiene bene la difesa di casa, sia sul cross di Barrow da piazzato, sia sul controcross di Dominguez sugli sviluppi dell'azione.17:40

23' Portanova comette fallo su Dijks. Punizione in zona interessante per il Bologna, sul pallone c'è Barrow che proverà a mettere in mezzo dalla sinistra col destro a rientrare.17:39

20' Squadre che continuano a giocare con buon piglio, non riuscendo però a rendersi particolarmente pericolose.17:37

18' Nulla di fatto sul corner, il Genoa respinge.17:34

17' Ostigard resiste alla leggera spinta di Amey e manda la palla ancora in corner.17:34

17' Ripartenza del Bologna con Aebischer che guadagna calcio d'angolo.17:32

16' Amiri inventa per Yeboah che calcia dalla lunetta col destro. Binks ci mette il gambone e respinge.17:32

15' Gudmundsson si avventa sulla respinta corta della difesa ospite, crossa sul secondo palo per Vasquez che viene anticipato di testa da De Silvestri. La palla finisce oltre la linea di fondo campo con Miele che però concede rimessa per il Bologna e non angolo per il Genoa.17:32

14' Yeboah lotta al limite dell'area con Amey, recupera palla e calcia a rete. Palla deviata in corner.17:30

14' Il Genoa spezza l'assedio avversario e torna in possesso della sfera.17:30

13' Attacca ancora il Bologna con un buon giropalla al limite dell'area genoana. La difesa di casa, per ora, chiude tutti gli spazi.17:29

11' Aebischer imbuca centralmente per Raimondo, il classe 2004 si sposta la palla sul destro e calcia a rete trovando però la respinta di Ostigard.17:28

10' Fallo di mano di Criscito che fa sfumare un'altra azione offensiva dei genoani.17:26

8' OCCASIONE GENOA! Portanova si alza la palla in area, su cross di Criscito, e calcia in acrobazia col mancino. Bardi riesce a deviare in corner, togliendo la sfera dall'angolino basso.17:25

8' Galdames mette in mezzo dalla destra, Binks anticipa Yeboah ma il Genoa rimane in attacco.17:24

7' Raimondo stoppa tutto solo in area avversaria ma l'assistente ferma tutto per fuorigioco dello stesso giocatore classe 2004.17:23

6' Nulla di fatto sul corner, poi Galdames lotta sulla linea laterale ma non riesce a tenere in campo la sfera. Riparte il Bologna.17:22

5' Gudmundsson entra in area dalla sinistra, Amey lo chiude in corner. Primo tiro dalla bandierina per il Genoa.17:21

4' Prima Criscito su Schouten, poi Raimondo su Ostigard. Due entrate dure nel giro di pochi secondi a testimoniare che, nonostante non ci sia nulla in palio, nessuno vuole perdere questa gara.17:21

3' Ritmo di gioco tutto sommato elevato anche se nessuna delle due squadre ha finora creato azioni offensive degne di nota.17:19

Atmosfera molto particolare a Genova dove la tifoseria di casa non sta contestando la propria squadra ma, anzi, le sta tributando un saluto molto spettacolare.17:18

Si comincia! 17:16

Squadre schierate in campo. E' tutto pronto a Marassi.17:14

Mihajlovic concede una presenza in A a molti giocatori della propria rosa, stravolgendo la formazione sconfitta sei giorni fa dal Sassuolo. In porta trova spazio Bardi, nella difesa a tre ci sono Amey, alla prima da titolare, Binks e Bonifazi. Sulle fasce De Silvestri e Dijks, con Dominguez, Schouten e Aebischer in mezzo. In attacco seconda presenza in A per Raimondo, la prima da titolare per far coppia con Barrow.17:01

Nel Genoa pochi cambi rispetto alla sconfitta di Napoli che ha sancito la matematica retrocessione in Serie B. Tra i pali Sirigu lascia il posto a Semper, in difesa non c'è Bani centrale con Ostigard ma Vasquez. Sugli esterni confermati Hefti e Criscito, oggi, molto probabilmente all'ultima in A della carriera. Cerniera di centrocampo con Hernani insieme a Galdames, non c'è Badelj. Punta centrale ancora Yeboah con alle spalle il trio formato da Gudmundsson, Amiri e Portanova.17:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Mihajlovic disegna un 3-5-2. Bardi - Amey, Binks, Bonifazi - De Silvestri, Dominguez, Schouten, Aebischer, Dijks - Raimondo, Barrow.16:52

FORMAZIONI UFFICIALI: Blessin schiera i suoi con un 4-2-3-1. Semper - Hefti, Vasquez, Ostigard, Criscito - Hernani, Galdames - Gudmundsson, Amiri, Portanova - Yeboah.16:50

Arbitro del match Miele, all'esordio in A, con Di Vuolo e Barone ad assisterlo. La Penna quarto uomo. Al VAR Maggioni con Abbattista AVAR.17:15

Derby rossoblu dal sapore amarissimo per il Genoa, costretto a salutare matematicamente la Serie A domenica scorsa. A far visita al Grifone è il Bologna, autore di un campionato in zona tranquilla e oggi in lotta per il 12esimo posto finale con l'Udinese, piazzamento ottenuto in entrambe le ultime due stagioni.16:46

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Bologna, gara valida per la 38ma giornata del campionato di Serie A.16:34