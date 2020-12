LIVE CROTONE - PARMA 2-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La squadra di Giovanni Stroppa, dopo la sconfitta esterna contro la Sampdoria, cerca tre punti pesanti in ottica salvezza contro il Parma di Liverani.18:08

Ecco le formazioni: 3-5-2 per il Crotone: Cordaz - Golemic, Cuomo, Luperto - Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca - Messias, Riviere. A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Djidji, Petriccione, Crociata, Dragus, Siligardi, Simy.18:18

4-3-1-2 per il Parma: Sepe - Gagliolo, Bruno Alves, Osorio, Busi - Hernani, Sohm, Kurtic - Kucka - Karamoh, Inglese. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Camara, Valenti, Balogh, Rinaldi, Brunetta, Ricci, Dezi, Brugman, Cyprien, Cornelius.18:19

Stroppa si affida a Messias e Riviere per cercare di scardinare la retroguardia gialloblu. In difesa, Golemic guida il reparto coadiuvato da Cuomo e Luperto. A centrocampo, ci sono Molina, Zanellato e Vulic in mezzo, con Pedro Pereira e Reca a presidiare le fasce.18:19