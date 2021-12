LIVE SASSUOLO - BOLOGNA 0-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Derby tra Sassuolo e Bologna, sfida della Emilia Romagna tra due formazioni che hanno collezionato 24 punti in questa prima parte del campionato.15:57

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Bologna (1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P).15:58

La formazione del BOLOGNA: (3-5-2 per i felsinei, Skorupski - Soumaoro, Medel, Bonifazi - Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey - Orsolini, Arnautovic.16:02

Dionisi schiera Scamacca con Boga e Berardi, da capire se Traoré agirá da trequartista o da mezzala. In difesa Muldur sulla sinistra, Ayan centrale con Ferrari.16:06

Mihajlovic schiera Arnautovic con Orsolini in avanti, Skov Olsen quinto di destra, Dominguez davanti alla difesa. Confermato Medel come difensore centrale.16:07

INIZIA SASSUOLO - BOLOGNA! Primo pallone per i neroverdi.16:32

Rischia Skorupski che stoppa un pallone praticamente sulla linea di porta per poi scaricarla lontana.16:37

Fuorigioco di Soriano, che si era lanciato in profonditá centralmente.16:38

Berardi cerca Frattesi, Skorupski in uscita blocca il pallone: Sassuolo che spinge con continuità.16:42

Bologna che prova ad alzare il baricentro, possesso palla ora per la squadra di Mihajlovic.16:45

Punizione per il Bologna: Skov Olsen prova uno schema per Anrautovic, capisce tutto Berardi.16:47

Frattesi entra in area e crossa basso, arretrato: nessuno dei compagni é pronto per la deviazione vincente.16:52

Equilibrio in questa prima metá di primo tempo, Sassuolo piú pericoloso ma Bologna che si difende con il possesso palla.16:54

Molti i fichi di Fabbri in questi ultimi minuti, gioco decisamente spezzettato.16:56

Ritmi che stanno calando, le due squadre in totale fase di studio in questi ultimi minuti.17:00

Angolo per il Bologna: Svanberg al centro, Ferrari allontana.17:02

Traoré cerca il cross lungo per Frattesi, palla che termina peró sul fondo.17:03

Contropiede Bologna, cross al centro di Soriano troppo lungo per tutti.17:03

Bel giro palla del Sassuolo che porta Lopez al tiro: Bonifazi mette in angolo.17:05

Cross basso di Rogerio, attento Skorupski in presa bassa.17:09

Berardi con due finte mette a sedere due avversari in area, il cross é bloccato in due tempi da Skorupski.17:10

Sassuolo alla ricerca del pareggio, molti gli errori in fase di impostazione dei neroverdi.17:12

Angolo per il Sassuolo, parte il contropiede del Bologna.17:14

GOL! Sassuolo - BOLOGNA 0-2! Rete di Aaron Hickey. Schema su angolo, palla bassa per il terzino che, dal limite, manda la palla sotto la traversa dove Pegolo non puó arrivare. Guarda la scheda del giocatore Aaron Hickey 17:15

Un cinico Bologna chiude in vantaggio di due reti il primo tempo in casa del Sassuolo: apre Orsolini con un potente sinistro da posizione defilata, raddoppia Hickey con una conclusione dal limite su schema da angolo.17:18

Sassuolo che aveva sfiorato il gol in apertura, palo di Scamacca, poi molti gli errori in fase di impostazione dei neroverdi.17:18

Quarto gol in questa Serie A per Aaron Hickey: solo Domenico Criscito (cinque) ha segnato di più tra i difensori in questo campionato.17:19