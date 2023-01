Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Sassuolo 1-1 valida per la 19° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:03

Sassuolo che con questo punto si porta a 17 punti, tenendo l'Hellas Verona a 5 punti di distanza. Il Monza, invece, si porta momentaneamente in 12esima posizione con 22 punti.17:03

Primo tempo che si sblocca al 13esimo minuto con la rete di Ferrari sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Traorè, con il difensore neroverde che anticipa di ginocchio Izzo e la spedisce alle spalle di Di Gregorio. Sul finale del primo tempo traversa colpita dal Sassuolo con Laurientè. Nel secondo tempo, complici anche i cambi di Palladino, il Monza scende in campo con uno spirito diverso e agguanta il pareggio al 60esimo, con una perla di Caprari che mette giù una palla alta all'interno dell'area e calcia con il destro a giro verso il palo lontano, colpendo il palo prima di depositarsi in rete. Nel finale Berardi spreca due occasioni ghiottissime e si fa ammonire per proteste, a testimoniare il nervosismo e la giornata no del numero 10 del Sassuolo.17:01

Monza e Sassuolo portano a casa un punto ciascuno, con Caprari che nel secondo tempo pareggia i conti dopo la rete iniziale di Ferrari.16:57

90'+5' Finisce qui! Monza-Sassuolo 1-1.16:56

90'+4' Cartellino giallo per Domenico Berardi per proteste nei confronti dell'arbitro. Secondo ammonito per il Sassuolo.16:55

90'+4' Cade a terra Ciurria in area di rigore in seguito ad un contatto con Rogerio, ma l'arbitro Prontera dice che non c'è nulla.16:56

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:51

88' Cartellino giallo per Mattia Valoti, per un intervento in ritardo ai danni di Obiang. Secondo ammonito per il Monza.16:49

85' Altra occasione sprecata da Berardi! Ceide serve al centro Frattesi che si inventa una giocata e riesce a servire Berardi all'interno dell'area piccola, con il numero 10 neroverde che conclude ad incrociare con il destro, ma mandando fuori a pochi centimetri dal palo.16:47

80' Entra Mattia Valoti, esce Gianluca Caprari. Quinta sostituzione per il Monza.16:42

79' Entra Ruan Tressoldi, esce Gian Marco Ferrari. Quarta sostituzione per il Sassuolo.16:41

79' Entra Agustín Álvarez, esce Gregoire Defrel. Terza sostituzione per il Sassuolo.16:41

79' Entra Emil Ceïde, esce Armand Laurienté. Seconda sostituzione per il Sassuolo16:40

76' Pegolo salva su Gytkjær! Palla filtrante sulla velocità di Gytkjær che vince il duello in velocità con Ferrari e conclude con il destro ad incrociare a tu per tu con Pegolo, con l'estremo difensore che si allunga e respinge la conclusione.16:38

75' Sul capovolgimento d'azione Caprari conclude con il destro da dentro l'area, ma la palla viene leggermente deviata da un difensore e viene bloccata in due tempi da Pegolo.16:36

73' Berardi si divora il gol del vantaggio! Incredibile ripartenza del Sassuolo che si trova in netta superiorità numerica nella trequarti avversaria, con Toljan che riceve sulla destra e scarica al centro per Berardi che tutto solo contro Di Gregorio, calcia incredibilmente a lato con il piede debole.16:35

72' Il Monza si dispone con un 4-4-2 con la coppia Dany Mota e Gytkjær davanti e Caprari spostato largo a sinistra.16:34

72' Entra Christian Gytkjær, esce Luca Caldirola. Quarta sostituzione per il Monza.16:33

71' Cartellino giallo per Andrea Colpani, per un intervento in ritardo ai danni di Laurientè. Primo ammonito per il Monza.16:32

70' Laurientè sul fondo! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Berardi, la palla termina fuori sui piedi di Laurientè che salta un uomo e calcia fortissimo in direzione del primo palo, mandando però a lato di poco, con Di Gregorio ben posizionato.16:31

68' Berardi riceve al limite dell'area, se la stoppa a seguire e prova la conclusione potente verso la porta, deviata da Pessina in corner.16:30

63' Berardi prova a mettersi in proprio e conclude dalla lunga distanza con il sinistro, ma la palla si impenna e termina sul fondo.16:24

61' Entra Matheus Henrique, esce Junior Traorè. Prima sostituzione per il Sassuolo.16:23

60' GOL! MONZA-Sassuolo 1-1! Rete di Caprari! Palla alta e vagante all'interno dell'area di rigore, spostata sulla sinistra, dove Caprari la mette giù e con un destro a giro, conclude sul palo distante: bacio al palo e palla in rete, grandissimo gol del numero 17.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Caprari16:23

55' Cross rasoterra di Dany Mota per l'inserimento di Colpani, che prova a deviare verso la porta, ma viene contrastato da Erlic che allontana.16:16

54' Tiro-cross di Machin dalla destra, con Pegolo che allontana con i pugni. Sul proseguo dell'azione Pessina si fa stoppare in calcio d'angolo.16:15

51' Cross dalla destra effettuato da Colpani con il mancino, Dany Mota anticipa di testa il compagno Caldirola e la spizza sul fondo.16:12

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Monza.16:06

46' Entra Dany Mota Carvalho, esce Andrea Petagna. Terza sostituzione per il Monza.16:08

46' Entra Andrea Colpani, esce Samuele Birindelli. Seconda sostituzione per il Monza.16:07

46' Entra Pablo Marí, esce Marlon. Prima sostituzione per il Monza.16:07

Partita fin qui equilibrata, con i dati che ci dicono che il Monza ha effettuato più possesso palla (61%) e più calci d'angolo (6 contro 2), ma con il Sassuolo che fin qui si è dimostrato più cinico, sbloccando il match alla prima occasione utile.15:54

Partita che fatica a salire di ritmo e si sblocca sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 13esimo minuto, dove Frattesi buca l'intervento sul cross di Traorè, ma alle sue spalle si fa trovare pronto Ferrari che con il ginocchio anticipa Izzo e spiazza Di Gregorio, portando avanti i neroverdi. Sul finale un'occasione per parte, con Laurientè che colpisce in pieno la traversa servito da Berardi e con Carlos Augusto che sfiora la traversa con un tiro mancino di prima intenzione su cross dalla destra di Ciurria.15:51

45' Finisce qui il primo tempo. Monza-Sassuolo 0-1.15:47

43' Carlos Augusto manda alto di pochissimo! Cross dalla destra di Ciurria verso il limite dell'area dove arriva in corsa Carlos Augusto che conclude col mancino di prima intenzione, ma manda di un soffio alto sulla traversa.15:46

41' Traversa di Laurientè! Berardi ha spazio sulla destra, entra in area e serve a rimorchio Laurientè che da altezza dischetto calcia fortissimo con il destro ma colpisce in pieno la traversa.15:43

38' Cartellino giallo per Armand Laurienté, per una simulazione in area avversaria. Primo ammonito del match.15:40

36' Ci prova Berardi con il destro! Azione di contropiede del Sassuolo con Laurientè che strappa palla al piede da area ad area, poi allarga per Berardi che dal limite se la sistema sul destro e calcia di potenza, andando vicino al palo alla sinistra di Di Gregorio.15:39

29' Azione avvolgente del Monza che si conclude con il cross dalla destra di Birindelli che la consegna direttamente a Pegolo.15:31

26' Laurientè viene servito largo sulla sinistra da Defrel, si accentra fintando due volte la conclusione e alla terza prova il tiro di potenza, ma colpisce male e manda sul fondo.15:28

22' Cross pericoloso dalla sinistra di Caprari verso il secondo palo, bravo Ferrari ad anticipare di testa Carlos Augusto e a mandare in calcio d'angolo.15:25

21' Pressing alto del Sassuolo per non permettere al Monza la costruzione dal basso.15:23

16' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla termina fuori dall'area dove arriva Laurientè che colpisce fortissimo con il destro verso il secondo palo, ma la palla non gira a sufficienza e termina sul fondo.15:19

13' GOL! Monza-SASSUOLO 0-1! Rete di Ferrari! Calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Traorè, con una strana traiettoria a mezza altezza sul primo palo dove Frattesi prova a concludere ma manca la sfera, con quest'ultima che arriva in zona Ferrari che la mette in porta con un colpo di ginocchio, spiazzando Di Gregorio.15:17

9' Erlic salva su Caprari! Cross dalla destra al centro dell'area per Petagna che la stoppa con le spalle alla porta, la protegge e serve Caprari con il tacco: l'ex Verona conclude a botta sicura verso la porta, ma un intervento in scivolata di Erlic respinge la conclusione sopra la traversa.15:12

8' Ciurria prova ad inserirsi in area palla al piede ma viene chiuso in calcio d'angolo dall'intervento di Ferrari.15:10

5' Dalla parte opposta Laurientè sulla sinistra va via a Marlon e crossa al centro in direzione Berardi, ma il numero 10 neroverde viene anticipato dalla presa alta di Di Gregorio.15:07

4' Cross dalla sinistra di Pessina verso il limite dell'area, altezza secondo palo, dove arriva in corsa Birindelli che prova la conclusione volante ma spedisce largamente sul fondo.15:06

Si parte! Primo possesso per il Sassuolo.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Alessandro Prontera, della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Ranghetti e Fiore. Quarto uomo sarà Gualtieri, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Di Paolo e Abbattista.14:33

Dionisi si affida a Pegolo in porta, con Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio a comporre la linea difensiva. Centrocampo a 3 formato da Frattesi, Obiang e Traorè Hj. Davanti, complice l’assenza di Pinamonti, spazio a Defrel, affiancato da Berardi e Laurientè.14:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si dispone con un 4-3-3: Pegolo – Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio – Frattesi, Obiang, Traorè Hj. – Berardi, Defrel, Laurienté.14:33

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da Izzo, Marlon e Caldirola, davanti a Di Gregorio, confermato in porta. A centrocampo Pessina affiancato a sorpresa da Machin, con Birindelli e Carlos Augusto a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci sarà Ciurria, a supporto della coppia Caprari-Petagna.14:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-1-2: Di Gregorio – Izzo, Marlon, Caldirola – Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto - Ciurria – Caprari, Petagna.14:33

Monza e Sassuolo si affronteranno oggi per la prima volta in Serie A. Altro dato curioso è che le due formazioni non si sono mai affrontate nemmeno nel campionato di Serie B e per scovare dei precedenti bisogna fare affidamento ai campionati di C1 e C2; cinque scontri totali, con una perfetta parità: due vittorie per parte e un pareggio.14:33

Il Sassuolo vive un momento molto delicato e in questa stagione sta faticando moltissimo a trovare risultati e continuità. I neroverdi, attualmente al 17esimo posto in classifica, non trovano la vittoria da sette partite, composte da un pareggio e ben sei sconfitte. Dionisi, però, in questa seconda fase di stagione potrà fare affidamento sul rientro in condizione di Berardi e Traorè, assenti per buona parte del girone di andata.14:32

Il Monza si presenta al match con un filone di quattro risultati utili consecutivi, rimediati grazie alle vittorie su Salernitana e Cremonese e ai pareggi con Fiorentina e Inter. Dopo la partenza al rilento, la squadra di Palladino ha iniziato a costruire gioco e risultati, rispondendo sul campo alle alte aspettative createsi ad inizio stagione con un calciomercato roboante.14:32

Sfida salvezza oggi quella tra il Monza di Raffaele Palladino e il Sassuolo di Alessio Dionisi, che dovranno rispondere alla vittoria dell’Hellas Verona -terzultima in classifica- che ha vinto, nella giornata di ieri, lo scontro diretto con il Lecce, portandosi a -4 dai neroverdi emiliani.14:32

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Sassuolo, gara valida per la 19a giornata di Serie A.14:32