Da Sampdoria - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.14:35

Salvezza della Sampdoria sempre piú difficile, Udinese che invece puó sognare l'Europa, ora a sei punti.14:34

Udinese che torna alla vittoria in una partita in cui i friulani hanno saputo soffrire e colpire nel finale: da valutare peró l'infortunio di Deulofeu, entrato nel finale e sostituito su richiesta dello stesso giocatore per un problema al ginocchio.14:33

Sampdoria che peró deve reclamare la poca concretezza sottoporta, con Djuricic, Vieira e Gabbiadini che non hanno saputo mettere in porta delle occasioni veramente importanti.14:32

Seconda beffa consecutiva nel finale per la Sampdoria che, dopo Empoli, vede passare l'Udinese con il primo gol in Serie A di Ehizibue nel finale. 14:31

90'+8' FINISCE SAMPDORIA - UDINESE! 0-1 il risultato finale, decisivo il gol di Ehizibue.14:30

90'+7' GABBIADINI! Cross di Augello, Vieira non ci arriva e la punta, che non si aspettava la sfera, colpisce male regalando la sfera a Silvestri.14:28

90'+6' Cross di Augello, arriva Leris che peró colpisce male: proteste per un tocco di mano nella mischia.14:27

90'+5' MIRACOLO DI AUDERO! Udogie solo contro il portiere cerca il colpo potente, il portiere respinge!14:25

90'+3' Udinese che cerca di mantenere la palla alta, Success steso da Amione: altri secondi guadagnati dai friulani.14:24

90'+2' AMMONITO Manolo Gabbiadini. La punta, molto nervosa, stende Lovric che lo aveva anticipato a centrocampo. 14:22

90'+1' Sette i minuti di recupero.14:21

90'+1' Felicitatosi per il gol ma doccia gelata per Sottil, che é costretto a cambiare Deulofeu per infortunio.14:20

90' Sostituzione UDINESE: esce Gerard Deulofeu, entra Ilija Nestorovski.14:20

89' Check del VAR per un possibile intervento di Success du Nuytinck: Mariani dice che é tutto regolare.14:20

88' GOL! Sampdoria - UDINESE 0-1! Rete di Kingsley Ehizibue. Non riesce il triangolo tra Walace e Deulofeu per una deviazione di Winks: l'inglese tocca peró verso l'esterno, che insacca da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Kingsley Ehizibue14:19

87' Audero in uscita bassa anticipa Success, lanciato in verticale da Lovric.14:16

86' Sostituzione SAMPDORIA: esce Sam Lammers, entra Fabio Quagliarella.14:16

85' BIJOL! Colpo di testa del difensore, palla che sfiora il palo!14:15

83' VERRE! Stop di petto e conclusione dalla distanza per il centrocampista, palla di poco a lato!14:14

82' Contropiede Sampdoria, Gabbiadini crossa per Verre, Perez con un gran recupero allontana.14:13

81' Siamo entrati nel finale della partita, ultimi 10 minuti piú recupero: risultato ancora fermo sullo 0-0.14:12

80' Sostituzione SAMPDORIA: esce Omar Colley, entra Alessandro Zanoli.14:10

79' Audero rischia molto facendosi soffiare il pallone da Deulofeu, il catalano non ha poi lo spazio per il tiro.14:09

78' Colley esce dal campo per valutare il ginocchio: Samp momentaneamente in dieci.14:09

77' Sostituzione UDINESE. esce Beto, entra Gerard Deulofeu.14:07

76' Colley a terra dopo un contatto con Beto: dolorante il centrale che si tiene il ginocchio.14:07

75' Punizione Udinese: Lovric cerca la conclusione in porta, palla che colpisce la barriera.14:05

73' Cross di Leris, Lammers stacca ma non riesce a dare potenza al suo tocco di testa.14:03

72' BECAO! Punizione dalla trequarti per l'udinese, Lovric trova il suo centrale che di testa obbliga Audero ad un intervento a due tempi.14:02

71' AMMONITO Bram Nuytinck. Il centrale sbaglia l'anticipo e travolge Beto: giallo per lui. 14:01

69' Sostituzione UDINESE: esce Tolgay Ali Arslan, entra Jean-Victor Makengo.13:59

69' Sostituzione UDINESE: esce Lazar Samardžić, entra Sandi Lovrić.13:59

68' Altro angolo velenoso di Winks, Silvestri con i pugni allontana.13:58

67' Cross potente di Augello, Walace mette in angolo: Sampdoria che si sta riprendendo la partita.13:57

65' Gran tacco di Gabbiadini per Verre, chiude Arslan.13:56

64' OCCASIONE SAMP! Cross di Winks, Nuytinck a pochi passi dalla linea non riesce a spingere la palla in porta! Si salva l'Udinese.13:54

62' Sampdoria che dá il meglio quando ha spazio per ripartire, nell'occasione di Vieira tutto é nato dalla discesa di Leris sulla destra.13:52

61' VIEIRA! Il mediano sbaglia un tap in da pochi passi dopo che Lammers era stato anticipato da Perez sulla torre di Verre.13:51

59' LAMMERS! Cross di Verre, la punta é son sul secondo palo ma, al momento del colpo di testa, é disturbato da Ehizibue.13:49

58' Leris vince il suo duello con Udogie, con l'esterno friulano che perde il pallone nell'uno contro uno.13:49

57' Sostituzione SAMPDORIA: esce Filip Đuričić, entra Ronaldo Vieria. 13:47

55' A terra Djuricic, taglio in bocca per lui: gioco obbligatoriamente fermo per curare il serbo.13:46

54' Cross di Ehizibue, allontana Amione: Samp che ora fatica a ripartire, lasciando la palla all'Udinese.13:44

52' Scontro molto duro tra Lammers e Bijol: entrambi i giocatori a terra.13:42

51' Nulla da fare per l'Udinese sull'angolo di Samardzic, respinge la retroguardia locale.13:41

50' Nuytinck ancora in anticipo su Beto: grande partita dell'ex che conosce bene il suo vecchio compagno.13:40

49' Rispetto all'inizio del primo tempo, Udinese molto piú propositiva, con la Sampdoria ora costretta a difendersi.13:39

47' Un cambio obbligato per Stankovic, Sabiri con un problema muscolare che non gli consente di continuare la partita. Dentro Verre.13:37

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA - UDINESE!13:35

46' Sostituzione SAMPDORIA: esce Abdelhamid Sabiri, entra Valerio Verre.13:35

Bel primo tempo, combattuto ed equilibrato, a cui é mancato suolo il gol: allenatori che potranno sfruttare l'intervallo per pensare a nuove soluzioni.13:20

Bianconeri che aspettano, soffrono, resistono ed escono alla distanza: la squadra di Sottil sfiora il gol con Samardzic e si rende pericolosa con le percussioni di Udogie.13:19

Ancora nessuna rete a Marassi, Sampdoria che parte fortissimo e sfiora il vantaggio con Gabbiadini e Djuricic, con il fantasista che sbaglia un rigore in movimento.13:18

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SAMPDORIA - UDINESE! Risultato ancora fermo sullo 0-0.13:18

44' Amione si lancia nello spazio palla al piede, gran tackle di Perez che ferma il connazionale.13:15

43' Ehizibue cerca la conclusione dalla distanza, palla alta sopra la traversa.13:13

42' Palla persa di Winks, Udinese che non cerca il contropiede ma riparte con Arslan, permettendo a doriani di riposizionarsi.13:13

40' Altro fallo di Leris su Udogie, rischia l'esterno Doriano che sta faticando molto contro il giocatore promesso sposo del Tottenham.13:11

39' Punizione di Samardzic, Audero in presa alta anticipa Beto.13:10

38' AMMONITO Mehdi Léris. Intervento in ritardo su Udogie, che era scappato sulla fascia. 13:10

37' Nuytinck ferma l'ex compagno Beto in out, ma Udinese che continua a guadagnare metri in questo finale di primo tempo.13:08

35' Angolo per la Sampdoria: Samardzic mette al centro, Gabbiadini allontana di testa.13:07

34' Arslan trova un corridoio in verticale per Beto, la punta fermata in angolo da Colley.13:06

33' SAMARDZIC! Cross di Udogie, la mezzala da ottima posizione calcia male, facilitando la presa di Audero.13:05

31' AMMONITO Kingsley Ehizibue. Pestone su Djuricic, giallo per l'esterno. 13:03

29' Winks attento contro il pressing di Arslan, inglese che protegge il pallone e subisce fallo.13:01

27' Triangolo tra Gabbiadini e Lammers, il tocco finale dell'italiano é peró troppo lungo.13:00

26' Samp con una difesa a tre tutta mancina, con Stankovic che ha cambiato, rispetto alla sfida con l'Empoli, la posizione dei tre.13:00

25' Walace prova il tiro a giro dal limite, palla alta sopra la traversa.12:56

24' UDOGIE! Sugli sviluppi del corner, conclusione dell'esterno da buona posizione: respinge con il corpo Winks.12:56

23' Samardzic in area riesce a superare Colley ma non puó nulla contro il recupero di Amione: angolo per gli ospiti.12:55

21' Sampdoria che continua a gestire i ritmi di gioco ma Udinese che comincia a spingersi in avanti, dopo un monologo iniziale dei doriani.12:54

20' Ehizibue prova a sfondare di forza sulla destra, colpendo peró con una manata Djuricic. Fallo dell'esterno bianconero.12:52

18' Ancora proteste di Sottil: Mariani spiega che alla prossima comincerà ad estrarre i cartellini.12:50

17' Beto vince il contrasto con Colley ma é fermato da Amione che guadagna anche la rimessa davanti alla panchina dell'Udinese: protestano i bianconeri, Mariani chiede calma12:49

16' Molto aggressivi i centrali della Sampdoria, con la difesa schierata alta e sempre molto fisica sulle due punte friulane.12:48

14' GABBIADINI! Conclusione a giro della punta, una leggera deviazione di Bijol manda la palla di poco a lato.12:46

13' Arslan in tackle su Leris, dopo che l'esterno era partito alle spalle di Udogie.12:45

12' Sampdoria giá in due occasioni vicino al gol, Sottil richiama i suoi troppo poco concentrati in fase difensiva.12:44

10' COSA SBAGLIA DJURICIC! Il serbo si trova solo davanti a Silvestri ma calcia a lato, che occasione per la Sampdoria!12:42

9' Possesso palla continuo della Sampdoria, Udinese che aspetta.12:41

8' Altro intervento duro su Sabiri, Perez il colpevole: molto cercato il fantasista ex Ascoli.12:39

6' A terra Sabiri dopo un contatto con Samardzic, si lamenta la Samp per un pestone della mezzala ospite.12:37

5' Lancio per Gabbiadini, scarico per Lammers: Samardzic anticipa la punta, spazza Silvestri.12:36

4' Partita molto forte la Sampdoria, Udinese che si trova a difendersi nella propria trequarti.12:36

3' GABBIADINI! Lammers trova la profonditá per il compagno, conclusione da posizione defilata che Silvestri respinge in uscita!12:34

2' Conclusione di Djuricic dalla distanza, palla che termina sul fondo.12:33

2' Cross di Leris, Gabbiadini sale in cielo ma é anticipato di testa da Bijol.12:33

1' INIZIA SAMPDORIA - UDINESE! Primo pallone per i locali.12:31

Bel tributo da parte di tutto il Ferraris per Gianluca Vialli, con i suoi vecchi compagni ad omaggiarlo davanti alla Curva.12:21

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.12:05

La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro l’Udinese in campionato (5V, 1N), perdendo tuttavia quella più recente il 5 marzo scorso alla Dacia Arena; i friulani potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i blucerchiati in Serie A per la prima volta da maggio 2013 (tre in quel caso).12:04

Sottil con il classico 3-5-2, coppia in attacco formata da Success - Beto, a centrocampo Samardzic e Arslan da mezzala, a sorpresa El Tucu Pereyra e Deulofeu non nell'undici di partenza.12:03

Stankovic schiera un Samp decisamente offensiva, Djuricic a centrocampo con Winks; nella trequarti spazio a Sabiri che agirá alle spalle di Lammers e Gabbiadini.12:01

La formazione dell'UDINESE: 3-5-2 per i bianconeri, Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie - Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Deulofeu, Abankwah, Ebosse, Nestorovski, Pereyra, Pafundi.11:59

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA con il 3-4-1-2, Audero - Nuytinck, Colley, Amione - Leris, Winks, Djuricic, Augello - Sabiri - Lammers, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Verre, Rincon, Vieira, Murillo, Quagliarella, Yepes, Murru, Montevago, Paoletti, Zanoli.11:58

Tre punti fondamentali per la Sampdoria, con i doriani che si trovano a sette punti dalla salvezza: decisamente piú tranquilla la situazione dei friulani, ottavi a quota 25.11:55

Questa domenica di Serie A si apre con la sfida di pranzo tra Sampdoria e Udinese, fischio di inizio alle ore 12.30.11:52